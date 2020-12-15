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Блогеров впечатлил тест полноприводной Toyota Camry на роликовых тележках. Видео

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Дмитрий Елизаров

Блогеры с YouTube-канала Fast Lane Car поставили необычный эксперимент ради проверки способности системы полного привода Toyota Camry эффективно распределять крутящий момент. Подставленные под колёса седана роликовые тележки имитируют отсутствие сцепления с покрытием — то есть, например, ситуацию, когда автомобиль частично оказывается на голом льду.

  • На первом этапе теста на тележки опираются передние колёса. Систему выбора режимов работы ездовой электроники экспериментаторы оставляют в режиме Normal, вся стабилизирующая электроника активна. Чтобы съехать с роликов, Тойоте Камри понадобилось буквально несколько секунд.

  • Второй этап исследования подразумевал размещение роликов по диагонали — под левым передним и правым задним колёсами. В этом случае бортовой электронике седана понадобилось чуть больше времени для раздумий, однако покинуть тестовую площадку Камри всё же смогла.

  • Самым сложным испытанием первоначально казался «тест одного колеса», когда на роликовые тележки установили сразу три колеса седана, а сцепление с покрытием имело только одно — правое переднее. Однако в этом случае автомобилю, чтобы сдвинуться с места, понадобилось едва ли не меньше времени, чем в случае, когда асфальта касались два колеса по диагонали. Переставив ролики так, чтобы сцепление с асфальтом имело только правое заднее колесо, экспериментаторы получили аналогичный эффект.

  • Испытатели назвали это «впечатляющим результатом», похвалив трекшн-контроль Toyota Camry за способность, притормаживая буксующее колесо, переправлять тягу на имеющее сцепление с покрытием.

  • Toyota Camry получила систему полного привода в 2019 году, но пока только на рынке США. Многодисковая муфта в приводе задних колёс позаимствована для седана у кроссовера Toyota RAV4. Такой системой оснащается исключительно Camry с 2,5-литровым атмосферным мотором мощностью 205 л.с.

Верите результатам такого теста?

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