Блогеров впечатлил тест полноприводной Toyota Camry на роликовых тележках. Видео

На первом этапе теста на тележки опираются передние колёса. Систему выбора режимов работы ездовой электроники экспериментаторы оставляют в режиме Normal, вся стабилизирующая электроника активна. Чтобы съехать с роликов, Тойоте Камри понадобилось буквально несколько секунд.

Второй этап исследования подразумевал размещение роликов по диагонали — под левым передним и правым задним колёсами. В этом случае бортовой электронике седана понадобилось чуть больше времени для раздумий, однако покинуть тестовую площадку Камри всё же смогла.

Самым сложным испытанием первоначально казался «тест одного колеса», когда на роликовые тележки установили сразу три колеса седана, а сцепление с покрытием имело только одно — правое переднее. Однако в этом случае автомобилю, чтобы сдвинуться с места, понадобилось едва ли не меньше времени, чем в случае, когда асфальта касались два колеса по диагонали. Переставив ролики так, чтобы сцепление с асфальтом имело только правое заднее колесо, экспериментаторы получили аналогичный эффект.

Испытатели назвали это «впечатляющим результатом», похвалив трекшн-контроль Toyota Camry за способность, притормаживая буксующее колесо, переправлять тягу на имеющее сцепление с покрытием.