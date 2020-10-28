Тест обновлённого Toyota Land Cruiser Prado: что изменилось

Народ не против. Все плюсы и минусы Toyota Camry: подробный тест

Тесты

Александр Мирошкин

Есть вещи, которые стоит принять без колебаний. Самый нажористый борщ — двухдневный, самые удобные трусы — семейные, самый востребо­ванный бизнес-седан в России — Toyota Camry. Подробнее про первые блюда и бельё вы прочитаете где-нибудь ещё, а здесь сегодня речь пойдёт о модели, которая никогда не была лучшей даже по совокуп­ности качеств, но, несмотря на это, никому не уступала лидерство в классе.

Toyota Camry
1 741 000 – 2 719 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Классик, 2.5 за 2 023 000 ₽
Оценка: 4 из 5
Плюсы
  • Хорошая отделка салона
  • Шумоизоляция
  • Приятная управляемость
Минусы
  • Неудачная мультимедийка
  • Старые моторы
  • Не самая выдающаяся динамика
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 750 ₽
КАСКО
167 125 ₽
ТО за год
15 860 ₽
Транспортный налог
9050 ₽
Топливо
75 337 ₽
Итого
279 122 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Рискну прогневить многих, но давайте честно: несмотря на то, что Toyota Camry предыдущего поколения была чрезвычайно успешна в России, во время прямого сравнения с конку­рентами она уступала по ряду параметров, которые можно оценить с ходу. И первое впечат­ление от того седана традици­онно было смазанным. Это была эдакая машина-Грэм — идеальный человек для выжи­вания в ДТП. Его способ­ности вызывают восхищение, но вряд ли вы хотите, чтобы ваша дочь пришла с ним на юбилей бабушки.

Текущая Camry бремя лидера тащит с завидным энтузиазмом вот уже несколько лет, и на момент своего выхода седан действи­тельно был даже не шагом, а рывком вперёд относительно предше­ственницы. Но как себя чувствует Камри через три года после смены поколения? Конкуренты посвежели, нарастили огневую мощь и ждут, когда японский седан питерской сборки споткнётся, чтобы пере­хватить первое место. Выяснять, хороша ли Тойота в 2020-м, будем на примере самой дерзкой снаружи версии S-Edition, которая стоит 2 245 000 рублей.

Интерьер

У интерьеров Тойоты много лет была уникальная особен­ность: они устаревали быстрее, чем дешевел рубль. Но — спойлер — нынешней Камри за три года с дебюта удалось этого избежать. Конечно, он смотрится не так китчёво и технологично, как у Kia К5, и ему далеко­вато до утон­чённости Пассата. Однако салон седана всё ещё не вызывает ассоциаций с бабушкиным сервантом. Маленькая, но победа.

Очень трудно предъявлять Камри за материалы отделки. Если на нас и сэкономили, то всё это ловко замаскировали. Кожа приятная, нитка в прострочке настоящая (у S-Edition она ещё и агрессивно красного цвета), пластик не похож на отходы производства БДСМ-игрушек, а качество сборки на том же высоком уровне, что и у конкурентов: откровенно не косячит уже никто. Немного пошатывается декоративная вставка, опоясывающая блок климата и мультимедийку, но на этом всё. Да и зачем вообще к ней прикасаться? Тем более, шатать
Кстати, о декоративных вставках: у S-Edition они выполнены из материала, имитирующего металл. И выглядят куда лучше, чем планки «под дерево» на других версиях. Потому что псевдошпон в Camry смотрится, на мой взгляд, очень неправдоподобно
1/8
Очень трудно предъявлять Камри за материалы отделки. Если на нас и сэкономили, то всё это ловко замаскировали. Кожа приятная, нитка в прострочке настоящая (у S-Edition она ещё и агрессивно красного цвета), пластик не похож на отходы производства БДСМ-игрушек, а качество сборки на том же высоком уровне, что и у конкурентов: откровенно не косячит уже никто. Немного пошатывается декоративная вставка, опоясывающая блок климата и мультимедийку, но на этом всё. Да и зачем вообще к ней прикасаться? Тем более, шатать

Практичность

По недееспособности в этом вопросе с седанами могут потягаться разве что спорткары и родстеры. Низкая посадка, скромный багажник, приличная погрузочная высота и узкий проём в отсек — всё это не сильно вдохнов­ляет, когда надо перевезти что-нибудь габаритнее бутылки газировки. Поэтому оценивать практич­ность Камри, впрочем, как и почти всех её конкурентов, мы будем с лёгким скепсисом и изрядной долей снисхождения.

Паспортный объём багажника составляет 493 литра (469 литров у версий с электроприводом угла наклона спинок сидений второго ряда). Порожек имеется, но его размер особых проблем не вызывает, а вот форма отсека точному геометрическому определению не поддаётся: выступающих по бокам элементов слишком много
Пара больших чемоданов помещается в багажник без проблем...
1/7
Паспортный объём багажника составляет 493 литра (469 литров у версий с электроприводом угла наклона спинок сидений второго ряда). Порожек имеется, но его размер особых проблем не вызывает, а вот форма отсека точному геометрическому определению не поддаётся: выступающих по бокам элементов слишком много

Техника и надёжность

В основе Toyota Camry лежит платформа GA-K: такая же, как у новых Highlander и RAV4. Спереди банальные стойки МакФерсон, а сзади — такая же банальная для этого класса много­рычажка, хотя в Тойоте долго отрицали её обыден­ность и несколько прошлых поколений Камри щеголяли экзотическим МакФерсоном по кругу.

Подвеска у всех версий — пассивная, привод — только передний. Хотя за границей есть и полно­приводные седаны: в Японии тяга на задние колёса Камри пере­даётся при помощи электро­мотора, а в США существует версия с полным приводом на основе многодисковой муфты, как у RAV4.

От нижней точки кузова Камри до асфальта 15&nbsp;санти&shy;метров. Однако мы с уверенностью можем сказать, что даже с обвесом тестовой спецверсии можно без страха подъезжать передним бампером к 20-сантиметровым бордюрам. Даже к 22-санти&shy;метровым, но с осторожностью
Задняя кромка располагается выше 30 сантиметров. Однако все «потроха» висят на 5–6 сантиметров ниже
1/2
От нижней точки кузова Камри до асфальта 15 санти­метров. Однако мы с уверенностью можем сказать, что даже с обвесом тестовой спецверсии можно без страха подъезжать передним бампером к 20-сантиметровым бордюрам. Даже к 22-санти­метровым, но с осторожностью

Моторная гамма у российских седанов состоит из трёх бензиновых атмосферников: немолодых «четвёрок» 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.), а также V-образ­ной «шестёрки» рабочим объёмом 3,5 литра (249 л.с.). Традици­онно наибольшим спросом пользуются авто­мобили со средним по литражу и мощности агрегатом, а для моди­фикации S-Edition вопреки логике доступен только он. Поэтому на нём и сосредото­чимся.

Имя этого старичка — 2AR-FE. У него алюминиевый блок с тоненькими чугунными гильзами. Это и есть самая большая проблема агрегата. Если он попросится на капиталку, то растачивать там фактически и нечего. Проще поискать контрактный мотор.

Впрочем, всё это вряд ли грозит первому владельцу: если не мучить двигатель и не пропускать ТО (а у Тойоты межсер­висный интервал составляет 10 000 километров), то серьёзные проблемы могут случиться лишь ближе к 300 000 километрам пробега. До этой отметки с высокой степенью вероят­ности может потечь водяная помпа (неисправ­ность выдаст громкая работа насоса), а также способны загреметь муфты системы изменения фаз газорас­пределения VVT-i. Последнее не оказывает вообще никакого влияния на работу мотора — только настроение портит.

Шестиступенчатый «автомат» производства Aisin и раньше без особых проблем ходил по 250–300 тысяч километров при своевре­менном обслужи­вании. Ну а после смены поколения трансмиссия получила доработанный гидро­транс­форматор, а значит, должна стать ещё надёжнее. Впрочем, резкие старты с места и бесконечный режим «газ в пол» коробка не очень любит и вполне может потребовать внимания раньше срока.

Остальные двигатели тоже радуют надёжностью, но на некоторые моменты всё же стоит обратить внимание. Так, на двух­литровом моторе использо­вана однорядная цепь ГРМ, и на пробеге за 120 000 километров она может растянуться. Машины с мотором V6 — не самое распро­странённое явление, но и их владельцы делятся опытом на тематических форумах. Так вот, если на Камри 3.5 при интенсивном разгоне вы наблюдаете густой белый дым за машиной, то это верный признак скорой замены катализаторов.

Один из главных камней преткновения камриводов — стук в передней подвеске. Сами владельцы характери­зуют его как «булькание». Замена российских стоек на другие российские стойки помогает не всегда. Говорят, от неприятного звукового сопровож­дения можно избавиться, поставив амортизаторы от версий для других рынков.

Езда

Описывать ездовой характер Камри — это как рассказы­вать о вкусе нарезного батона: можно, но зачем? Те, кому интересно, уже давно всё знают. По крайней мере, так было в случае с машиной прошлого поколения: далеко не самой комфортной, но очень кренистой. Не могу сказать, что текущая Камри — эталонный драйверс-кар, но и мыслей выбрать дорогу попрямее и поровнее в седане тоже не возникает.

Да чего уж: умеет Камри поворачивать и совсем этого не стесняется. Некоторая лень в реакциях присут­ствует, однако на траекторию седан встаёт почти безукориз­ненно и без предательского сноса, а если ваш внутренний шалун разойдётся по полной, то можете ещё и корректи­ровать курс, работая газом. Правда, система стаби­лизации от таких фортелей особого восторга не испытывает и пресекает безобразие, но не сразу — видимо, чтобы вы успели осознать возможные послед­ствия своей распоясанности.

Причём такая игривость — это характерная особенность всех современных Тойот, построенных на архи­тектуре TNGA (той, из которой собираются отдельные тележки вроде GA-K). Хвостом под сброс газа метёт и Королла — это лично выявил опытнейший водитель редакции Валера Арутин. Ну а про излишнюю вертлявость RAV4 на «лосином тесте» вы, скорее всего, наслышаны.

Короче говоря, если вам приспичит поиграть в гонщика за рулём Камри, то это желание вряд ли пропадёт после первого же поворота. А о предше­ствен­нике будут напоминать только заметные крены: от них, увы, так и не избавились.

С другой стороны: зажми подвеску и придётся жертвовать плавностью хода, а это прямое нарушение всех законов вселенной Камри. Не сказать, чтобы седан всегда считался эталоном плавности хода, но и в откровенной грубости уличён не был. Даже на 18-дюймо­вых колёсах седан едет приятно. Иногда внутрь просачи­вается мелочёвка, а на крупных и острых дефектах заметна лёгкая расхлябан­ность: большие и тяжёлые диски, очевидно, не самый лучший выбор для этой машины.

Зато на 16 дюймах, которые ставят на три начальные комплектации, Камри всеядна, как солдат в самоволке. Не соответ­ствующие ни стандартам, ни здравому смыслу лежачие полицейские, высоко­художе­ственные произве­дения, выпол­ненные пилой по асфальту прямо посреди скоро­стной магистрали, стайка не спрятанных заподлицо с дорогой «ливнёвок» и люков — этой машине всё нипочем.

Ну а окончательно образ машины формирует шумоизоляция: в Камри тихо. Настолько, что в своих заметках на телефоне я не нашёл ни слова про «шумку», а значит, обсуждать тут попросту нечего. При этом у предыдущего седана наблюдалась явная нехватка изоли­рующего материала в арках, из-за чего зимняя эксплуатация с шипо­ванными шинами превращалась в пытку.

Мотор? Ну а какие могут откровения от безнаддувной «четвёрки» среднего рабочего объёма? Правильно — никаких! Ровный, степенный характер разгона (в паспорте значатся будничные 9,9 секунды до сотни), лёгкая флегматич­ность, если надо наподдать с ходу, и заметная пауза в ответ на педаль в полу. Впрочем, в большей степени — это «заслуга» АКП, которая идеально совпадает по темпера­менту с двигателем. Плавная, мягкая, олдскульная гидро­механика. «Роботам» не понять... Но расшевелить и взбодрить эту парочку не получится: никаких спорт-режимов для Камри в Тойоте не преду­смотрели.

Если же динамика — история совсем не про вас, то смело присматри­вайтесь к Камри с мотором 2.0. Откровенно говоря, она вообще никуда не едет, но и расходует при этом поменьше. Хотя и тестовая 2.5 не прожорлива: опуститься ниже 9 литров на сотню фактически не получилось, что совсем неплохо.

Ну а если вы настоящий плохиш, но почему-то очень хотите Камри, то выбора у вас особо нет — только V6. Он классный — с ровной и напористой тягой чуть ли не до отсечки, а также с классным звуком большого атмосферного мотора. И с соответ­ствующим характеру аппетитом...

Оснащение

В России Toyota Camry предлагается в восьми фиксиро­ванных комп­лектациях, а с учётом линейки из трёх моторов, общее количество моди­фикаций седана достигает одиннадцати!

Базовая версия называется Стандарт и стоит 1 741 000 рублей. В её оснащение входят полностью свето­диодная головная оптика, полно­размерная запаска, датчик дождя, электро­привод боковых зеркал, электро­механический «ручник», 16-дюймо­вые колёса, регулировка руля по вылету и углу наклона, простенькая аудио­система и подогрев передних сидений.

1/10

Следующий вариант — Стандарт Плюс, который стоит 1 819 000 рублей с двухлитровым мотором и 1 943 000 рублей с 2.5. В этом случае добав­ляются кожаный руль, автозатем­нение салонного зеркала, датчик дождя, камера заднего вида, парк­троники по кругу, круиз-контроль, а также мульти­медийка с семидюймовым экраном.

Версия Классик стоит уже 1 899 000 рублей (2.0) и 2 023 000 рублей (2.5). Покупатели таких машин допол­нительно получат кожаную обивку кресел и электропривод передних кресел.

Комплектация Элеганс Safety доступна только с мотором на 2,5 литра и обойдётся в 2 138 000 рублей. Она щеголяет омывателями фар, 17-дюймо­выми колёсами, динамиче­ской разметкой камеры заднего вида, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой, подо­гревом руля и задних сидений, а также богатым набором систем безопас­ности, вроде распо­знавания дорожных знаков, слежения за разметкой и коленной подушки безопасности водителя.

Тестовая Camry S-Edition оценена в 2 245 000 рублей и отличается от Элеганс Safety только обвесом, колёсами и красной строчкой в салоне. А последняя комплектация, которая доступна лишь с мотором 2.5, — Престиж Safety за 2 250 000 рублей. Тут будут 18-дюймо­вые диски, ионизатор воздуха, семидюймовый экран борт­компьютера, подсветка салона и восьми­дюймовая мультимедийка.

Предтоповый вариант Люкс Safety стоит либо 2 382 000 рублей (2.5), либо 2 544 000 рублей (3.5). Покупатели таких машин получат шторки на задних окнах, трёхзонный климат-контроль, электро­привод задних сидений с пультом в центральном подлокот­нике, а также боковые подушки безопас­ности спереди и сзади.

Наконец, топовая Камри называется Executive Safety, оснащается только шести­цилинд­ровым двигателем и стоит 2 719 000 рублей. У такой машины с завода будут электро­привод рулевой колонки, подрулевые «лепестки» пере­ключения передач, круговой обзор, проекционник и функция предупреж­дения о приближа­ющихся машинах при движении задним ходом.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/kiak5firsttest/" target="_blank">Kia K5</a></h3> Пожалуй, главный конкурент Камри в России. До недавнего прошлого только его предшественник под названием Optima навязывал хоть какую-то борьбу Тойоте. Kia K5 доступен в России с двумя бензиновыми атмомоторами на 150 и 194 лошадиные силы. Комплектаций семь, и они тоже фиксированные. Цены начинаются с <nobr>1 519 900</nobr> рублей, а заканчи&shy;ваются на отметке <nobr>2 229 900</nobr> рублей
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/sonataalldetails/" target="_blank">Hyundai Sonata</a></h3> Технический клон Kia K5 тоже будет всеми силами переманивать клиентов у Камри. Моторов у Сонаты тоже два, но комплектаций шесть. Цены стартуют с <nobr>1 569 000</nobr> рублей, а заканчи&shy;ваются на <nobr>2 169 000</nobr> рублей
1/5

Kia K5

Пожалуй, главный конкурент Камри в России. До недавнего прошлого только его предшественник под названием Optima навязывал хоть какую-то борьбу Тойоте. Kia K5 доступен в России с двумя бензиновыми атмомоторами на 150 и 194 лошадиные силы. Комплектаций семь, и они тоже фиксированные. Цены начинаются с 1 519 900 рублей, а заканчи­ваются на отметке 2 229 900 рублей

Вывод

Итак, что такое Камри в 2020 году: заслуженный реликт, выезжающий на народной любви, или хороший, честный и актуальный продукт? В этом поколении — явно второе. Даже несмотря на то, что по совокуп­ности качеств Тойота — не лучший автомобиль в классе. 

Слабенькая мультимедийка и несильные атмосферные моторы бонусов не добавляют, а у конкурентов и того, и другого одно­временно уже фактически и не встретишь. Но тут на подмогу Тойоте приходит та самая народная любовь и молва о леген­дарной надёжности, которые компен­сируют проигрыш конкурентам в отдельных дисцип­линах. Плохо ли это? Конечно же, нет. В конце концов, никто из конкурентов таким же козырем похвалиться не может.

Лучшая машина в классе?

Характеристики Toyota Camry VIII (XV70)

  • Комплектация

    2.5 AT (181 л.с.)

  • Двигатель

    2.5 / 181 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    8.3

  • Разгон до 100 км/ч

    9.9

  • Цена, ₽

    2 245 000
Все характеристикиКаталог автомобилей

Toyota Camry на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение