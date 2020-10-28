Народ не против. Все плюсы и минусы Toyota Camry: подробный тест

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Рискну прогневить многих, но давайте честно: несмотря на то, что Toyota Camry предыдущего поколения была чрезвычайно успешна в России, во время прямого сравнения с конку­рентами она уступала по ряду параметров, которые можно оценить с ходу. И первое впечат­ление от того седана традици­онно было смазанным. Это была эдакая машина-Грэм — идеальный человек для выжи­вания в ДТП. Его способ­ности вызывают восхищение, но вряд ли вы хотите, чтобы ваша дочь пришла с ним на юбилей бабушки.