Народ не против. Все плюсы и минусы Toyota Camry: подробный тест
Александр Мирошкин
Есть вещи, которые стоит принять без колебаний. Самый нажористый борщ — двухдневный, самые удобные трусы — семейные, самый востребованный бизнес-седан в России — Toyota Camry. Подробнее про первые блюда и бельё вы прочитаете где-нибудь ещё, а здесь сегодня речь пойдёт о модели, которая никогда не была лучшей даже по совокупности качеств, но, несмотря на это, никому не уступала лидерство в классе.
- Хорошая отделка салона
- Шумоизоляция
- Приятная управляемость
- Неудачная мультимедийка
- Старые моторы
- Не самая выдающаяся динамика
Рискну прогневить многих, но давайте честно: несмотря на то, что Toyota Camry предыдущего поколения была чрезвычайно успешна в России, во время прямого сравнения с конкурентами она уступала по ряду параметров, которые можно оценить с ходу. И первое впечатление от того седана традиционно было смазанным. Это была эдакая машина-Грэм — идеальный человек для выживания в ДТП. Его способности вызывают восхищение, но вряд ли вы хотите, чтобы ваша дочь пришла с ним на юбилей бабушки.
Текущая Camry бремя лидера тащит с завидным энтузиазмом вот уже несколько лет, и на момент своего выхода седан действительно был даже не шагом, а рывком вперёд относительно предшественницы. Но как себя чувствует Камри через три года после смены поколения? Конкуренты посвежели, нарастили огневую мощь и ждут, когда японский седан питерской сборки споткнётся, чтобы перехватить первое место. Выяснять, хороша ли Тойота в
Интерьер
У интерьеров Тойоты много лет была уникальная особенность: они устаревали быстрее, чем дешевел рубль. Но — спойлер — нынешней Камри за три года с дебюта удалось этого избежать. Конечно, он смотрится не так китчёво и технологично, как у Kia К5, и ему далековато до утончённости Пассата. Однако салон седана всё ещё не вызывает ассоциаций с бабушкиным сервантом. Маленькая, но победа.
Практичность
По недееспособности в этом вопросе с седанами могут потягаться разве что спорткары и родстеры. Низкая посадка, скромный багажник, приличная погрузочная высота и узкий проём в отсек — всё это не сильно вдохновляет, когда надо перевезти что-нибудь габаритнее бутылки газировки. Поэтому оценивать практичность Камри, впрочем, как и почти всех её конкурентов, мы будем с лёгким скепсисом и изрядной долей снисхождения.
Техника и надёжность
В основе Toyota Camry лежит платформа GA-K: такая же, как у новых Highlander и RAV4. Спереди банальные стойки МакФерсон, а сзади — такая же банальная для этого класса многорычажка, хотя в Тойоте долго отрицали её обыденность и несколько прошлых поколений Камри щеголяли экзотическим МакФерсоном по кругу.
Подвеска у всех версий — пассивная, привод — только передний. Хотя за границей есть и полноприводные седаны: в Японии тяга на задние колёса Камри передаётся при помощи электромотора, а в США существует версия с полным приводом на основе многодисковой муфты, как у RAV4.
Моторная гамма у российских седанов состоит из трёх бензиновых атмосферников: немолодых «четвёрок» 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (181 л.с.), а также
Имя этого старичка — 2AR-FE. У него алюминиевый блок с тоненькими чугунными гильзами. Это и есть самая большая проблема агрегата. Если он попросится на капиталку, то растачивать там фактически и нечего. Проще поискать контрактный мотор.
Впрочем, всё это вряд ли грозит первому владельцу: если не мучить двигатель и не пропускать ТО (а у Тойоты межсервисный интервал составляет 10 000 километров), то серьёзные проблемы могут случиться лишь ближе к 300 000 километрам пробега. До этой отметки с высокой степенью вероятности может потечь водяная помпа (неисправность выдаст громкая работа насоса), а также способны загреметь муфты системы изменения фаз газораспределения
Шестиступенчатый «автомат» производства Aisin и раньше без особых проблем ходил по 250–300 тысяч километров при своевременном обслуживании. Ну а после смены поколения трансмиссия получила доработанный гидротрансформатор, а значит, должна стать ещё надёжнее. Впрочем, резкие старты с места и бесконечный режим «газ в пол» коробка не очень любит и вполне может потребовать внимания раньше срока.
Остальные двигатели тоже радуют надёжностью, но на некоторые моменты всё же стоит обратить внимание. Так, на двухлитровом моторе использована однорядная цепь ГРМ, и на пробеге за 120 000 километров она может растянуться. Машины с мотором V6 — не самое распространённое явление, но и их владельцы делятся опытом на тематических форумах. Так вот, если на Камри 3.5 при интенсивном разгоне вы наблюдаете густой белый дым за машиной, то это верный признак скорой замены катализаторов.
Один из главных камней преткновения камриводов — стук в передней подвеске. Сами владельцы характеризуют его как «булькание». Замена российских стоек на другие российские стойки помогает не всегда. Говорят, от неприятного звукового сопровождения можно избавиться, поставив амортизаторы от версий для других рынков.
Езда
Описывать ездовой характер Камри — это как рассказывать о вкусе нарезного батона: можно, но зачем? Те, кому интересно, уже давно всё знают. По крайней мере, так было в случае с машиной прошлого поколения: далеко не самой комфортной, но очень кренистой. Не могу сказать, что текущая Камри — эталонный драйверс-кар, но и мыслей выбрать дорогу попрямее и поровнее в седане тоже не возникает.
Да чего уж: умеет Камри поворачивать и совсем этого не стесняется. Некоторая лень в реакциях присутствует, однако на траекторию седан встаёт почти безукоризненно и без предательского сноса, а если ваш внутренний шалун разойдётся по полной, то можете ещё и корректировать курс, работая газом. Правда, система стабилизации от таких фортелей особого восторга не испытывает и пресекает безобразие, но не сразу — видимо, чтобы вы успели осознать возможные последствия своей распоясанности.
Причём такая игривость — это характерная особенность всех современных Тойот, построенных на архитектуре TNGA (той, из которой собираются отдельные тележки вроде GA-K). Хвостом под сброс газа метёт и Королла — это лично выявил опытнейший водитель редакции Валера Арутин. Ну а про излишнюю вертлявость RAV4 на «лосином тесте» вы, скорее всего, наслышаны.
Короче говоря, если вам приспичит поиграть в гонщика за рулём Камри, то это желание вряд ли пропадёт после первого же поворота. А о предшественнике будут напоминать только заметные крены: от них, увы, так и не избавились.
С другой стороны: зажми подвеску и придётся жертвовать плавностью хода, а это прямое нарушение всех законов вселенной Камри. Не сказать, чтобы седан всегда считался эталоном плавности хода, но и в откровенной грубости уличён не был. Даже на
Зато на 16 дюймах, которые ставят на три начальные комплектации, Камри всеядна, как солдат в самоволке. Не соответствующие ни стандартам, ни здравому смыслу лежачие полицейские, высокохудожественные произведения, выполненные пилой по асфальту прямо посреди скоростной магистрали, стайка не спрятанных заподлицо с дорогой «ливнёвок» и люков — этой машине всё нипочем.
Ну а окончательно образ машины формирует шумоизоляция: в Камри тихо. Настолько, что в своих заметках на телефоне я не нашёл ни слова про «шумку», а значит, обсуждать тут попросту нечего. При этом у предыдущего седана наблюдалась явная нехватка изолирующего материала в арках, из-за чего зимняя эксплуатация с шипованными шинами превращалась в пытку.
Мотор? Ну а какие могут откровения от безнаддувной «четвёрки» среднего рабочего объёма? Правильно — никаких! Ровный, степенный характер разгона (в паспорте значатся будничные 9,9 секунды до сотни), лёгкая флегматичность, если надо наподдать с ходу, и заметная пауза в ответ на педаль в полу. Впрочем, в большей степени — это «заслуга» АКП, которая идеально совпадает по темпераменту с двигателем. Плавная, мягкая, олдскульная гидромеханика. «Роботам» не понять... Но расшевелить и взбодрить эту парочку не получится: никаких спорт-режимов для Камри в Тойоте не предусмотрели.
Если же динамика — история совсем не про вас, то смело присматривайтесь к Камри с мотором 2.0. Откровенно говоря, она вообще никуда не едет, но и расходует при этом поменьше. Хотя и тестовая 2.5 не прожорлива: опуститься ниже 9 литров на сотню фактически не получилось, что совсем неплохо.
Ну а если вы настоящий плохиш, но почему-то очень хотите Камри, то выбора у вас особо нет — только V6. Он классный — с ровной и напористой тягой чуть ли не до отсечки, а также с классным звуком большого атмосферного мотора. И с соответствующим характеру аппетитом...
Оснащение
В России Toyota Camry предлагается в восьми фиксированных комплектациях, а с учётом линейки из трёх моторов, общее количество модификаций седана достигает одиннадцати!
Базовая версия называется Стандарт и стоит 1 741 000 рублей. В её оснащение входят полностью светодиодная головная оптика, полноразмерная запаска, датчик дождя, электропривод боковых зеркал, электромеханический «ручник»,
Следующий вариант — Стандарт Плюс, который стоит 1 819 000 рублей с двухлитровым мотором и 1 943 000 рублей с 2.5. В этом случае добавляются кожаный руль, автозатемнение салонного зеркала, датчик дождя, камера заднего вида, парктроники по кругу, круиз-контроль, а также мультимедийка с семидюймовым экраном.
Версия Классик стоит уже 1 899 000 рублей (2.0) и 2 023 000 рублей (2.5). Покупатели таких машин дополнительно получат кожаную обивку кресел и электропривод передних кресел.
Комплектация Элеганс Safety доступна только с мотором на 2,5 литра и обойдётся в 2 138 000 рублей. Она щеголяет омывателями фар,
Тестовая Camry S-Edition оценена в 2 245 000 рублей и отличается от Элеганс Safety только обвесом, колёсами и красной строчкой в салоне. А последняя комплектация, которая доступна лишь с мотором 2.5, — Престиж Safety за 2 250 000 рублей. Тут будут
Предтоповый вариант Люкс Safety стоит либо 2 382 000 рублей (2.5), либо 2 544 000 рублей (3.5). Покупатели таких машин получат шторки на задних окнах, трёхзонный климат-контроль, электропривод задних сидений с пультом в центральном подлокотнике, а также боковые подушки безопасности спереди и сзади.
Наконец, топовая Камри называется Executive Safety, оснащается только шестицилиндровым двигателем и стоит 2 719 000 рублей. У такой машины с завода будут электропривод рулевой колонки, подрулевые «лепестки» переключения передач, круговой обзор, проекционник и функция предупреждения о приближающихся машинах при движении задним ходом.
Конкуренты
Вывод
Итак, что такое Камри в 2020 году: заслуженный реликт, выезжающий на народной любви, или хороший, честный и актуальный продукт? В этом поколении — явно второе. Даже несмотря на то, что по совокупности качеств Тойота — не лучший автомобиль в классе.
Слабенькая мультимедийка и несильные атмосферные моторы бонусов не добавляют, а у конкурентов и того, и другого одновременно уже фактически и не встретишь. Но тут на подмогу Тойоте приходит та самая народная любовь и молва о легендарной надёжности, которые компенсируют проигрыш конкурентам в отдельных дисциплинах. Плохо ли это? Конечно же, нет. В конце концов, никто из конкурентов таким же козырем похвалиться не может.
Лучшая машина в классе?
Комплектация2.5 AT (181 л.с.)
Двигатель2.5 / 181 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива8.3
Разгон до 100 км/ч9.9
Цена, ₽2 245 000