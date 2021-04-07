Посмотрите на складной дом для пикапа Tesla Cybertruck, который помещается в кузове
Кирилл Малышев
Пикап Tesla Cybertruck увеличил свою многофункциональность, обзаведясь кемпером Cyberlandr. Он уникален тем, что устанавливается прямо в кузов и в походном положении не выступает за габариты исходной машины. Такого пока не предлагает никто в мире.
Кемпер-прицеп практически исключает возможность съехать с асфальта. Традиционная «вкладка» в кузов сделает машину шире и намного выше. Увеличившиеся габариты и повышенный центр тяжести также ограничивают проходимость. Cyberlandr предлагает уникальное в своей практичности решение.
Раскладной модуль обеспечивает полный комфорт для двух человек. Мебель сделана модульной и трансформируемой. Есть кухня, обеденная зона, душ и туалет. Всё — с многочисленными фишками и дорогой отделкой. Так, сиденья можно свободно перемещать и даже вытаскивать наружу для отдыха.
Весит кемпер 544 килограмма, что составляет всего треть от грузоподъёмности Теслы. Источником питания для оборудования жилого отсека служит батарея электропикапа. Часть энергии — до 500 ватт — приносят установленные на крыше солнечные панели.
В оснащение входит 32-дюймовый телевизор, который можно повесить по желанию в трёх разных точках, и спутниковый интернет StarLink. Окна — электрохромные, могут обеспечить полную непроницаемость без штор. Есть холодильник, плита и прочая кухонная утварь.
Делать кемпер будут в Остине, штат Техас, поблизости от места производства самого Кибертрака. Цена — 50 000 долларов. При авансе в 100 долларов предусмотрена скидка 5000 долларов, а при внесении 5000 её размер увеличится до 10 000 долларов.
Ранее стало известно, что Toyota и Tesla рассматривают возможность совместной разработки электрического вседорожника. Это якобы позволит Tesla вывести на рынок недорогой кроссовер. Сами производители предпочитают эти слухи не комментировать. Утверждается, что для совместного проекта электрокара Toyota предоставит платформу, а Tesla — бортовую электронику и программное обеспечение.