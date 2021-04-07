Посмотрите на складной дом для пикапа Tesla Cybertruck, который помещается в кузове

Кемпер-прицеп практически исключает возможность съехать с асфальта. Традиционная «вкладка» в кузов сделает машину шире и намного выше. Увеличившиеся габариты и повышенный центр тяжести также ограничивают проходимость. Cyberlandr предлагает уникальное в своей практичности решение.

Раскладной модуль обеспечивает полный комфорт для двух человек. Мебель сделана модульной и трансформируемой. Есть кухня, обеденная зона, душ и туалет. Всё — с многочисленными фишками и дорогой отделкой. Так, сиденья можно свободно перемещать и даже вытаскивать наружу для отдыха.

Весит кемпер 544 килограмма, что составляет всего треть от грузоподъёмности Теслы. Источником питания для оборудования жилого отсека служит батарея электропикапа. Часть энергии — до 500 ватт — приносят установленные на крыше солнечные панели.

В оснащение входит 32-дюймовый телевизор, который можно повесить по желанию в трёх разных точках, и спутниковый интернет StarLink. Окна — электрохромные, могут обеспечить полную непроницаемость без штор. Есть холодильник, плита и прочая кухонная утварь.

Делать кемпер будут в Остине, штат Техас, поблизости от места производства самого Кибертрака. Цена — 50 000 долларов. При авансе в 100 долларов предусмотрена скидка 5000 долларов, а при внесении 5000 её размер увеличится до 10 000 долларов.