GM объяснил, почему внедорожник Hummer EV не такой мощный, как пикап

Посмотрите на складной дом для пикапа Tesla Cybertruck, который помещается в кузове

Новости

Кирилл Малышев

Пикап Tesla Cybertruck увеличил свою многофункциональность, обзаведясь кемпером Cyberlandr. Он уникален тем, что устанавливается прямо в кузов и в походном положении не выступает за габариты исходной машины. Такого пока не предлагает никто в мире.

  • Кемпер-прицеп практически исключает возможность съехать с асфальта. Традиционная «вкладка» в кузов сделает машину шире и намного выше. Увеличившиеся габариты и повышенный центр тяжести также ограничивают проходимость. Cyberlandr предлагает уникальное в своей практичности решение.

  • Раскладной модуль обеспечивает полный комфорт для двух человек. Мебель сделана модульной и трансформируемой. Есть кухня, обеденная зона, душ и туалет. Всё — с многочисленными фишками и дорогой отделкой. Так, сиденья можно свободно перемещать и даже вытаскивать наружу для отдыха.

  • Весит кемпер 544 килограмма, что составляет всего треть от грузоподъёмности Теслы. Источником питания для оборудования жилого отсека служит батарея электропикапа. Часть энергии — до 500 ватт — приносят установленные на крыше солнечные панели.

  • В оснащение входит 32-дюймовый телевизор, который можно повесить по желанию в трёх разных точках, и спутниковый интернет StarLink. Окна — электрохромные, могут обеспечить полную непроницаемость без штор. Есть холодильник, плита и прочая кухонная утварь.

  • Делать кемпер будут в Остине, штат Техас, поблизости от места производства самого Кибертрака. Цена — 50 000 долларов. При авансе в 100 долларов предусмотрена скидка 5000 долларов, а при внесении 5000 её размер увеличится до 10 000 долларов.

  • Ранее стало известно, что Toyota и Tesla рассматривают возможность совместной разработки электрического вседорожника. Это якобы позволит Tesla вывести на рынок недорогой кроссовер. Сами производители предпочитают эти слухи не комментировать. Утверждается, что для совместного проекта электрокара Toyota предоставит платформу, а Tesla — бортовую электронику и программное обеспечение.

Хотели бы такой кемпер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение