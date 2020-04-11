Самоизоляция в прицепе: 8 необычных трейлеров
Алексей Олефиренко
Американская компания Hitch Hotel представила настолько крошечный дом на колёсах, что его можно хранить в кладовке квартиры между путешествиями. Впечатлившись этим трейлером, мы вспомнили ещё несколько домов на колёсах, которые вас удивят. И, в отличие от кемперов, про которые мы рассказывали год назад, чтобы купить дома на колёсах из этой подборки, не нужно шерстить аукционы или быть мультимиллионером. Заинтригованы?
Hitch Hotel Traveler
Traveler является самым компактным домом на колёсах в мире. По крайней мере, так считают его создатели, и небезосновательно. Его длина в сложенном виде составляет один метр, но стоит выкатить назад две телескопические секции, как полезный объём увеличивается втрое! А этого вполне достаточно для полноценного отдыха двух взрослых человек. Помимо кровати, Traveler укомплектован люком в крыше, 12-вольтовой розеткой, USB-портом, а чуть позже получит ещё и кондиционер.
Стоит такое удовольствие 5699 долларов (429 тысяч рублей). Можно заказать коробку дома без колёс — например, чтобы закрепить её на пикапе и сэкономить ещё 700 долларов.
Land Ark Draper
Флагманская модель компании Land Ark стоит сумасшедших денег – 154 900 долларов (11,7 миллиона рублей). Но где вы ещё найдёте дом на колёсах, который настолько похож на стационарное жилище?!
Мобильность Draper выдают лишь шесть небольших колёс. Зато его внутреннему убранству позавидуют многие российские дачи! Есть полноценная кухня с рабочими поверхностями, стол, за которым может собраться вся семья, унитаз, умывальник, душевая кабина и, конечно же, царская двуспальная кровать. Кроме того, у Draper — панорамные окна и откидная терраса. Разве что зоны спа не хватает.
На изготовление трейлера уходит 3–4 месяца. Как раз хватит, чтобы подыскать автомобиль для его буксировки. Что-нибудь вроде Ford F-250.
Atomic Camper
Трейлер Atomic Camper построил Билл Гёрнси, живущий на Аляске. Пережив крушение самолёта, Билл использовал период психологического восстановления после аварии для создания этого дома на колёсах. В итоге на весь проект ушло два года.
Каркас трейлера, похожего на атомную бомбу 1950-х, сделан из древесины. Поверх каркаса закреплены панели из стеклопластика, а также солнечные батареи, которые обеспечивают трейлеру какую-никакую автономность. Внутри красной «бомбы» имеется небольшая кухонька с газовой плитой, душевая кабина с портативным туалетом, стол, а также пара диванчиков вокруг него, на которых можно спать. Полноценной кровати внутри Atomic Camper нет.
Обогрев трейлера осуществляется с помощью водяного нагревателя, который берёт воду из 75-литрового бака. Горячая вода в душе, в свою очередь, поступает через 30-литровый газовый водонагреватель. Вообще салон кемпера похож на интерьер космического корабля из сериалов 1970-х. Даже бластер есть!
Sealander
Преимущество немецкого Sealander перед другими домами на колёсах состоит в уникальной мобильности. Ведь он может передвигаться не только по дорогам, но и по воде!
Лёгкий стеклопластиковый кузов, построенный по образу и подобию лодок, позволяет Sealander поддерживать плавучесть в водоёмах с небольшими волнами — в озёрах или заливах. Прямо с завода трейлер можно оснастить небольшим 10-сильным мотором, который избавит отдыхающих от необходимости работать вёслами. А главное, для управления таким плавсредством не требуется капитанская лицензия.
На борту Sealander могут быть мобильный душ, биотуалет, умывальник, газовая плита, раскладывающиеся в кровать два дивана со столом… Но почти всё это – опции, за которые надо платить. Базовая версия Sealander стоит 18 490 евро (1,5 миллиона рублей) и, по сути, представляет собой плавучую стеклопластиковую коробку. Нужны розетки? 1259 евро. Столик и диваны? 1299 евро. Якоря? 385 евро. Ну, и так далее. Полностью укомплектованный трейлер обойдётся почти в 25 тысяч евро. Зато с ним можно встретить по-настоящему уникальные рассветы.
NONSTANDARD Mehrzeller
Австрийский кемпер Mehrzeller точно не претендует на звание самого аэродинамичного в мире. Зато по части дизайна и кастомизации конкурентов у него просто нет.
Причудливый облик дома на колёсах продиктован его модульной концепцией. Дело в том, что каждый экземпляр Mehrzeller создаётся по индивидуальному заказу. В зависимости от желаний клиента меняется наполнение дома и, соответственно, его внешний вид. Если нужна кровать пошире, то соответствующий отсек увеличат новыми наружными панелями. Если хочется больше света, то часть многоугольников превратятся в окна. Подход для такой техники необычный, но крайне интересный.
Биотуалет, душ, кухня, кровать, телевизор — естественно, Mehrzeller без проблем укомплектуют всем, что только может понадобиться на удалении от цивилизации.
The Opera Camper
Иногда дома на колёсах представляют собой очень крутые палатки повышенной комфортности. Пример — австралийский The Opera Camper. В разложенном виде этот караван напоминает здание Сиднейской оперы, уменьшенное в несколько раз: отсюда и название.
Несмотря на палаточную сущность, в «Опере» есть всё, чтобы с комфортом пребывать на природе. Деревянные полы, две раскладные кровати, которые можно объединить в одну большую, водонагреватель, светодиодная подсветка, кухня, душ, отопитель, шкаф для вещей, холодильник, туалет — всё в наличии. А ещё — прозрачные секции на крыше, чтобы наслаждаться звёздным небом.
Но стоит это удовольствие совсем недёшево. За люксовую палатку придётся заплатить около 35 тысяч австралийских долларов. То есть около 1,6 миллиона рублей по текущему курсу. Опции могут взвинтить стоимость ещё на несколько тысяч. Ну а доставка обойдётся примерно в 1000 австралийских долларов (46 тысяч рублей).
Airstream Classic
Компания Airstream является одним из старейших производителей домов на колёсах в мире: через 9 лет при удачном стечении обстоятельств американская фирма отпразднует вековой юбилей. И большую часть жизни (с 1937 года, если быть точнее) Airstream выпускает те самые харизматичные трейлеры-пули, которые можно увидеть в американских фильмах. Занимается этим она и сегодня.
Сейчас за каноничным силуэтом Airstream Classic скрываются уютнейшие апартаменты с системой «умный дом», полноценной душевой кабиной, пятью спальными местами, просторной кухней, кондиционером и другими благами цивилизации. Поскольку вся эта роскошь весит немало, трейлер оснащен двумя осями.
У стандартного 10-метрового Classic есть четыре варианта исполнения, которые отличаются кроватями (с одной большой или двумя раздельными) и «зеркальностью» относительно входной двери. В любой конфигурации базовый Classic стоит дорого — от 156 400 долларов (11,8 миллиона рублей). За дополнительные 15 тысяч долларов трейлер вырастет в длину ещё на полтора метра, сделав санузел и центральную комнату чуточку просторнее.
Straight Line Design Pet Trailer
Удивительно, но дома на колёсах существуют не только для людей, но и для компактных домашних животных, вроде кошек и декоративных собачек.
Автором миниатюрных трейлеров является Джадсон Бомонт — американский мебельщик-экспериментатор, который любит создавать абсурдные детали декора. Девиз, которым руководствуется Бомонт при работе — создавать то, что, на первый взгляд, никому не нужно, и то, что никто в здравом уме не купит. Крошечные дома на колёсах для той-терьеров этой философии полностью соответствуют.
Конечно, такие дома на колёсах не прицепишь к настоящему фаркопу. Конечно, они не имеют большого практического смысла. Тем не менее, как элемент домашнего декора такие кемперы вполне имеют право на существование. Снаружи трейлеров имеются две мисочки (для воды и корма), а внутри — мягкая подстилка и светодиодное освещение. Короче говоря, будка на максималках!