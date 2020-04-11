Самоизоляция в прицепе: 8 необычных трейлеров

Traveler является самым компактным домом на колёсах в мире. По крайней мере, так считают его создатели, и небезосно­вательно. Его длина в сложенном виде состав­ляет один метр, но стоит выкатить назад две теле­скопи­ческие секции, как полезный объём увеличи­вается втрое! А этого вполне достаточно для полно­ценного отдыха двух взрослых человек. Помимо кровати, Traveler укомплектован люком в крыше, 12-вольтовой розеткой, USB-портом, а чуть позже получит ещё и кондиционер.

Стоит такое удовольствие 5699 долларов (429 тысяч рублей). Можно заказать коробку дома без колёс — например, чтобы закрепить её на пикапе и сэкономить ещё 700 долларов.