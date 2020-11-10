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Кемпер за 20 миллионов рублей внесли в список самых крутых подарков на Рождество

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Дмитрий Елизаров

Американский супермаркет Neiman Marcus опубликовал свой традици­онный каталог рожде­ственских подарков, возглавил который роскошный жилой прицеп от компании Bowlus. Как уточняет Autoblog, уникальный кемпер оцени­вается в 255 тысяч долларов (около 20 милли­онов рублей) и позволяет «уйти в автономку» примерно на 2 недели.

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  • Супермаркет предлагает приобрести на Рожде­ство кемпер модели Endless Highways Performance Edition, который создадут в един­ственном экзем­пляре. Базовая комп­лектация дома на колёсах включает в себя всё необхо­димое для приготов­ления пищи, ночлега и размещения личных вещей — расклад­ные столы и кровати, систему кондици­ониро­вания воздуха и панорамное остекле­ние. Кроме того, кемпер снабдят 8-кило­ваттным аккуму­лятором, энергии которого хватит на снабжение жильцов электри­чеством в течение двух недель. В прицепе преду­смотрены места для четырёх человек.

  • Оформление интерьера подберут в соответ­ствии с пожела­ниями покупателя — оно включает в себя не только отделку стен и мебели, но и набор кухонной посуды, цвет постель­ного белья и аксес­суары для интерьера, а также дизайн откидного тента и складных столов и стульев для обеда на свежем воздухе.

  • 10 тысяч долларов из суммы, вырученной на продаже мобиль­ного дома, супер­маркет пожертвует собствен­ному благо­твори­тель­ному фонду.

  • В ноябре в Великобритании выставят на продажу мотор­хоум с похожим дизайном, но способный пере­двигаться самостоятельно — жилой автобус от американской же компании Airstream. За машину 1992 года аукци­онисты рас­считы­вают выручить до 112 тысяч долларов.

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