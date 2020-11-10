Кемпер за 20 миллионов рублей внесли в список самых крутых подарков на Рождество
Дмитрий Елизаров
Американский супермаркет Neiman Marcus опубликовал свой традиционный каталог рождественских подарков, возглавил который роскошный жилой прицеп от компании Bowlus. Как уточняет Autoblog, уникальный кемпер оценивается в 255 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей) и позволяет «уйти в автономку» примерно на 2 недели.
Супермаркет предлагает приобрести на Рождество кемпер модели Endless Highways Performance Edition, который создадут в единственном экземпляре. Базовая комплектация дома на колёсах включает в себя всё необходимое для приготовления пищи, ночлега и размещения личных вещей — раскладные столы и кровати, систему кондиционирования воздуха и панорамное остекление. Кроме того, кемпер снабдят
8-киловаттным аккумулятором, энергии которого хватит на снабжение жильцов электричеством в течение двух недель. В прицепе предусмотрены места для четырёх человек.
Оформление интерьера подберут в соответствии с пожеланиями покупателя — оно включает в себя не только отделку стен и мебели, но и набор кухонной посуды, цвет постельного белья и аксессуары для интерьера, а также дизайн откидного тента и складных столов и стульев для обеда на свежем воздухе.
10 тысяч долларов из суммы, вырученной на продаже мобильного дома, супермаркет пожертвует собственному благотворительному фонду.
В ноябре в Великобритании выставят на продажу моторхоум с похожим дизайном, но способный передвигаться самостоятельно — жилой автобус от американской же компании Airstream. За машину 1992 года аукционисты рассчитывают выручить до 112 тысяч долларов.