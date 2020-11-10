Кемпер за 20 миллионов рублей внесли в список самых крутых подарков на Рождество

Супермаркет предлагает приобрести на Рожде­ство кемпер модели Endless Highways Performance Edition, который создадут в един­ственном экзем­пляре. Базовая комп­лектация дома на колёсах включает в себя всё необхо­димое для приготов­ления пищи, ночлега и размещения личных вещей — расклад­ные столы и кровати, систему кондици­ониро­вания воздуха и панорамное остекле­ние. Кроме того, кемпер снабдят 8-кило ­ваттным аккуму­лятором, энергии которого хватит на снабжение жильцов электри­чеством в течение двух недель. В прицепе преду­смотрены места для четырёх человек.

Оформление интерьера подберут в соответ­ствии с пожела­ниями покупателя — оно включает в себя не только отделку стен и мебели, но и набор кухонной посуды, цвет постель­ного белья и аксес­суары для интерьера, а также дизайн откидного тента и складных столов и стульев для обеда на свежем воздухе.

10 тысяч долларов из суммы, вырученной на продаже мобиль­ного дома, супер­маркет пожертвует собствен­ному благо­твори­тель­ному фонду.