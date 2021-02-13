Новому Mercedes-AMG С 63 оставят только половину мотора. Вместо V8 — электричество
Кирилл Малышев
В поколении W206 заряженные AMG-версии Mercedes-Benz
Таким образом, вся моторная гамма будет состоять из агрегатов с четырьмя цилиндрами. Чтобы новые силовые установки не проигрывали в отдаче предшественникам, как раз и нужна электрическая составляющая. Уходящее поколение в версии AMG С 43 с мотором V6 выдаёт 390 л.с., в исполнении AMG С 63 S с агрегатом V8 — 510 сил. В кузове W206 у них будет не меньше, а модификацию С 43, как ожидается, даже повысят до С 53.
Mercedes-Benz C-класса останется на заднеприводной платформе. По словам инженера модели, на переднем приводе невозможно добиться требуемого уровня управляемости и развесовки. В качестве опции останется и полный привод, который для некоторых моторов станет безальтернативным.
Механическая коробка передач предлагаться не будет. Спрос на неё сохраняется только в Европе, и он минимальный. Останется исключительно
9-скоростной«автомат».
Также покинут гамму двигатели совместной разработки с Renault. Из них Мерседес применяет на своих моделях бензиновый 1.3 и дизельный 1.5.
На днях Youtube-канал Mr. Benz опубликовал видео нового Mercedes-Benz
С-класса(W206), на котором подробно показан интерьер модели. В салоне бросается в глаза отлогий центральный дисплей как в S-классе.Его диагональ вдвое больше, чем у С-классауходящего поколения. Цифровая приборка теперь лишена «колодцев», руль — с двойными спицами. Такой будут ставить в AMG-пакете.