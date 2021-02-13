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Новому Mercedes-AMG С 63 оставят только половину мотора. Вместо V8 — электричество

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Кирилл Малышев

В поколении W206 заряженные AMG-версии Mercedes-Benz C-класса лишатся двигателей V6 и V8 ради рядных «турбо­четвёрок» с электрическим довеском. Об этом пишет Motor1, ссылаясь на заявление главного инженера компании Кристиана Фру.

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  • Таким образом, вся моторная гамма будет состоять из агрегатов с четырьмя цилиндрами. Чтобы новые силовые установки не проигры­вали в отдаче предше­ственникам, как раз и нужна электрическая состав­ляющая. Уходящее поколение в версии AMG С 43 с мотором V6 выдаёт 390 л.с., в исполнении AMG С 63 S с агрегатом V8 — 510 сил. В кузове W206 у них будет не меньше, а моди­фикацию С 43, как ожидается, даже повысят до С 53.

  • Mercedes-Benz C-класса останется на задне­приводной платформе. По словам инженера модели, на переднем приводе невозможно добиться требуемого уровня управля­емости и развесовки. В качестве опции останется и полный привод, который для некоторых моторов станет безальтер­нативным.

  • Механическая коробка передач предлагаться не будет. Спрос на неё сохраняется только в Европе, и он минимальный. Останется исключи­тельно 9-скоростной «автомат». 

  • Также покинут гамму двигатели совместной разработки с Renault. Из них Мерседес применяет на своих моделях бензиновый 1.3 и дизельный 1.5.

  • На днях Youtube-канал Mr. Benz опубликовал видео нового Mercedes-Benz С-класса (W206), на котором подробно показан интерьер модели. В салоне бросается в глаза отлогий центральный дисплей как в S-классе. Его диагональ вдвое больше, чем у С-класса уходящего поколения. Цифровая приборка теперь лишена «колодцев», руль — с двойными спицами. Такой будут ставить в AMG-пакете.

Жаль, что больше не будет V6 и V8?

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