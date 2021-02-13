Новому Mercedes-AMG С 63 оставят только половину мотора. Вместо V8 — электричество

Таким образом, вся моторная гамма будет состоять из агрегатов с четырьмя цилиндрами. Чтобы новые силовые установки не проигры­вали в отдаче предше­ственникам, как раз и нужна электрическая состав­ляющая. Уходящее поколение в версии AMG С 43 с мотором V6 выдаёт 390 л.с., в исполнении AMG С 63 S с агрегатом V8 — 510 сил. В кузове W206 у них будет не меньше, а моди­фикацию С 43, как ожидается, даже повысят до С 53.

Mercedes-Benz C-класса останется на задне­приводной платформе. По словам инженера модели, на переднем приводе невозможно добиться требуемого уровня управля­емости и развесовки. В качестве опции останется и полный привод, который для некоторых моторов станет безальтер­нативным.

Механическая коробка передач предлагаться не будет. Спрос на неё сохраняется только в Европе, и он минимальный. Останется исключи­тельно 9-скоростной «автомат».

Также покинут гамму двигатели совместной разработки с Renault. Из них Мерседес применяет на своих моделях бензиновый 1.3 и дизельный 1.5.