Компания Ferrari внезапно осталась без руководителя
Дмитрий Елизаров
Генеральный директор Ferrari Луи Камильери объявил о своём немедленном увольнении. Кроме того, он заявил и о выходе из состава совета директоров Philip Morris. Как пишет Motorsport, неожиданное решение Камильери объясняется «личными причинами».
Точные причины поступка топ-менеджера пока не называются.
Решение Камильери оказалось неожиданным и для самой компании, в которой пока не знают, кто окажется его преемником на посту генерального директора. Временно обязанности Камильери будет исполнять председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн — по совместительству глава концерна FCA.
Луи Камильери руководил делами итальянского производителя спорткаров немногим более двух лет: он занял эту должность летом 2018 года после кончины Серджио Маркионне. Он заявил, что работа в Ferrari была честью для него: «Я восхищаюсь людьми из Маранелло, их страстью и преданностью, горжусь многочисленными достижениями компании с 2018 года и уверен, что лучшие годы Ferrari ещё впереди».
Издание отмечает, что под руководством Камильери компания демонстрировала устойчивый финансовый рост, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. К примеру, за время, когда Камильери занимал пост генерального директора, цена акций Ferrari выросла со 113 до 179 евро. Кроме того, компания вывела на рынок сразу несколько новинок, часть которых уже доступна в России.