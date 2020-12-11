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Компания Ferrari внезапно осталась без руководителя

Новости

Дмитрий Елизаров

Генеральный директор Ferrari Луи Камильери объявил о своём немедленном уволь­нении. Кроме того, он заявил и о выходе из состава совета директоров Philip Morris. Как пишет Motorsport, неожиданное решение Камильери объясняется «личными причинами».

  • Точные причины поступка топ-менеджера пока не называются.

  • Решение Камильери оказалось неожиданным и для самой компании, в которой пока не знают, кто окажется его преемником на посту генераль­ного директора. Временно обязан­ности Камильери будет исполнять предсе­датель совета директоров Ferrari Джон Элканн — по совмести­тельству глава концерна FCA.

  • Луи Камильери руководил делами итальянского произво­дителя спорткаров немногим более двух лет: он занял эту должность летом 2018 года после кончины Серджио Маркионне. Он заявил, что работа в Ferrari была честью для него: «Я восхищаюсь людьми из Маранелло, их страстью и предан­ностью, горжусь много­численными достижениями компании с 2018 года и уверен, что лучшие годы Ferrari ещё впереди».

  • Издание отмечает, что под руководством Камильери компания демонстри­ровала устойчивый финансовый рост, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. К примеру, за время, когда Камильери занимал пост генераль­ного директора, цена акций Ferrari выросла со 113 до 179 евро. Кроме того, компания вывела на рынок сразу несколько новинок, часть которых уже доступна в России.

Как считаете, почему так внезапно?

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