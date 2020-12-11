Компания Ferrari внезапно осталась без руководителя

Точные причины поступка топ-менеджера пока не называются.

Решение Камильери оказалось неожиданным и для самой компании, в которой пока не знают, кто окажется его преемником на посту генераль­ного директора. Временно обязан­ности Камильери будет исполнять предсе­датель совета директоров Ferrari Джон Элканн — по совмести­тельству глава концерна FCA.

Луи Камильери руководил делами итальянского произво­дителя спорткаров немногим более двух лет: он занял эту должность летом 2018 года после кончины Серджио Маркионне. Он заявил, что работа в Ferrari была честью для него: «Я восхищаюсь людьми из Маранелло, их страстью и предан­ностью, горжусь много­численными достижениями компании с 2018 года и уверен, что лучшие годы Ferrari ещё впереди».