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Очень злой Mercedes-Benz C-класса от Brabus продают с пробегом за 14 млн рублей

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Кирилл Малышев

Знаменитое тюнинг-ателье Brabus выставило в Германии на продажу доработанный седан С-класса. Правда, он не новый, но это не помешало выставить прайс в 162 000 евро (197 000 долларов или больше 14 милли­онов рублей).

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  • Машина пробежала всего 7000 кило­метров, однако этого достаточно, чтобы не считаться новой. Взятый за основу для тюнинга Mercedes-AMG C 63 S стоит почти вдвое дешевле подер­жанного Брабуса – 85 000 евро.

  • Мощность четырёх­литрового V8 с двойным наддувом подняли с 510 до 650 л.с. Момент вырос с 700 до 820 Нм. Разгон до сотни сократился с 4,0 до 3,7 секунды. А вот максималка без ограничителя достигает 320 км/ч.

  • Автомобиль-донор был взят в полной комплектации с панорамной крышей, венти­ляцией передних сидений, фоновой подсветкой салона, комплектом AMG-аксес­суаров и многим другим. Brabus дополнил образ своим карбоно­вым обвесом и оригиналь­ными колёсами на 20 дюймов.

  • В прошлом месяце на сайте ателье Brabus появилась страница, посвящённая одному из построенных на базе Mercedes-AMG G 63 пикапов с 800-сильным мотором. Купить его предлагают за 683 тысячи евро. При клиренсе в 490 мм машина с 800-сильным мотором способна ускоряться до сотни за 4,8 секунды.

Стоят усилия Брабуса увеличения цены вдвое?

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