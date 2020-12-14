Очень злой Mercedes-Benz C-класса от Brabus продают с пробегом за 14 млн рублей

Машина пробежала всего 7000 кило­метров, однако этого достаточно, чтобы не считаться новой. Взятый за основу для тюнинга Mercedes-AMG C 63 S стоит почти вдвое дешевле подер­жанного Брабуса – 85 000 евро.

Мощность четырёх­литрового V8 с двойным наддувом подняли с 510 до 650 л.с. Момент вырос с 700 до 820 Нм. Разгон до сотни сократился с 4,0 до 3,7 секунды. А вот максималка без ограничителя достигает 320 км/ч.

Автомобиль-донор был взят в полной комплектации с панорамной крышей, венти­ляцией передних сидений, фоновой подсветкой салона, комплектом AMG-аксес­суаров и многим другим. Brabus дополнил образ своим карбоно­вым обвесом и оригиналь­ными колёсами на 20 дюймов.