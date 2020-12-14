Очень злой Mercedes-Benz C-класса от Brabus продают с пробегом за 14 млн рублей
Кирилл Малышев
Знаменитое тюнинг-ателье Brabus выставило в Германии на продажу доработанный седан
Машина пробежала всего 7000 километров, однако этого достаточно, чтобы не считаться новой. Взятый за основу для тюнинга Mercedes-AMG C 63 S стоит почти вдвое дешевле подержанного Брабуса – 85 000 евро.
Мощность четырёхлитрового V8 с двойным наддувом подняли с 510 до 650 л.с. Момент вырос с 700 до 820 Нм. Разгон до сотни сократился с 4,0 до 3,7 секунды. А вот максималка без ограничителя достигает
320 км/ч.
Автомобиль-донор был взят в полной комплектации с панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, фоновой подсветкой салона, комплектом AMG-аксессуаров и многим другим. Brabus дополнил образ своим карбоновым обвесом и оригинальными колёсами на 20 дюймов.
В прошлом месяце на сайте ателье Brabus появилась страница, посвящённая одному из построенных на базе Mercedes-AMG G 63 пикапов с 800-сильным мотором. Купить его предлагают за 683 тысячи евро. При клиренсе в 490 мм машина с 800-сильным мотором способна ускоряться до сотни за 4,8 секунды.