Очень редкий Мерседес продают в России за 10 миллионов рублей
Борис Закиров
На Авто.ру появилось объявление о продаже лимитированного спорткара Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Машина находится в Москве и продаётся за 10 миллионов рублей.
По словам владельца, автомобиль он покупал в Германии в 2012 году. Там же перешил салон в чёрно-белую кожу с красными акцентами (такой же цветовой палитре следует и экстерьер). За восемь лет владения машина проехала 14 700 километров.
В комплектацию автомобиля входят двухзонный климат-контроль, отделка руля кожей, большой набор подушек безопасности (оконные, боковые и коленные) и 19-дюймовые колёсные диски.
Спорткар C63 AMG Black Series появился в 2011 году как самая производительная версия двухдверного
C-класса.Он оснащался 517-сильным V8, который получил кованые поршни, коленвал и шатуны от суперкара SLS AMG. Купе представляет коллекционную ценность: тираж ограничили 800 автомобилями, а цена новой машины составляла 135 тысяч евро (12 миллионов рублей по сегодняшнему курсу).
Это не единственный редкий немецкий спорткар, что выставляли на продажу в последнее время. Так, в августе на Авто.ру появился BMW M4 DTM Champion Edition, тираж которого составил всего 200 машин. За купе просили 13 миллионов рублей.