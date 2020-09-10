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Очень редкий Мерседес продают в России за 10 миллионов рублей

Новости

Борис Закиров

На Авто.ру появилось объявление о продаже лимитиро­ванного спорткара Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Машина находится в Москве и продаётся за 10 миллионов рублей.

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  • По словам владельца, автомобиль он покупал в Германии в 2012 году. Там же перешил салон в чёрно-белую кожу с красными акцентами (такой же цветовой палитре следует и экстерьер). За восемь лет владения машина проехала 14 700 километров.

  • В комплектацию автомобиля входят двухзонный климат-контроль, отделка руля кожей, большой набор подушек безопасности (оконные, боковые и коленные) и 19-дюймовые колёсные диски.

  • Спорткар C63 AMG Black Series появился в 2011 году как самая производи­тельная версия двухдверного C-класса. Он оснащался 517-сильным V8, который получил кованые поршни, коленвал и шатуны от суперкара SLS AMG. Купе представляет коллекци­онную ценность: тираж ограничили 800 авто­мобилями, а цена новой машины составляла 135 тысяч евро (12 миллионов рублей по сегодняшнему курсу).

  • Это не единственный редкий немецкий спорткар, что выставляли на продажу в последнее время. Так, в августе на Авто.ру появился BMW M4 DTM Champion Edition, тираж которого составил всего 200 машин. За купе просили 13 миллионов рублей.

Что круче: С63 «Чёрной серии» или М4 с полосками на кузове?

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