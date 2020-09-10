Очень редкий Мерседес продают в России за 10 миллионов рублей

По словам владельца, автомобиль он покупал в Германии в 2012 году. Там же перешил салон в чёрно-белую кожу с красными акцентами (такой же цветовой палитре следует и экстерьер). За восемь лет владения машина проехала 14 700 километров.

В комплектацию автомобиля входят двухзонный климат-контроль, отделка руля кожей, большой набор подушек безопасности (оконные, боковые и коленные) и 19-дюймовые колёсные диски.

Спорткар C63 AMG Black Series появился в 2011 году как самая производи­тельная версия двухдверного C-класса. Он оснащался 517-сильным V8, который получил кованые поршни, коленвал и шатуны от суперкара SLS AMG. Купе представляет коллекци­онную ценность: тираж ограничили 800 авто­мобилями, а цена новой машины составляла 135 тысяч евро (12 миллионов рублей по сегодняшнему курсу).