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В Екатеринбурге дорожные камеры перенастроили из-за семейных скандалов

Новости

Николай Андреев

Дорожные комплексы фиксации нарушений Екатеринбурга стали чаще фотографировать автомобили сзади. Издание Znak.com со ссылкой на мэра города Александра Высокинского уточняет, что власти пере­настроили камеры для того, чтобы уменьшить «разлады в семьях».

  • Обычно дорожные комплексы фиксируют нарушения, фото­графируя автомобили спереди. Однако, по словам мэра, из-за этого в семьях случались скандалы, так как в объективы камер, помимо номеров, попадали водители-мужчины – с незнакомыми их жёнам дамами.

  • Эксперты не исключают, что дорожные камеры были пере­настроены в том числе и для борьбы с радар-детекторами, которые работают менее эффективно при фиксации нарушений сзади.

В чём истинная причина?

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