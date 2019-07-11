В Екатеринбурге дорожные камеры перенастроили из-за семейных скандалов

Обычно дорожные комплексы фиксируют нарушения, фото­графируя автомобили спереди. Однако, по словам мэра, из-за этого в семьях случались скандалы, так как в объективы камер, помимо номеров, попадали водители-мужчины – с незнакомыми их жёнам дамами.

Эксперты не исключают, что дорожные камеры были пере­настроены в том числе и для борьбы с радар-детекторами, которые работают менее эффективно при фиксации нарушений сзади.