В Екатеринбурге дорожные камеры перенастроили из-за семейных скандалов
Николай Андреев
Дорожные комплексы фиксации нарушений Екатеринбурга стали чаще фотографировать автомобили сзади. Издание Znak.com со ссылкой на мэра города Александра Высокинского уточняет, что власти перенастроили камеры для того, чтобы уменьшить «разлады в семьях».
Обычно дорожные комплексы фиксируют нарушения, фотографируя автомобили спереди. Однако, по словам мэра, из-за этого в семьях случались скандалы, так как в объективы камер, помимо номеров, попадали водители-мужчины – с незнакомыми их жёнам дамами.
Эксперты не исключают, что дорожные камеры были перенастроены в том числе и для борьбы с радар-детекторами, которые работают менее эффективно при фиксации нарушений сзади.