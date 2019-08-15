В России изменят правила установки дорожных камер
Николай Андреев
Минтранс России составил новые методические рекомендации по установке комплексов фиксации нарушений на дорогах. Как рассказал «Коммерсанту» вице-премьер Максим Акимов, документ в целом одобрен и будет лишь немного дорабатываться. Его планируется утвердить в сентябре.
Согласно новым правилам, места установки дорожных камер обяжут выбирать с целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения бюджета деньгами от штрафов. Комплекс придётся менять на муляж в случае снижения количества нарушений на 80 процентов в течение шести месяцев либо, если за год на этом участке дороги не случилось ни одной аварии. Причём обманки должны имитировать работу настоящих комплексов.
По рекомендации Минтранса, если у владельца дороги нет возможности контролировать все аварийно-опасные участки, то камеры нужно перемещать между ними раз в три-шесть месяцев. Также необходимо выкладывать в сеть информацию о точках расположения камер, при этом муляжи будут обозначаться как обычные стационарные комплексы.
Ранее стало известно, что владельцев частных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения переведут на фиксированную плату. Сумма вознаграждения больше не будет привязана к количеству выписанных камерой штрафов.