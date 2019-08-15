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В России изменят правила установки дорожных камер

Новости

Николай Андреев

Минтранс России составил новые методические рекомен­дации по установке комплексов фиксации наруше­ний на дорогах. Как рассказал «Коммерсанту» вице-премьер Максим Акимов, документ в целом одобрен и будет лишь немного дорабаты­ваться. Его планируется утвердить в сентябре.

  • Согласно новым правилам, места установки дорожных камер обяжут выбирать с целью повышения безопас­ности дорожного движения, а не обес­печения бюджета деньгами от штрафов. Комплекс придётся менять на муляж в случае снижения количества наруше­ний на 80 процентов в течение шести месяцев либо, если за год на этом участке дороги не случилось ни одной аварии. Причём обманки должны имити­ровать работу настоящих комплексов.

  • По рекомендации Минтранса, если у владельца дороги нет возможности контроли­ровать все аварийно-опасные участки, то камеры нужно пере­мещать между ними раз в три-шесть месяцев. Также необходимо выклады­вать в сеть информацию о точках расположе­ния камер, при этом муляжи будут обозначаться как обычные стацио­нарные комплексы.

Ранее стало известно, что владельцев частных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения переведут на фикси­рованную плату. Сумма вознаграж­дения больше не будет привязана к количеству выписан­ных камерой штрафов.

Вы умеете отличать настоящие дорожные камеры от муляжей?

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