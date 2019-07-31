ГИБДД опубликовало карту со всеми дорожными камерами России

С помощью интерактивной карты легко узнать, является та или иная камера стационарной или передвижной, где именно она стоит и какие нарушения фиксирует. В МВД заявили, что карта предназначена не только для информирования водителей, но и для помощи разработчикам навигационных приложений. Однако после появления нового раздела сайт Госавтоинспекции стал работать со сбоями из-за большого количества посетителей.