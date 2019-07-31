ГИБДД опубликовало карту со всеми дорожными камерами России
Николай Андреев
Госавтоинспеция опубликовала карту России с точками размещения всех комплексов фиксации нарушений. Раздел пока работает в тестовом режиме и информация о некоторых камерах может отсутствовать.
С помощью интерактивной карты легко узнать, является та или иная камера стационарной или передвижной, где именно она стоит и какие нарушения фиксирует. В МВД заявили, что карта предназначена не только для информирования водителей, но и для помощи разработчикам навигационных приложений. Однако после появления нового раздела сайт Госавтоинспекции стал работать со сбоями из-за большого количества посетителей.
Решение о публикации карты с расположением камер принято по итогам заседания Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. На нём президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки комплексов фиксации нарушений. Также он поручил отменить все штрафы с камер, установленных с нарушениями.