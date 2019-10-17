«Люстры» на машинах ДПС научатся измерять скорость

Новые комплексы фиксации нарушений скоростного режима способны снимать на ходу обстановку вокруг на 360 градусов, а также записывать видео. Однако пока неизвестно, какая погрешность у таких приборов, и как будет проходить процесс слежения за скоростью, особенно в зонах с постоянно меняющимися скоростными лимитами.