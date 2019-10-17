«Люстры» на машинах ДПС научатся измерять скорость
Николай Андреев
Госавтоинспекция планирует в 2020 году начать закупку новых приборов для контроля скорости автомобилей, встроенных в балки патрульных машин. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».
Новые комплексы фиксации нарушений скоростного режима способны снимать на ходу обстановку вокруг на 360 градусов, а также записывать видео. Однако пока неизвестно, какая погрешность у таких приборов, и как будет проходить процесс слежения за скоростью, особенно в зонах с постоянно меняющимися скоростными лимитами.
Как рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников, новые комплексы постепенно заменят камеры-треноги, обычно стоящие вдоль трасс. По его мнению, это повысит эффективность и минимизирует недоверие водителей к передвижным дорожным камерам.
Также Госавтоинспекция планирует внедрить комплексы фиксации нарушений, устанавливаемые в багажник или на крышу. Они могут снимать в движении только обстановку сзади.