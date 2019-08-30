Дорожные камеры научатся выявлять выключенные фары

Министерство транспорта России раз­работа­ло методи­ческие рекомен­дации по снижению аварий­ности, среди которых, например, добав­ление в дорожные камеры функции рас­позна­вания выключен­ного ближнего света. Как сообщает «Коммерсантъ», 79-странич­ный документ уже направ­лен владельцам авто­дорог по всей стране.

До 2025 года запланирована установка 10 тысяч новых комп­лексов фиксации нарушений. Они должны уметь выяв­лять в автома­тиче­ском режиме 15 разных видов наруше­ний, в том числе повороты в запрещён­ных местах, а также езду без ближнего света фар в дневное время. В 2013–2014 годах в некоторых регионах пытались с помощью камер штрафо­вать за езду без фар, но в ГИБДД отказа­лись от этой идеи: процесс не был автомати­зи­ро­ван. Штраф за такое нарушение — 500 рублей.

Также новый документ предлагает запретить обгон на двух­полосной дороге шириной менее 7 метров. Манёвр окажется под запретом как на самом участке, так и на протяже­нии 500–700 метров на подъезде к нему.

Ещё одним нововведением станет синхрони­зация работы электрон­ных табло, показы­вающих временные ограниче­ния скорости, с настройками дорожных камер. Сейчас такие знаки применя­ются, например, на МКАДе, однако если они показывают ограничение в 60 км/ч, то комплексы фиксации нарушений всё равно настроены на 100 км/ч.

Всего в России действует более 12 тысяч стационарных комплексов фиксации нарушений. Недавно Гос­авто­инспекция опублико­вала интер­активную карту России с точками размеще­ния всех комплексов фиксации наруше­ний.