Дорожные камеры научатся выявлять выключенные фары
Николай Андреев
Министерство транспорта России разработало методические рекомендации по снижению аварийности, среди которых, например, добавление в дорожные камеры функции распознавания выключенного ближнего света. Как сообщает «Коммерсантъ», 79-страничный документ уже направлен владельцам автодорог по всей стране.
До 2025 года запланирована установка 10 тысяч новых комплексов фиксации нарушений. Они должны уметь выявлять в автоматическом режиме 15 разных видов нарушений, в том числе повороты в запрещённых местах, а также езду без ближнего света фар в дневное время. В 2013–2014 годах в некоторых регионах пытались с помощью камер штрафовать за езду без фар, но в ГИБДД отказались от этой идеи: процесс не был автоматизирован. Штраф за такое нарушение — 500 рублей.
Также новый документ предлагает запретить обгон на двухполосной дороге шириной менее 7 метров. Манёвр окажется под запретом как на самом участке, так и на протяжении 500–700 метров на подъезде к нему.
Ещё одним нововведением станет синхронизация работы электронных табло, показывающих временные ограничения скорости, с настройками дорожных камер. Сейчас такие знаки применяются, например, на МКАДе, однако если они показывают ограничение в
60 км/ч,то комплексы фиксации нарушений всё равно настроены на 100 км/ч.
Всего в России действует более 12 тысяч стационарных комплексов фиксации нарушений. Недавно Госавтоинспекция опубликовала интерактивную карту России с точками размещения всех комплексов фиксации нарушений.