ГИБДД запретила выписывать штрафы с камер в непогоду
Николай Андреев
Госавтоинспекция отправила региональным подразделениям указание не выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами во время плохих погодных условий и при ряде других обстоятельств. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Согласно новым документам, нельзя наказывать водителей во время тумана или сильного ливня — тогда, когда сложно получить качественный снимок нарушения. Запрещено штрафовать автомобилистов при отсутствии информационных табличек или разметки перед стационарными камерами, а также при частых жалобах водителей на неточность работы того или иного комплекса, при отключенных светофорах и при проведении дорожных работ без временных дорожных знаков с жёлтым фоном.
Однако у новых рекомендаций нет юридической силы, так как это не закон, постановление или ведомственный приказ. Поэтому оспорить или отменить на основании подобных указаний штраф не получится.
Такие дополнения потребовались после проведения ГИБДД проверок комплексов фиксации нарушений по всей стране, которые проходили с начала 2018 года до 30 июня 2019 года. Оказалось, что в среднем 25 процентов всех фотографий с камер нельзя использовать для вынесения постановлений, а в 22 регионах этот показатель ещё выше. В том числе в Москве, Нижегородской, Самарской и Тюменской областях.