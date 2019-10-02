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ГИБДД запретила выписывать штрафы с камер в непогоду

Новости

Николай Андреев

Госавтоинспекция отправила региональным подразде­лениям указание не выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксиро­ванные дорожными камерами во время плохих погодных условий и при ряде других обстоя­тельств. Об этом стало известно «Коммерсанту».

  • Согласно новым документам, нельзя наказывать водителей во время тумана или сильного ливня — тогда, когда сложно получить каче­ственный снимок нарушения. Запрещено штрафовать автомо­билистов при отсут­ствии информа­ционных табличек или разметки перед стационар­ными камерами, а также при частых жалобах водителей на неточность работы того или иного комплекса, при отключен­ных светофорах и при проведении дорожных работ без временных дорожных знаков с жёлтым фоном.

  • Однако у новых рекомендаций нет юридической силы, так как это не закон, постановление или ведом­ственный приказ. Поэтому оспорить или отменить на основании подобных указаний штраф не получится.

  • Такие дополнения потребовались после прове­дения ГИБДД проверок комплексов фиксации нарушений по всей стране, которые проходили с начала 2018 года до 30 июня 2019 года. Оказалось, что в среднем 25 процентов всех фото­графий с камер нельзя использовать для вынесения постанов­лений, а в 22 регионах этот показатель ещё выше. В том числе в Москве, Нижегородской, Самарской и Тюменской областях.

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