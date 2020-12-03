В Москве раскрыты адреса камер, штрафующих за ремень и телефон

Они расположены по следующим адресам: внутренняя сторона ТТК, 2-я Бауманская улица, 5 с. 5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив дома 3, с. 5 по Сухаревской площади; Северо-Восточная хорда, дом 19А, с. 4 по 1-й улице Измайлов­­ского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному проезду; Мичуринский проспект, дом 80; Звени­город­ское шоссе, около дома 9 по 3-му Силикатному проезду (при движении к МКАД); проекти­руемый проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; проспект Вернад­­ского, дом 7 по направлению в центр.

Появившийся в Сети в прошлом месяце скан штрафа за непристёгнутый ремень безопас­ности был выписан в тестовом режиме. Это объясняет, почему «оштрафована» оказалась машина ЦОДД. Пока же постанов­ления за ремень и телефон по материалам с камер ещё не выносятся.

Как и остальные штрафы, новые будут приходить собственникам транспортных средств. Наказание за езду с непристёг­нутым ремнём безопасности составляет 1000 рублей, за использо­вание телефона – 1500 рублей. Оба можно заплатить с 50%-ной скидкой. Камера делает 25 снимков высокого разрешения в секунду, затем их анализи­руют нейронные сети. При наличии признаков нарушения автоматика формирует пакет данных, но финаль­ное решение по нему будет принимать инспектор ЦАФАП.