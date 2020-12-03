В Москве раскрыты адреса камер, штрафующих за ремень и телефон
Кирилл Малышев
Департамент транспорта Москвы в своём Телеграм-канале опубликовал адреса установки новых комплексов фотофиксации, которые могут распознавать непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону в движении. В столице таких комплексов на данный момент восемь.
Они расположены по следующим адресам: внутренняя сторона ТТК,
2-яБауманская улица, 5 с. 5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив дома 3, с. 5 по Сухаревской площади; Северо-Восточная хорда, дом 19А, с. 4 по 1-йулице Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному проезду; Мичуринский проспект, дом 80; Звенигородское шоссе, около дома 9 по 3-муСиликатному проезду (при движении к МКАД); проектируемый проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; проспект Вернадского, дом 7 по направлению в центр.
Появившийся в Сети в прошлом месяце скан штрафа за непристёгнутый ремень безопасности был выписан в тестовом режиме. Это объясняет, почему «оштрафована» оказалась машина ЦОДД. Пока же постановления за ремень и телефон по материалам с камер ещё не выносятся.
Как и остальные штрафы, новые будут приходить собственникам транспортных средств. Наказание за езду с непристёгнутым ремнём безопасности составляет 1000 рублей, за использование телефона – 1500 рублей. Оба можно заплатить с
50%-нойскидкой. Камера делает 25 снимков высокого разрешения в секунду, затем их анализируют нейронные сети. При наличии признаков нарушения автоматика формирует пакет данных, но финальное решение по нему будет принимать инспектор ЦАФАП.
Ранее в ГИБДД пояснили, как именно будут штрафовать за использование телефона за рулём. Чтобы камера ошибочно не приняла гаджет за какой-то другой предмет, она будет делать не менее 10 снимков. Для получения штрафа не обязательно именно разговаривать, держа смартфон у уха. Наказывать станут и в том случае, если водитель просто держит его в руке.