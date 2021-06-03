Традиционные зеркала в автомобилях BMW могут заменить проекционными дисплеями
Дмитрий Елизаров
Компания BMW запатентовала новый способ избавиться от традиционных боковых зеркал. Как пишет The Drive, патент предусматривает уже знакомые видеокамеры, но использующиеся ныне в подобных системах боковые мониторы инженеры планируют заместить проекторами. Это позволит заметно расширить возможности систем и сделать их более удобными для водителя.
Согласно патенту, визуальная информация о том, что происходит по бокам и сзади автомобиля, собирается видеокамерами и передаётся на блок управления, а затем проецируется на своего рода экраны, размещённые прямо на боковых окнах автомобиля.
В BMW отмечают, что такой подход имеет сразу несколько плюсов. Как и раньше, замена боковых зеркал компактными камерами улучшит аэродинамику и даст дизайнерам больше простора для фантазии. Однако, в отличие от нынешних мониторов, конструкция позволит сохранить нынешнее расстояние между глазами водителя и местом размещения визуальной информации. В итоге автомобилист будет меньше уставать, так как ему не потребуется постоянно перефокусировать зрение.
Ещё одно преимущество, которое вытекает из предыдущего, — более быстрая адаптация водителя к новым технологиям, чем в случае с мониторами, размещёнными в районе передних стоек. Кроме того, такие проекционные «дисплеи» позволят размещать в «зеркалах» элементы дополненной реальности, как это сейчас делается с дисплеями на лобовом стекле. А ещё система позволит регулировать яркость изображения, что сделает более комфортной, например, езду в тёмное время суток.
Единственный недостаток, который имеет такая система, по мнению разработчиков, — необходимость делать часть бокового стекла неподвижной. В противном случае, опустив стекло, водитель останется без зеркал заднего вида.
Ещё одно применение камерам на днях нашли в Tesla. Компания собирается обучить внутрисалонную камеру внимательно следить за водителем, чтобы зафиксировать момент, если тот вдруг отвлечётся от дороги при задействованном автопилоте.