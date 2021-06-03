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Традиционные зеркала в автомобилях BMW могут заменить проекционными дисплеями

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW запатентовала новый способ избавиться от традици­онных боковых зеркал. Как пишет The Drive, патент преду­сматривает уже знакомые видео­камеры, но использу­ющиеся ныне в подобных системах боковые мониторы инженеры планируют заместить проекторами. Это позволит заметно расширить возмож­ности систем и сделать их более удобными для водителя.

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  • Согласно патенту, визуальная информация о том, что происходит по бокам и сзади автомобиля, собирается видео­камерами и передаётся на блок управления, а затем проецируется на своего рода экраны, размещённые прямо на боковых окнах автомобиля.

  • В BMW отмечают, что такой подход имеет сразу несколько плюсов. Как и раньше, замена боковых зеркал компактными камерами улучшит аэро­динамику и даст дизайнерам больше простора для фантазии. Однако, в отличие от нынешних мониторов, конструкция позволит сохранить нынешнее расстояние между глазами водителя и местом размещения визуальной информации. В итоге авто­мобилист будет меньше уставать, так как ему не потребуется постоянно пере­фокусировать зрение.

  • Ещё одно преимущество, которое вытекает из преды­дущего, — более быстрая адаптация водителя к новым техно­логиям, чем в случае с мониторами, размещёнными в районе передних стоек. Кроме того, такие проекци­онные «дисплеи» позволят размещать в «зеркалах» элементы допол­ненной реаль­ности, как это сейчас делается с дисплеями на лобовом стекле. А ещё система позволит регулировать яркость изображения, что сделает более комфортной, например, езду в тёмное время суток.

  • Единственный недостаток, который имеет такая система, по мнению разработчиков, — необходимость делать часть бокового стекла неподвижной. В противном случае, опустив стекло, водитель останется без зеркал заднего вида.

  • Ещё одно применение камерам на днях нашли в Tesla. Компания собирается обучить внутри­салонную камеру внимательно следить за водителем, чтобы зафиксировать момент, если тот вдруг отвлечётся от дороги при задейство­ванном автопилоте.

Камеры или обычные зеркала?

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