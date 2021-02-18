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Назван единственный регион России, где нет дорожных камер

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Дмитрий Елизаров

За 2020 год российская ГИБДД вынесла штрафов на 117,4 миллиарда рублей, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на статистику ведомства. Сумма выписанных штрафов выросла на 10% по сравнению с 2019 годом. Лидером по числу «писем счастья» стало Подмосковье, аутсайдером — Чукотка, где за прошлый год оформлено немногим более 7 тысяч постановлений.

  • Львиная доля штрафов основана на данных комплексов автомати­ческой фиксации — таких насчитали 87%, что на 3% больше, чем в 2019-м. Всего же выписано около 167 миллионов постанов­лений — плюс 15% к прошлому году.

  • Лидером среди регионов по сумме накопленных штрафов стала Москва, где водители задолжали государ­ству 23 миллиарда рублей. Однако больше всего постанов­лений с камер в 2020-м выписано в Подмосковье — 30,5 миллионов (из них 93,2% — за превышение скорости). Издание отмечает, что это произошло впервые. В пятёрке лидирующих по обоим показа­телям регионов оказались также Татар­стан, Краснодарский край и Свердловская область. А безоговорочным лидером по темпам прироста суммы штрафов назвали Тульскую область: здесь объёмы подскочили сразу втрое — до 2,05 миллиарда рублей.

  • Приличнее всего, согласно официальной статистике, ведут себя водители Чукотки: за 2020 год возбуждено всего 7181 админи­стративное произ­водство, при этом все они оформлены инспекторами ГИБДД, ведь дорожных камер в регионе просто нет. В занявшем второе место с конца Ненецком автономном округе на долю камер приходится 12,6 тысячи постанов­лений из 17,7 тысячи, оформ­ленных в 2020 году. На третьем месте — Магаданская область с результатом в 73,8 и 91,6 тысячи соответ­ственно.

  • В будущем комплексы автоматической фиксации смогут распознавать новые нарушения. К примеру, восемь установ­ленных в столице камер, способных штрафовать водителей за непристёгнутый ремень безопас­ности, всего за два месяца выявили более 4,2 тысячи нарушений.

А вы знаете все камеры в своём регионе?

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