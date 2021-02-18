Назван единственный регион России, где нет дорожных камер
Дмитрий Елизаров
За 2020 год российская ГИБДД вынесла штрафов на 117,4 миллиарда рублей, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на статистику ведомства. Сумма выписанных штрафов выросла на 10% по сравнению с 2019 годом. Лидером по числу «писем счастья» стало Подмосковье, аутсайдером — Чукотка, где за прошлый год оформлено немногим более 7 тысяч постановлений.
Львиная доля штрафов основана на данных комплексов автоматической фиксации — таких насчитали 87%, что на 3% больше, чем в
2019-м.Всего же выписано около 167 миллионов постановлений — плюс 15% к прошлому году.
Лидером среди регионов по сумме накопленных штрафов стала Москва, где водители задолжали государству 23 миллиарда рублей. Однако больше всего постановлений с камер в
2020-мвыписано в Подмосковье — 30,5 миллионов (из них 93,2% — за превышение скорости). Издание отмечает, что это произошло впервые. В пятёрке лидирующих по обоим показателям регионов оказались также Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. А безоговорочным лидером по темпам прироста суммы штрафов назвали Тульскую область: здесь объёмы подскочили сразу втрое — до 2,05 миллиарда рублей.
Приличнее всего, согласно официальной статистике, ведут себя водители Чукотки: за 2020 год возбуждено всего 7181 административное производство, при этом все они оформлены инспекторами ГИБДД, ведь дорожных камер в регионе просто нет. В занявшем второе место с конца Ненецком автономном округе на долю камер приходится 12,6 тысячи постановлений из 17,7 тысячи, оформленных в 2020 году. На третьем месте — Магаданская область с результатом в 73,8 и 91,6 тысячи соответственно.
В будущем комплексы автоматической фиксации смогут распознавать новые нарушения. К примеру, восемь установленных в столице камер, способных штрафовать водителей за непристёгнутый ремень безопасности, всего за два месяца выявили более 4,2 тысячи нарушений.