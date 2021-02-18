Назван единственный регион России, где нет дорожных камер

Лидером среди регионов по сумме накопленных штрафов стала Москва, где водители задолжали государ­ству 23 миллиарда рублей. Однако больше всего постанов­лений с камер в 2020-м выписано в Подмосковье — 30,5 миллионов (из них 93,2% — за превышение скорости). Издание отмечает, что это произошло впервые. В пятёрке лидирующих по обоим показа­телям регионов оказались также Татар­стан, Краснодарский край и Свердловская область. А безоговорочным лидером по темпам прироста суммы штрафов назвали Тульскую область: здесь объёмы подскочили сразу втрое — до 2,05 миллиарда рублей.

Приличнее всего, согласно официальной статистике, ведут себя водители Чукотки: за 2020 год возбуждено всего 7181 админи­стративное произ­водство, при этом все они оформлены инспекторами ГИБДД, ведь дорожных камер в регионе просто нет. В занявшем второе место с конца Ненецком автономном округе на долю камер приходится 12,6 тысячи постанов­лений из 17,7 тысячи, оформ­ленных в 2020 году. На третьем месте — Магаданская область с результатом в 73,8 и 91,6 тысячи соответ­ственно.