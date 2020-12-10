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Одна временная камера в Подмосковье собрала штрафов на 205 млн рублей. Прокуратура их отменила

Новости

Кирилл Малышев

Прокуратура Московской области потребовала от главы МВД региона отменить 136 000 штрафных постанов­лений на общую сумму 205 миллионов рублей. Они вынесены незаконно, сообщается на официальном сайте ведомства.

  • Такой результат выдала за несколько недель всего одна пере­движная камера фиксации нарушений. В связи со строитель­ством дорожной развязки в Химках была изменена схема движения. На пере­сечении улиц 9 Мая и Дружбы одну полосу перекрыли полностью, вторую отвели исключи­тельно для рейсовых автобусов, поставив для контроля камеру.

  • Информирование водителей было организо­вано плохо. Так, непосред­ственно на месте было невозможно понять, что проезд по полосе запрещён. Кроме того, у многих местных жителей фактически не было иного маршрута к собственным домам, и они, даже если бы увидели запрет, не могли его соблюсти.

  • Ситуацию усугубил тот факт, что штрафы не начали рассылать оперативно. Постанов­ления копились, а потом стали приходить в большом количестве. Автомо­билисты с удивле­нием узнали, что набрали штрафов на десятки тысяч рублей. Это привело к много­численным обраще­ниям к властям и в СМИ. Возникший обще­ственный резонанс послужил поводом для прокурор­ской проверки.

  • В начале декабря московский Дептранс в своём Телеграм-канале обнародовал адреса установки новых комплексов фотофиксации, которые могут распознавать непристёгнутый ремень безопас­ности и разговор по мобиль­ному телефону в движении. В столице таких комплексов на данный момент восемь. По некоторым данным, они уже начали работать.

Кто виноват в ситуации?

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