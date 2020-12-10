Одна временная камера в Подмосковье собрала штрафов на 205 млн рублей. Прокуратура их отменила
Кирилл Малышев
Прокуратура Московской области потребовала от главы МВД региона отменить 136 000 штрафных постановлений на общую сумму 205 миллионов рублей. Они вынесены незаконно, сообщается на официальном сайте ведомства.
Такой результат выдала за несколько недель всего одна передвижная камера фиксации нарушений. В связи со строительством дорожной развязки в Химках была изменена схема движения. На пересечении улиц 9 Мая и Дружбы одну полосу перекрыли полностью, вторую отвели исключительно для рейсовых автобусов, поставив для контроля камеру.
Информирование водителей было организовано плохо. Так, непосредственно на месте было невозможно понять, что проезд по полосе запрещён. Кроме того, у многих местных жителей фактически не было иного маршрута к собственным домам, и они, даже если бы увидели запрет, не могли его соблюсти.
Ситуацию усугубил тот факт, что штрафы не начали рассылать оперативно. Постановления копились, а потом стали приходить в большом количестве. Автомобилисты с удивлением узнали, что набрали штрафов на десятки тысяч рублей. Это привело к многочисленным обращениям к властям и в СМИ. Возникший общественный резонанс послужил поводом для прокурорской проверки.
В начале декабря московский Дептранс в своём Телеграм-канале обнародовал адреса установки новых комплексов фотофиксации, которые могут распознавать непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону в движении. В столице таких комплексов на данный момент восемь. По некоторым данным, они уже начали работать.