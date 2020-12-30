Путин утвердил новый порядок обжалования штрафов ГИБДД
Дмитрий Елизаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок электронного обжалования штрафов ГИБДД, полученных на основе информации с дорожных камер. Своё обращение водителю всё-таки придётся заверять электронной подписью. Заработает новый порядок обжалования 1 сентября 2021 года.
Как следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации, жалоба на ошибочно выписанный штраф может быть подана через портал госуслуг в электронном виде — при условии, что штраф оформлен на основании данных автоматических комплексов фиксации нарушений.
При этом необходимость подписывать обращение простой либо усиленной электронной подписью никуда не делась. Это требование к обращению появилось в законопроекте ко второму чтению в середине декабря, в первоначальном варианте документа оно отсутствовало.
Ответ на жалобу также можно будет получить через портал госуслуг: на это законом отводится три дня с момента вынесения решения. Однако закон не предусматривает безальтернативного порядка использования интернета, так что уведомлять жалобщика о своём решении соответствующие ведомства могут и посредством обычной почты.
Об одном из последних примеров ошибочной работы камер сообщалось в начале декабря. Жителю Тюмени дорожные комплексы оформляли штрафы за нарушения в тех местах, где он никогда не бывал, принимая за номер его автомобиля регистрационные знаки грузовика из Белоруссии.