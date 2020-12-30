Путин утвердил новый порядок обжалования штрафов ГИБДД

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок электронного обжало­вания штрафов ГИБДД, полученных на основе информации с дорожных камер. Своё обращение водителю всё-таки придётся заверять электронной подписью. Заработает новый порядок обжалования 1 сентября 2021 года.

Как следует из текста документа, опублико­ванного на портале правовой информации, жалоба на ошибочно выписанный штраф может быть подана через портал госуслуг в электронном виде — при условии, что штраф оформлен на основании данных автомати­ческих комплексов фиксации нарушений.

При этом необходимость подписывать обращение простой либо усиленной электронной подписью никуда не делась. Это требование к обращению появилось в законо­проекте ко второму чтению в середине декабря, в перво­началь­ном варианте документа оно отсут­ствовало.

Ответ на жалобу также можно будет получить через портал госуслуг: на это законом отводится три дня с момента вынесения решения. Однако закон не преду­сматривает безальтер­нативного порядка исполь­зования интернета, так что уведомлять жалобщика о своём решении соответ­ствующие ведомства могут и посредством обычной почты.