Дорожная камера перепутала мотоцикл с седаном Toyota Camry

Комплекс фиксации нарушений установил превы­шение скорости на 28 км/ч на трассе М-5 «Урал» в Пензен­ской области. В кви­танции, несмотря на изобра­жение, значились данные мото­цикла. Констан­тин заявил, что он никогда не ездил в этом месте и впервые видит эту Камри.