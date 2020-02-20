Дорожная камера перепутала мотоцикл с седаном Toyota Camry
Николай Андреев
Мотоциклист получил штраф за превышение скорости, однако на фотографии в постановлении изображён седан Toyota Camry. Об этом рассказал владелец мотоцикла Константин Тюгай в своём фейсбуке.
Комплекс фиксации нарушений установил превышение скорости на
28 км/чна трассе М-5«Урал» в Пензенской области. В квитанции, несмотря на изображение, значились данные мотоцикла. Константин заявил, что он никогда не ездил в этом месте и впервые видит эту Камри.
Владелец мотоцикла не планирует оплачивать штраф в 500 рублей. Вместо этого он собирается обжаловать странное постановление в ГИБДД.
Это не первый сбой в работе дорожных камер, который произошёл за последнее время. Ранее в Белгородской области владелец Hyundai Solaris получил штраф в 5000 рублей за превышение скорости на