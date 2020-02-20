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Дорожная камера перепутала мотоцикл с седаном Toyota Camry

Новости

Николай Андреев

Мотоциклист получил штраф за превышение скорости, однако на фото­графии в постанов­лении изображён седан Toyota Camry. Об этом рас­сказал владелец мотоцикла Константин Тюгай в своём фейсбуке.

  • Комплекс фиксации нарушений установил превы­шение скорости на 28 км/ч на трассе М-5 «Урал» в Пензен­ской области. В кви­танции, несмотря на изобра­жение, значились данные мото­цикла. Констан­тин заявил, что он никогда не ездил в этом месте и впервые видит эту Камри.

  • Владелец мотоцикла не планирует оплачи­вать штраф в 500 рублей. Вместо этого он собира­ется обжало­вать странное постанов­ление в ГИБДД.

Это не первый сбой в работе дорожных камер, который произошёл за последнее время. Ранее в Белгород­ской области владелец Hyundai Solaris получил штраф в 5000 рублей за превыше­ние скорости на 223 км/ч. Согласно штрафной кви­танции, автомобиль ехал 313 км/ч по дороге с ограни­чением 90 км/ч.

Получали когда-нибудь чужие штрафы?

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