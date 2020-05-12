Профессиональный камеракар с краном заставили выполнять работы по дому

Материал по теме
Блогеры сыграли в огромную Дженгу с помощью очень быстрой Теслы
На месте Московского автосалона открылся госпиталь для больных коронавирусом
Николай Андреев
Американская киносъёмочная фирма Rapid представила, как по-новому можно использовать Toyota 4Runner, у которого на крыше установлен кран с дистанционным управлением, гироскопом и профессиональной камерой.
Вместо этого Тойоту научили выполнять домашнюю работу — косить газон, пилить деревья, сушить бельё и даже выгуливать собаку. Внедорожник с краном-рукой оказался на удивление способным.