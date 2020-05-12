Профессиональный камеракар с краном заставили выполнять работы по дому

Американская киносъёмочная фирма Rapid представила, как по-новому можно использовать Toyota 4Runner, у которого на крыше установлен кран с дистанционным управ­лением, гиро­скопом и профес­сиональной камерой. Из-за пандемии коронавируса камеракар временно пере­стали эксплуати­ровать по прямому назначению.

Вместо этого Тойоту научили выполнять домашнюю работу — косить газон, пилить деревья, сушить бельё и даже выгуливать собаку. Внедорожник с краном-рукой оказался на удивление способным.