На месте Московского автосалона открылся госпиталь для больных коронавирусом

Профессиональный камеракар с краном заставили выполнять работы по дому

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Николай Андреев

Американская киносъёмочная фирма Rapid представила, как по-новому можно использовать Toyota 4Runner, у которого на крыше установлен кран с дистанционным управ­лением, гиро­скопом и профес­сиональной камерой. Из-за пандемии коронавируса камеракар временно пере­стали эксплуати­ровать по прямому назначению.

Вместо этого Тойоту научили выполнять домашнюю работу — косить газон, пилить деревья, сушить бельё и даже выгуливать собаку. Внедорожник с краном-рукой оказался на удивление способным.

В вашем хозяйстве пригодился бы автомобиль с краном?

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