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В США продают Land Rover Discovery 1992 года: он выжил на Camel Trophy

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Кирилл Малышев

На сайте Cars and Bids на торги выставили Land Rover Discovery, который участвовал в Camel Trophy 1992 года и прошёл его. Управляла им американская команда. На сегодня самая высокая ставка составляет 22 500 долларов (почти 1,7 миллиона рублей).

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Несмотря на то, что машина досталась команде США, она, как и все остальные внедорож­ники трофи, в европейской специ­фикации. У неё турбо­дизель объёмом 2,5 литра мощностью 113 л.с., пятиступен­чатая «механика», полный привод с двухступен­чатой раздаточной коробкой. Цвет — оригиналь­ный, пустынно-жёлтый.

Набор оборудования не заставляет усомниться, что перед нами ориги­нальная машина. Штампо­ванные диски в цвет кузова, лески-ветко­отсекатели, кенгурятник, допол­нитель­ные прожекторы и даже наклейки — всё в наличии. В салоне установлен каркас безопас­ности и сохранился навигаци­онный прибор на передней панели. Комплектация самая аскетичная. Нет никаких электро­приводов и даже кондици­онера.

Машина участвовала в ралли Camel Trophy 1992 года, проходившем в Гайане (северо-восток Южной Америки). Туда этот внедорожник приехал из Бразилии, преодолев 1600 кило­метров. Во время отборочного этапа он был в США. В ком­ментариях к лоту один из участников той гонки Джим Уэст написал, что в какой-то момент эта машина даже ушла на дно реки Ганнисон (штат Колорадо).

Пробег машины составляет 29 700 километров. Однако в описании к авто­мобилю указано, что двигатель дымит, шины рассохлись и требуется ревизия тормозов.

Осенью прошлого года компания Land Rover представила рестай­линговую версию пятого поколения Discovery. Внешние изменения почти незаметны, а в салоне стоит новая мульти­медийная система Pivi Pro с дисплеем диагональю 11,4 дюйма и джойстик коробки передач вместо поворотной шайбы. С рестай­лингом кроссовер полностью перевели на рядные двига­тели семейства Ingenium. Фирменная система Terrain Response 2 получила новую предустановку Wade Mode для преодоления бродов.

Купили бы себе Discovery с такой историей?

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