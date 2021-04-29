В США продают Land Rover Discovery 1992 года: он выжил на Camel Trophy
Кирилл Малышев
На сайте Cars and Bids на торги выставили Land Rover Discovery, который участвовал в Camel Trophy 1992 года и прошёл его. Управляла им американская команда. На сегодня самая высокая ставка составляет 22 500 долларов (почти 1,7 миллиона рублей).
Несмотря на то, что машина досталась команде США, она, как и все остальные внедорожники трофи, в европейской спецификации. У неё турбодизель объёмом 2,5 литра мощностью 113 л.с., пятиступенчатая «механика», полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой. Цвет — оригинальный, пустынно-жёлтый.
Набор оборудования не заставляет усомниться, что перед нами оригинальная машина. Штампованные диски в цвет кузова, лески-веткоотсекатели, кенгурятник, дополнительные прожекторы и даже наклейки — всё в наличии. В салоне установлен каркас безопасности и сохранился навигационный прибор на передней панели. Комплектация самая аскетичная. Нет никаких электроприводов и даже кондиционера.
Машина участвовала в ралли Camel Trophy 1992 года, проходившем в Гайане (северо-восток Южной Америки). Туда этот внедорожник приехал из Бразилии, преодолев 1600 километров. Во время отборочного этапа он был в США. В комментариях к лоту один из участников той гонки Джим Уэст написал, что в какой-то момент эта машина даже ушла на дно реки Ганнисон (штат Колорадо).
Пробег машины составляет 29 700 километров. Однако в описании к автомобилю указано, что двигатель дымит, шины рассохлись и требуется ревизия тормозов.
Осенью прошлого года компания Land Rover представила рестайлинговую версию пятого поколения Discovery. Внешние изменения почти незаметны, а в салоне стоит новая мультимедийная система Pivi Pro с дисплеем диагональю 11,4 дюйма и джойстик коробки передач вместо поворотной шайбы. С рестайлингом кроссовер полностью перевели на рядные двигатели семейства Ingenium. Фирменная система Terrain Response 2 получила новую предустановку Wade Mode для преодоления бродов.