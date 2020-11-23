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Бывалый: на продажу выставлен Defender 1992 года, участвовавший в Camel Trophy

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом Bonhams пополнил список лотов внедорож­ником Land Rover Defender 1992 года выпуска. Старый «Деф» примеча­телен тем, что участвовал в качестве машины поддержки в легендарных сорев­нованиях Camel Trophy. Авто­мобиль сохранил фирменный цвет суровой внедорожной гонки и почти полностью оригинальный вид.

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  • «Дефендеры» для сложных испытаний готовили в спец­подраз­делении компании Land Rover — Special Project Division (сегодня это Special Vehicle Operations). Конкретно этот экзем­пляр получил внутренний каркас безопас­ности и внешний защитный каркас вокруг ветрового стекла, большой багажник на крыше с лестницей, «кенгурятник» и допол­нительный свет.

  • Кроме того, у внедорожника зарешёченные задние окна, силовой обвес и лебёдка, шноркель, два топливных бака и два аккуму­лятора. В движение его приводит 2,5-литровый дизельный двигатель в сочетании с уже третьей по счёту механи­ческой коробкой передач. В объяв­лении отмечается, что автомобиль трижды бывал в Индии.

  • Пробег «Кэмел»-Defender составляет около 177 тысяч километров. Ему требуется косметический и кузовной ремонт, а также, согласно описанию лота, работы по технической части, однако на данный момент он исправен. Прогнозируемая стоимость внедорож­ника составляет 16–22 тысячи фунтов стерлингов (1,6–2,2 миллиона рублей).

  • Соревнования Camel Trophy проходили с 1980 по 2000 год. Суть заключалась в преодолении длинных маршрутов по бездорожью и с очень трудными участками. Большин­ство лет гонка шла на внедорож­никах Land Rover.

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