Бывалый: на продажу выставлен Defender 1992 года, участвовавший в Camel Trophy

«Дефендеры» для сложных испытаний готовили в спец­подраз­делении компании Land Rover — Special Project Division (сегодня это Special Vehicle Operations). Конкретно этот экзем­пляр получил внутренний каркас безопас­ности и внешний защитный каркас вокруг ветрового стекла, большой багажник на крыше с лестницей, «кенгурятник» и допол­нительный свет.

Кроме того, у внедорожника зарешёченные задние окна, силовой обвес и лебёдка, шноркель, два топливных бака и два аккуму­лятора. В движение его приводит 2,5-литровый дизельный двигатель в сочетании с уже третьей по счёту механи­ческой коробкой передач. В объяв­лении отмечается, что автомобиль трижды бывал в Индии.

Пробег «Кэмел»-Defender составляет около 177 тысяч километров. Ему требуется косметический и кузовной ремонт, а также, согласно описанию лота, работы по технической части, однако на данный момент он исправен. Прогнозируемая стоимость внедорож­ника составляет 16–22 тысячи фунтов стерлингов (1,6–2,2 миллиона рублей).