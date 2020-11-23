Бывалый: на продажу выставлен Defender 1992 года, участвовавший в Camel Trophy
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Bonhams пополнил список лотов внедорожником Land Rover Defender 1992 года выпуска. Старый «Деф» примечателен тем, что участвовал в качестве машины поддержки в легендарных соревнованиях Camel Trophy. Автомобиль сохранил фирменный цвет суровой внедорожной гонки и почти полностью оригинальный вид.
«Дефендеры» для сложных испытаний готовили в спецподразделении компании Land Rover — Special Project Division (сегодня это Special Vehicle Operations). Конкретно этот экземпляр получил внутренний каркас безопасности и внешний защитный каркас вокруг ветрового стекла, большой багажник на крыше с лестницей, «кенгурятник» и дополнительный свет.
Кроме того, у внедорожника зарешёченные задние окна, силовой обвес и лебёдка, шноркель, два топливных бака и два аккумулятора. В движение его приводит 2,5-литровый дизельный двигатель в сочетании с уже третьей по счёту механической коробкой передач. В объявлении отмечается, что автомобиль трижды бывал в Индии.
Пробег «Кэмел»-Defender составляет около 177 тысяч километров. Ему требуется косметический и кузовной ремонт, а также, согласно описанию лота, работы по технической части, однако на данный момент он исправен. Прогнозируемая стоимость внедорожника составляет 16–22 тысячи фунтов стерлингов (1,6–2,2 миллиона рублей).
Соревнования Camel Trophy проходили с 1980 по 2000 год. Суть заключалась в преодолении длинных маршрутов по бездорожью и с очень трудными участками. Большинство лет гонка шла на внедорожниках Land Rover.