Представлен китайский конкурент Теслы от XPeng: автопилот с двумя лидарами и «спящий режим»

В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов

Новости

Дмитрий Елизаров

Китайская пресса сообщает об открытии светофора, поставленного специально для верблюдов: изображения ново­введения публикуют как China News, так и China Daily. Светофор призван урегулировать верблюжий трафик в одном из популярных туристических районов.

  • Светофор установлен в районе горы Минша рядом с городом Дуньхуан — так называемые «поющие пески», издающие необычные звуки, считаются местом, привлека­тельным для туристов. Верблюды здесь используются в том числе и для того, чтобы катать визитёров.

  • Туристы, их автомобили и «корабли пустыни» регулярно не могли поделить дорогу, что приводило к необычным пробкам. Поэтому местные власти решили поставить здесь светофор — первый в мире, созданный специально для верблюдов. Его огни выполнены в виде этих животных: люди могут переходить дорогу, только когда на светофоре загорается красный знак с двумя горбами.

  • China Daily утверждает, что нововведение уже стало ещё одним развлече­нием для туристов. Посетители этих мест не только удивляются необычному светофору, но и с удоволь­ствием наблюдают за колоннами верблюдов, пере­секающих дорогу.

  • В январе в Ростове-на-Дону на одном из перекрёстков установили сразу 18 светофоров. Позже выяснилось, что такое количество понадобилось для строящейся в этом месте крупной дорожной развязки.

Доводилось кататься на верблюде?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение