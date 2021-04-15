В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов

Светофор установлен в районе горы Минша рядом с городом Дуньхуан — так называемые «поющие пески», издающие необычные звуки, считаются местом, привлека­тельным для туристов. Верблюды здесь используются в том числе и для того, чтобы катать визитёров.

Туристы, их автомобили и «корабли пустыни» регулярно не могли поделить дорогу, что приводило к необычным пробкам. Поэтому местные власти решили поставить здесь светофор — первый в мире, созданный специально для верблюдов. Его огни выполнены в виде этих животных: люди могут переходить дорогу, только когда на светофоре загорается красный знак с двумя горбами.

China Daily утверждает, что нововведение уже стало ещё одним развлече­нием для туристов. Посетители этих мест не только удивляются необычному светофору, но и с удоволь­ствием наблюдают за колоннами верблюдов, пере­секающих дорогу.