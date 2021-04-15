В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов
Дмитрий Елизаров
Китайская пресса сообщает об открытии светофора, поставленного специально для верблюдов: изображения нововведения публикуют как China News, так и China Daily. Светофор призван урегулировать верблюжий трафик в одном из популярных туристических районов.
World's first traffic light for camels debuted at the scenic spot of Mingsha Mountain and Crescent Spring in China's Gansu on Sunday.— China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 12, 2021
When the traffic signal turns green, camels can cross the road, while tourists cross when the signal turns red, greatly ensuring traffic safety. pic.twitter.com/JZ7VkLDMQx
Светофор установлен в районе горы Минша рядом с городом Дуньхуан — так называемые «поющие пески», издающие необычные звуки, считаются местом, привлекательным для туристов. Верблюды здесь используются в том числе и для того, чтобы катать визитёров.
Туристы, их автомобили и «корабли пустыни» регулярно не могли поделить дорогу, что приводило к необычным пробкам. Поэтому местные власти решили поставить здесь светофор — первый в мире, созданный специально для верблюдов. Его огни выполнены в виде этих животных: люди могут переходить дорогу, только когда на светофоре загорается красный знак с двумя горбами.
China Daily утверждает, что нововведение уже стало ещё одним развлечением для туристов. Посетители этих мест не только удивляются необычному светофору, но и с удовольствием наблюдают за колоннами верблюдов, пересекающих дорогу.
В январе в Ростове-на-Дону на одном из перекрёстков установили сразу 18 светофоров. Позже выяснилось, что такое количество понадобилось для строящейся в этом месте крупной дорожной развязки.