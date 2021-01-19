Посмотрите на дикий Chevrolet Camaro для дрэг-рейсинга с 2400-сильным V8
Борис Закиров
Издание The Drive рассказало о необычном тюнинг-проекте на основе спорткара Chevrolet Camaro 1981 года выпуска. Главная особенность машины по прозвищу Boost Train — битурбированный восьмицилиндровый двигатель, способный развивать до 2400 лошадиных сил.
Дастин Фант, хакер из США, купил себе этот Camaro в 2018 году. На тот момент гоночное купе 4 года стояло в гараже.
Первое, что сделал Фант — отправил автомобиль в компанию Cruzn Performance, где ему заменили проводку и карданный вал, установили пару 80-миллиметровых турбин Bullseye и усиленную трансмиссию ATI Superglide 2 для дрэг-рейсинга.
После 14 месяцев работ Дастин получил машину обратно, после чего занялся её удалённой настройкой с Mad Science Motorsports.
Дастин Фант со своей семьёй собрал целую гоночную команду. Его брат Джейк выполняет большую часть работы с техникой, отец Джерри помогает братьям, а сам Дастин всегда за рулём. Он не раскрывает, какой результат может показать на дистанции в четверть мили, но рассказал о желании проехать её со скоростью
300 км/чна финише.
В середине января мы рассказывали о тюнингованном Porsche 911, которому достался турбомотор от 911 Turbo серии 930 и аэродинамический обвес в стиле версии GT2. В июле 2020-го за подготовленное к гонкам купе предлагали 33 тысячи долларов или 2,42 миллиона рублей, но хозяин отказался продавать машину.