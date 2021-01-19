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Посмотрите на дикий Chevrolet Camaro для дрэг-рейсинга с 2400-сильным V8

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Борис Закиров

Издание The Drive рассказало о необычном тюнинг-проекте на основе спорткара Chevrolet Camaro 1981 года выпуска. Главная особен­ность машины по прозвищу Boost Train — битурбиро­ванный восьми­цилин­дровый двигатель, способный развивать до 2400 лошадиных сил.

  • Дастин Фант, хакер из США, купил себе этот Camaro в 2018 году. На тот момент гоночное купе 4 года стояло в гараже.

  • Первое, что сделал Фант — отправил авто­мобиль в компанию Cruzn Performance, где ему заменили проводку и карданный вал, устано­вили пару 80-милли­метровых турбин Bullseye и усиленную транс­миссию ATI Superglide 2 для дрэг-рейсинга.

  • После 14 месяцев работ Дастин получил машину обратно, после чего занялся её удалённой настройкой с Mad Science Motorsports.

  • Дастин Фант со своей семьёй собрал целую гоночную команду. Его брат Джейк выполняет большую часть работы с техникой, отец Джерри помогает братьям, а сам Дастин всегда за рулём. Он не раскрывает, какой резуль­тат может показать на дистанции в четверть мили, но рассказал о желании проехать её со скоростью 300 км/ч на финише.

  • В середине января мы рассказывали о тюнинго­ванном Porsche 911, которому достался турбо­мотор от 911 Turbo серии 930 и аэро­динами­ческий обвес в стиле версии GT2. В июле 2020-го за подготов­ленное к гонкам купе предлагали 33 тысячи долларов или 2,42 миллиона рублей, но хозяин отказался продавать машину.

Хотели бы себе такой Camaro?

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