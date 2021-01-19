Посмотрите на дикий Chevrolet Camaro для дрэг-рейсинга с 2400-сильным V8

Дастин Фант, хакер из США, купил себе этот Camaro в 2018 году. На тот момент гоночное купе 4 года стояло в гараже.

Первое, что сделал Фант — отправил авто­мобиль в компанию Cruzn Performance, где ему заменили проводку и карданный вал, устано­вили пару 80-милли­метровых турбин Bullseye и усиленную транс­миссию ATI Superglide 2 для дрэг-рейсинга.

После 14 месяцев работ Дастин получил машину обратно, после чего занялся её удалённой настройкой с Mad Science Motorsports.