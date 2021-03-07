Британец продаёт коллекцию машин на 150–205 миллионов рублей, потому что развёлся

Видео: пожалуй, самый удачный полёт на дрэг-стрипе

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Михаил Кондратьев

В YouTube набрал популярность ролик с недавних дрэговых сорев­нований в Джорджии, США. Это полёт «боевого» Chevrolet Camaro, который завер­шился неожиданно удачно — несмотря на кажущуюся немину­емость серьёзной аварии, авто­мобиль приземлился и остановился как ни в чём не бывало.

  • За рулём находился гонщик Тим Слэвенс. Мощность его Camaro с двумя 102-милли­метровыми турбинами достигает 3500 л.с. Взлёт с отрывом всех четырёх колёс произошёл вскоре после старта, и значитель­ную часть дистанции двухдверка прошла в полёте.

  • Примечательно, что теоретически Слэвенс мог даже выиграть заезд, однако было нарушено правило, запреща­ющее пересекать центральную линию дрэг-стрипа. Вероятно, в удачном приземлении помог парашют, который раскрылся ещё в начале полёта.

  • Ни гонщик, ни автомобиль не пострадали — известно, что Слэвенс уже выходил на старт за рулём этого же Camaro после инцидента.

  • В 2020 году во время заезда дрэговых машин высшего класса Top Fuel гонщица удивитель­ным образом не пострадала после полёта и жёсткого приземления. Несмотря на почти полностью развалив­шийся болид, она само­стоятельно выбралась из-под обломков и вскоре дала интервью.

Дрэг — спорт для смелых?

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