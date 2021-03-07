Видео: пожалуй, самый удачный полёт на дрэг-стрипе
Михаил Кондратьев
В YouTube набрал популярность ролик с недавних дрэговых соревнований в Джорджии, США. Это полёт «боевого» Chevrolet Camaro, который завершился неожиданно удачно — несмотря на кажущуюся неминуемость серьёзной аварии, автомобиль приземлился и остановился как ни в чём не бывало.
За рулём находился гонщик Тим Слэвенс. Мощность его Camaro с двумя 102-миллиметровыми турбинами достигает 3500 л.с. Взлёт с отрывом всех четырёх колёс произошёл вскоре после старта, и значительную часть дистанции двухдверка прошла в полёте.
Примечательно, что теоретически Слэвенс мог даже выиграть заезд, однако было нарушено правило, запрещающее пересекать центральную линию дрэг-стрипа. Вероятно, в удачном приземлении помог парашют, который раскрылся ещё в начале полёта.
Ни гонщик, ни автомобиль не пострадали — известно, что Слэвенс уже выходил на старт за рулём этого же Camaro после инцидента.
В 2020 году во время заезда дрэговых машин высшего класса Top Fuel гонщица удивительным образом не пострадала после полёта и жёсткого приземления. Несмотря на почти полностью развалившийся болид, она самостоятельно выбралась из-под обломков и вскоре дала интервью.