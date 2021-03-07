Видео: пожалуй, самый удачный полёт на дрэг-стрипе

За рулём находился гонщик Тим Слэвенс. Мощность его Camaro с двумя 102-милли­метровыми турбинами достигает 3500 л.с. Взлёт с отрывом всех четырёх колёс произошёл вскоре после старта, и значитель­ную часть дистанции двухдверка прошла в полёте.

Примечательно, что теоретически Слэвенс мог даже выиграть заезд, однако было нарушено правило, запреща­ющее пересекать центральную линию дрэг-стрипа. Вероятно, в удачном приземлении помог парашют, который раскрылся ещё в начале полёта.

Ни гонщик, ни автомобиль не пострадали — известно, что Слэвенс уже выходил на старт за рулём этого же Camaro после инцидента.