Chevrolet придумал для России «шокирующий» и «чёрный» Camaro
Николай Андреев
У Chevrolet Camaro появились две спецверсии, придуманные специально для российского рынка – Shock Edition и Black Edition. Обе модификации уже доступны к заказу.
Camaro Shock Edition отличается от базового купе ярко-жёлтым цветом кузова, чёрными полосами на капоте,
20-дюймовымичёрными дисками и шильдиками спецверсии. У Camaro Black Edition — полностью чёрный кузов, а в интерьере присутствуют красные декоративные вставки.
Стоимость Chevrolet Camaro Black Edition составляет 3 315 000 ₽, а Shock Edition — 3 415 000 ₽. Это дороже стандартного Камаро на 325 000 и
425 000 ₽соответственно. В продажу поступили 30 «шокирующих» Camaro и 20 «чёрных».
В России Chevrolet Camaro оснащается только двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 238 л.с. (400 Н·м) и восьмиступенчатым «автоматом». До сотни купе разгоняется за 5,9 секунды, максимальная скорость —
240 км/ч.