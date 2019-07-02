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Chevrolet придумал для России «шокирующий» и «чёрный» Camaro

Новости

Николай Андреев

У Chevrolet Camaro появились две спецверсии, придуманные специально для российского рынка – Shock Edition и Black Edition. Обе модификации уже доступны к заказу. 

Chevrolet Camaro Shock Edition
Chevrolet Camaro Shock Edition
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Chevrolet Camaro Shock Edition

  • Camaro Shock Edition отличается от базового купе ярко-жёлтым цветом кузова, чёрными полосами на капоте, 20-дюймовыми чёрными дисками и шильдиками спецверсии. У Camaro Black Edition — полностью чёрный кузов, а в интерьере присутствуют красные декоративные вставки. 

  • Стоимость Chevrolet Camaro Black Edition составляет 3 315 000 ₽, а Shock Edition — 3 415 000 ₽. Это дороже стандартного Камаро на 325 000 и 425 000 ₽ соответственно. В продажу поступили 30 «шокирующих» Camaro и 20 «чёрных».

  • В России Chevrolet Camaro оснащается только двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 238 л.с. (400 Н·м) и восьми­ступенчатым «автоматом». До сотни купе разгоняется за 5,9 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч.

Стоит ли доплачивать за такую спецверсию? 

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