Chevrolet придумал для России «шокирующий» и «чёрный» Camaro

Camaro Shock Edition отличается от базового купе ярко-жёлтым цветом кузова, чёрными полосами на капоте, 20-дюймовыми чёрными дисками и шильдиками спецверсии. У Camaro Black Edition — полностью чёрный кузов, а в интерьере присутствуют красные декоративные вставки.

Стоимость Chevrolet Camaro Black Edition составляет 3 315 000 ₽, а Shock Edition — 3 415 000 ₽. Это дороже стандартного Камаро на 325 000 и 425 000 ₽ соответственно. В продажу поступили 30 «шокирующих» Camaro и 20 «чёрных».