Chevrolet показал профиль электрического Camaro

Электрический Chevrolet Camaro построят на новой модульной электроплатформе. Её главной особенностью является аккумулятор, состоящий из прямо­угольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова.

На новой архитектуре построят электромобили марок Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick, в том числе пикап GMC Hummer EV. Топ-версия Хаммера мощностью 1000 л.с. сможет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за три секунды, а запас хода модели превысит 400 миль (644 кило­метра).