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Chevrolet показал профиль электрического Camaro

Новости

Николай Андреев

Компания Chevrolet показала тизер нового купе, оснащённого полностью электрической силовой установкой. По очертаниям модель сильно напоминает нынешний Camaro.

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  • Электрический Chevrolet Camaro построят на новой модульной электроплатформе. Её главной особенностью является аккумулятор, состоящий из прямо­угольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова.

  • На новой архитектуре построят электромобили марок Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick, в том числе пикап GMC Hummer EV. Топ-версия Хаммера мощностью 1000 л.с. сможет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за три секунды, а запас хода модели превысит 400 миль (644 кило­метра).

  • В прошлом году появились слухи, что из-за падения спроса текущее поколение Chevrolet Camaro станет последним в истории модели. Компания не планирует создавать преемника, а нынешнее купе снимут с производства в 2023 году. Возможно, с тех пор планы были пересмотрены, однако появятся ли у нового Camaro версии с бензиновыми двигателями — пока неизвестно.

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