Chevrolet показал профиль электрического Camaro
Николай Андреев
Компания Chevrolet показала тизер нового купе, оснащённого полностью электрической силовой установкой. По очертаниям модель сильно напоминает нынешний Camaro.
Электрический Chevrolet Camaro построят на новой модульной электроплатформе. Её главной особенностью является аккумулятор, состоящий из прямоугольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова.
На новой архитектуре построят электромобили марок Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick, в том числе пикап GMC Hummer EV. Топ-версия Хаммера мощностью 1000 л.с. сможет разгоняться до 60 миль в час
(97 км/ч)за три секунды, а запас хода модели превысит 400 миль (644 километра).
В прошлом году появились слухи, что из-за падения спроса текущее поколение Chevrolet Camaro станет последним в истории модели. Компания не планирует создавать преемника, а нынешнее купе снимут с производства в 2023 году. Возможно, с тех пор планы были пересмотрены, однако появятся ли у нового Camaro версии с бензиновыми двигателями — пока неизвестно.