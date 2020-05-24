Деньги любят тишину: электрокары, которые скоро заменят Range Rover и Escalade

Дизайнер Хенрик Фискер — фигура в автоиндустрии неодно­значная. С одной стороны, он автор красивейших авто­мобилей, вроде BMW Z8 и Artega GT. С другой — Фискер крайне неудач­ливый бизнесмен. Сначала прогорела идея с модифи­кацией немецких машин класса GT, потом гибрид Karma оставил милли­ардную дыру в кармане. Казалось бы, с запуском Fisker Inc. и презентацией седана EMotion все беды остались позади, но нет — проект Fisker по-прежнему буксует.

Возможно, именно кроссовер Ocean наконец-то прервёт череду финансо­вых неудач дизайнера. Да, Ocean тоже пока суще­ствует лишь в виде концептов, рендеров и макетов, но с ним ситуация более оптими­стическая: в новостных лентах он мелькает регулярно, а значит, инфошум вокруг себя и фирмы создаёт. Так, недавно стало известно, что Ocean получит сугубо внедорожную версию Force-E, которая будет отличаться увели­ченным клиренсом, зубастыми колёсами и аксес­суарами для оффроуда, вроде лебёдки и багажника с «люстрой» на крыше.

Что касается обычного Ocean, то его предложат как в моно-, так и в полноприводном варианте. В топовом испол­нении кроссовер сможет проезжать до 500 километров без подзарядки, а также разгоняться до 100 километров в час за 3 секунды. Предсерийные прототипы Фискер обещал показать к концу нынешнего года, а поставка серийных машин клиентам заплани­рована на 2022 год. Скрестим пальцы: надеемся, в этот раз у Фискера всё получится.