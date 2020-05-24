Деньги любят тишину: электрокары, которые скоро заменят Range Rover и Escalade
Алексей Олефиренко
Кажется, электрическое будущее неизбежно. А это значит, что на «зелёную» тягу будут переводить не только массовые автомобили, но машины для элит, вроде броневиков, про которые мы недавно писали. Сегодня мы рассказываем о роскошных электрических кроссоверах и внедорожниках, способных без лишнего шума возить особо важных персонажей.
Fisker Ocean
Дизайнер Хенрик Фискер — фигура в автоиндустрии неоднозначная. С одной стороны, он автор красивейших автомобилей, вроде BMW Z8 и Artega GT. С другой — Фискер крайне неудачливый бизнесмен. Сначала прогорела идея с модификацией немецких машин класса GT, потом гибрид Karma оставил миллиардную дыру в кармане. Казалось бы, с запуском Fisker Inc. и презентацией седана EMotion все беды остались позади, но нет — проект Fisker по-прежнему буксует.
Возможно, именно кроссовер Ocean наконец-то прервёт череду финансовых неудач дизайнера. Да, Ocean тоже пока существует лишь в виде концептов, рендеров и макетов, но с ним ситуация более оптимистическая: в новостных лентах он мелькает регулярно, а значит, инфошум вокруг себя и фирмы создаёт. Так, недавно стало известно, что Ocean получит сугубо внедорожную версию
Что касается обычного Ocean, то его предложат как в моно-, так и в полноприводном варианте. В топовом исполнении кроссовер сможет проезжать до 500 километров без подзарядки, а также разгоняться до 100 километров в час за 3 секунды. Предсерийные прототипы Фискер обещал показать к концу нынешнего года, а поставка серийных машин клиентам запланирована на 2022 год. Скрестим пальцы: надеемся, в этот раз у Фискера всё получится.
Faraday Future FF 91
Ещё один проект, в котором многие уже разочаровались, но который продолжает подавать признаки жизни. Прототипы Faraday Future FF 91 периодически встречают на дорогах Калифорнии, сайт Faraday Future регулярно обновляется. Да и Instagram компании всё ещё живёт. Может, всё не так и плохо?
Если верить словам главы компании, Карстена Брейтфельда, то всё действительно неплохо и проект развивается по плану: фирма получила поддержку от правительства США в размере девяти миллионов долларов, испытания «железа» закончены и программисты сейчас дорабатывают «софт». Следовательно, FF 91, как и планировалось (в последний раз), поступит в серию в конце 2020 года. Хочется надеяться, что дебют никуда не уедет.
Faraday Future FF 91 будет оснащаться тремя электромоторами, чья суммарная мощность составит 1060 лошадиных сил. Как показали испытания, с такой силовой установкой кроссовер разгоняется до 97 километров в час за 2,4 секунды. Насчёт запаса хода пока точных данных нет, но, по предварительным оценкам, он составит около 500 километров. У машины полно фишек, вызывающих отвал челюсти: футуристичный салон с сиденьями, которые помогали разрабатывать специалисты NASA, система распознавания водителя (автомобиль настроится под его предпочтения), автопилот третьего уровня и прочие фишки, без которых невозможно будет представить себе автомобиль через 10–15 лет.
Hongqi E115
До конца нынешнего года должен пойти в серию и Hongqi E115, который был представлен в качестве концепт-кара на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. Учитывая, какими получились электрокары китайской компании NIO, мы бы не стали относиться к Е115 и компании Hongqi легкомысленно: в последнее время автопром Поднебесной научился удивлять.
Серийная версия исполинского кроссовера, согласно информации китайских СМИ, сохранит и массивную радиаторную решётку, и узкие фары прототипа. Немудрено — всё это величие нарисовал Джайлс Тейлор, бывший дизайнер Rolls-Royce. А вот насчёт силовой установки серийной машины пока никакой конкретики нет. Для концепта были заявлены два электромотора с суммарной отдачей более 1000 лошадиных сил и около 600 километров хода на одной зарядке.
Надеемся, что и автопилот, предусмотренный для концепта, тоже завезут. Для прототипа заявлялась автономность четвёртого уровня.
Neuron EV Vega
Мы уже сбились со счёта, сколько стартапов с мечтами о создании революционных электромобилей подарила нам Калифорния. Однако дожившие до наших дней проекты можно пересчитать по пальцам двух рук. Но компания Neuron EV и её кроссовер Vega выглядят многообещающе.
Технических подробностей о машине практически нет. Известно лишь, что Vega построена на той же модульной платформе, что и концептуальный грузовик Neuron
Из традиционных обещаний — пять мест на борту, современнейшие технологии безопасности и обновляемый по воздуху автопилот. Верим, что так всё и будет.
Triton Model H
Но об электрокарах думают не только на западном побережье США, но и на восточном. Взять хотя бы проект Triton Model H из Нью-Джерси: за внешностью голодного до бензина Escalade скрываются наизеленейшие технологии. Которые, правда, пока существуют только на словах и компьютерных иллюстрациях.
Компания Triton-EV была создана предпринимателем индийского происхождения Химаншу Патель, а Model H — её первенец. Несмотря на сходство с Cadillac, будущий 5,7-метровый исполин не будет иметь с ним ничего общего, если не считать наличия пневматической подвески и достаточного простора для восьмерых человек на борту.
Что касается силовых установок, то Химаншу Патель обещает небо в алмазах: базовая версия Model H будет располагать 1014 лошадиными силами, а версия Performance — 1520! Причём в топовой комплектации 3,5-тонный внедорожник сможет ускоряться до 97 километров в час за 2,9 секунды, а запас хода, благодаря батарее ёмкостью 200 кВт·ч, составит 1120 километров.
Хотя машина пока существует только в виде картинок, предзаказы на неё уже открыты. Цены на Model H начинаются от 140 тысяч долларов (10 миллионов рублей).
Lagonda All-Terrain
Компания Aston Martin уже приступила к производству кроссоверов — первенцем стал DBX. Её дочерняя фирма Lagonda, которая метит в суперлюксовый сегмент — то есть примерно туда, где обитает Rolls-Royce, пока только готовится к запуску электрического вседорожника. Его предвестник, прототип All-Terrain, дебютировал в 2019 году на моторшоу в Женеве.
И если хотя бы часть фишек прототипа перекочует на серийную модель, то это будет один из самых фантастических представителей класса. Потому что полностью цифровая приборная панель Lagonda All-Terrain встроена прямо в руль, а шайбы, ответственные за управление мультимедийной системой, левитируют благодаря магнитам!
Никаких данных о силовой установке концепт-кара британцы не рассказали. Однако уже известно, что все будущие модели Lagonda оснастят полностью электрическими силовыми установками. По предварительным расчётам, серийный кроссовер в линейке люксового бренда появится в 2022 году.
GMC Hummer EV
Хаммер, конечно, не назовёшь ноунеймом, но с 2020 года он изменится до неузнаваемости. Теперь под именем вояки будут выпускать не гипертрофированные внедорожники, которые так полюбились гангста-рэперам, а технологичные электрокары.
Общественность и медиа активно муссируют тему пикапа, который будет рубиться за клиентов с сумасшедшим Tesla Cybertruck. Однако когда стало известно о возвращении Хаммеров, пусть и в качестве моделей бренда GMC, появилась и информация об электрическом внедорожнике. Тогда же стало известно, что модель будет стоить вполне себе премиальные 100 000 долларов.
О технике пока ничего неизвестно, но можно предположить, что у внедорожника будет такая же 1000-сильная версия, что и у пикапа. Столько дури дадут три электромотора. Очевидно, что будут и модификации попроще.