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Деньги любят тишину: электрокары, которые скоро заменят Range Rover и Escalade

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Алексей Олефиренко

Кажется, электрическое будущее неизбежно. А это значит, что на «зелёную» тягу будут переводить не только массовые авто­мобили, но машины для элит, вроде броневиков, про которые мы недавно писали. Сегодня мы рассказы­ваем о роскошных электри­ческих крос­соверах и внедорож­никах, способных без лишнего шума возить особо важных персонажей.

Fisker Ocean

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Дизайнер Хенрик Фискер — фигура в автоиндустрии неодно­значная. С одной стороны, он автор красивейших авто­мобилей, вроде BMW Z8 и Artega GT. С другой — Фискер крайне неудач­ливый бизнесмен. Сначала прогорела идея с модифи­кацией немецких машин класса GT, потом гибрид Karma оставил милли­ардную дыру в кармане. Казалось бы, с запуском Fisker Inc. и презентацией седана EMotion все беды остались позади, но нет — проект Fisker по-прежнему буксует.

Возможно, именно кроссовер Ocean наконец-то прервёт череду финансо­вых неудач дизайнера. Да, Ocean тоже пока суще­ствует лишь в виде концептов, рендеров и макетов, но с ним ситуация более оптими­стическая: в новостных лентах он мелькает регулярно, а значит, инфошум вокруг себя и фирмы создаёт. Так, недавно стало известно, что Ocean получит сугубо внедорожную версию Force-E, которая будет отличаться увели­ченным клиренсом, зубастыми колёсами и аксес­суарами для оффроуда, вроде лебёдки и багажника с «люстрой» на крыше.

Что касается обычного Ocean, то его предложат как в моно-, так и в полноприводном варианте. В топовом испол­нении кроссовер сможет проезжать до 500 километров без подзарядки, а также разгоняться до 100 километров в час за 3 секунды. Предсерийные прототипы Фискер обещал показать к концу нынешнего года, а поставка серийных машин клиентам заплани­рована на 2022 год. Скрестим пальцы: надеемся, в этот раз у Фискера всё получится.

Faraday Future FF 91

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Ещё один проект, в котором многие уже разочаровались, но который продолжает подавать признаки жизни. Прототипы Faraday Future FF 91 периоди­чески встречают на дорогах Калифорнии, сайт Faraday Future регулярно обнов­ляется. Да и Instagram компании всё ещё живёт. Может, всё не так и плохо?

Если верить словам главы компании, Карстена Брейт­фельда, то всё действи­тельно неплохо и проект развива­ется по плану: фирма получила поддержку от правитель­ства США в размере девяти миллионов долларов, испытания «железа» закончены и програм­мисты сейчас дорабаты­вают «софт». Следова­тельно, FF 91, как и планиро­валось (в последний раз), поступит в серию в конце 2020 года. Хочется надеяться, что дебют никуда не уедет.

Faraday Future FF 91 будет оснащаться тремя электромоторами, чья суммарная мощность составит 1060 лошадиных сил. Как показали испыта­ния, с такой силовой установкой кроссовер разгоняется до 97 кило­метров в час за 2,4 секунды. Насчёт запаса хода пока точных данных нет, но, по предвари­тельным оценкам, он составит около 500 километров. У машины полно фишек, вызывающих отвал челюсти: футури­стичный салон с сиденьями, которые помогали разраба­тывать специ­алисты NASA, система распознава­ния водителя (автомобиль настроится под его предпоч­тения), автопилот третьего уровня и прочие фишки, без которых невозможно будет представить себе авто­мобиль через 10–15 лет.

Hongqi E115

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До конца нынешнего года должен пойти в серию и Hongqi E115, который был пред­ставлен в качестве концепт-кара на прошло­годнем авто­салоне во Франк­фурте. Учитывая, какими получи­лись электро­кары китайской компании NIO, мы бы не стали относиться к Е115 и компании Hongqi легко­мысленно: в последнее время автопром Поднебесной научился удивлять.

Серийная версия исполинского кроссовера, согласно информации китайских СМИ, сохранит и массивную радиаторную решётку, и узкие фары прототипа. Немудрено — всё это величие нарисовал Джайлс Тейлор, бывший дизайнер Rolls-Royce. А вот насчёт силовой установки серийной машины пока никакой конкретики нет. Для концепта были заяв­лены два электро­мотора с суммарной отдачей более 1000 лошадиных сил и около 600 километров хода на одной зарядке. 

Надеемся, что и автопилот, предусмотренный для концепта, тоже завезут. Для прото­типа заяв­лялась автоном­ность четвёртого уровня.

Neuron EV Vega

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Мы уже сбились со счёта, сколько стартапов с мечтами о создании революци­онных электро­мобилей подарила нам Калифорния. Однако дожившие до наших дней проекты можно пере­считать по пальцам двух рук. Но компания Neuron EV и её кроссовер Vega выглядят много­обещающе.

Технических подробностей о машине практически нет. Известно лишь, что Vega построена на той же модульной платформе, что и концепту­альный грузовик Neuron T-One: создатели авто­мобиля уверены, что такой ход обеспечит машине большую надёж­ность и безопасность. Прототип кроссовера получился почти пять метров в длину и два — в ширину.

Из традиционных обещаний — пять мест на борту, современ­нейшие технологии безопас­ности и обнов­ляемый по воздуху автопилот. Верим, что так всё и будет.

Triton Model H

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Но об электрокарах думают не только на западном побережье США, но и на восточном. Взять хотя бы проект Triton Model H из Нью-Джерси: за внешностью голодного до бензина Escalade скрываются наизеленейшие технологии. Которые, правда, пока суще­ствуют только на словах и компьютерных иллюстрациях.

Компания Triton-EV была создана предпринима­телем индийского происхож­дения Химаншу Патель, а Model H — её первенец. Несмотря на сходство с Cadillac, будущий 5,7-метровый исполин не будет иметь с ним ничего общего, если не считать наличия пневмати­ческой подвески и достаточного простора для восьмерых человек на борту.

Что касается силовых установок, то Химаншу Патель обещает небо в алмазах: базовая версия Model H будет располагать 1014 лошади­ными силами, а версия Performance — 1520! Причём в топовой комплектации 3,5-тонный внедорожник сможет ускоряться до 97 кило­метров в час за 2,9 секунды, а запас хода, благодаря батарее ёмкостью 200 кВт·ч, составит 1120 километров.

Хотя машина пока существует только в виде картинок, предзаказы на неё уже открыты. Цены на Model H начинаются от 140 тысяч долларов (10 миллионов рублей).

Lagonda All-Terrain

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Компания Aston Martin уже приступила к производству кроссоверов — первенцем стал DBX. Её дочерняя фирма Lagonda, которая метит в супер­люксовый сегмент — то есть примерно туда, где обитает Rolls-Royce, пока только готовится к запуску электри­ческого вседорожника. Его пред­вестник, прототип All-Terrain, дебюти­ровал в 2019 году на моторшоу в Женеве. 

И если хотя бы часть фишек прототипа перекочует на серийную модель, то это будет один из самых фанта­стических предста­вителей класса. Потому что полностью цифровая приборная панель Lagonda All-Terrain встроена прямо в руль, а шайбы, ответ­ственные за управ­ление мульти­медийной системой, левити­руют благодаря магнитам! 

Никаких данных о силовой установке концепт-кара британцы не рас­сказали. Однако уже известно, что все будущие модели Lagonda оснастят полностью электрическими силовыми установками. По предвари­тельным расчётам, серийный кроссовер в линейке люксового бренда появится в 2022 году.

GMC Hummer EV

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Хаммер, конечно, не назовёшь ноунеймом, но с 2020 года он изменится до неузнава­емости. Теперь под именем вояки будут выпускать не гипер­трофи­рованные внедорож­ники, которые так полюби­лись гангста-рэперам, а технологичные электрокары.

Общественность и медиа активно муссируют тему пикапа, который будет рубиться за клиентов с сума­сшедшим Tesla Cybertruck. Однако когда стало известно о возвра­щении Хаммеров, пусть и в качестве моделей бренда GMC, появилась и инфор­мация об электри­ческом внедорожнике. Тогда же стало известно, что модель будет стоить вполне себе премиальные 100 000 долларов.

О технике пока ничего неизвестно, но можно предпо­ложить, что у внедорож­ника будет такая же 1000-сильная версия, что и у пикапа. Столько дури дадут три электро­мотора. Очевидно, что будут и модификации попроще.

При переходе на электротягу появятся новые роскошные внедорожники?

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