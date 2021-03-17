7 апреля пройдёт онлайн-конференция Callday Auto на тему сквозной аналитики и маркетинга в автобизнесе

7 апреля 2021 года пройдёт совместная онлайн-конференция Авто.ру и Calltouch — Callday Auto. Главные темы меро­приятия — сквозная аналитика и эффективный маркетинг в автобизнесе.

В числе спикеров конференции — Сергей Игнатов, руково­дитель отдела по работе с клиентами Авто.ру в Москве. Рассказываем, какие темы он затронет.

Путь пользователя при выборе нового автомобиля на класси­файде в 2021 году: сколько звонков делает потенци­альный покупатель, как совер­шает выбор между новым и подер­жанным авто­мобилем, какие машины рассматри­вает в качестве альтер­нативы и многое другое.

Как менялись тренды авторынка России на протяжении последнего десяти­летия и прогноз продаж на ближайшее будущее.

Сервисы Авто.ру, которые помогают повысить эффектив­ность работы с классифайдом.

Своими кейсами и опытом поделятся также эксперты Яндекса, Calltouch, автохолдинга Fresh Auto, Google Россия, Mail.ru Group, MGCom, VBI, АГ «Авилон», «ПроКонтекст» и ГК «РОЛЬФ». Спикеры расскажут, как повысить эффектив­ность маркетинга и рекламных кампаний, о конкурентных преимуще­ствах, которые помогут привлечь клиентов, а также об изменениях в поведении интернет-пользова­телей, выбирающих автомобиль, и о том, как к этому адаптироваться произво­дителям и дилерам.

В режиме реального времени в чате трансляции вы сможете задавать вопросы экспертам.

Узнать подробности, расписание выступлений спикеров и зареги­стрироваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие — бесплатное!