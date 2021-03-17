7 апреля пройдёт онлайн-конференция Callday Auto на тему сквозной аналитики и маркетинга в автобизнесе
Редакция Авто.ру
7 апреля 2021 года пройдёт совместная онлайн-конференция Авто.ру и Calltouch — Callday Auto. Главные темы мероприятия — сквозная аналитика и эффективный маркетинг в автобизнесе.
В числе спикеров конференции — Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с клиентами Авто.ру в Москве. Рассказываем, какие темы он затронет.
-
Путь пользователя при выборе нового автомобиля на классифайде в 2021 году: сколько звонков делает потенциальный покупатель, как совершает выбор между новым и подержанным автомобилем, какие машины рассматривает в качестве альтернативы и многое другое.
-
Как менялись тренды авторынка России на протяжении последнего десятилетия и прогноз продаж на ближайшее будущее.
-
Сервисы Авто.ру, которые помогают повысить эффективность работы с классифайдом.
Своими кейсами и опытом поделятся также эксперты Яндекса, Calltouch, автохолдинга Fresh Auto, Google Россия, Mail.ru Group, MGCom, VBI, АГ «Авилон», «ПроКонтекст» и ГК «РОЛЬФ». Спикеры расскажут, как повысить эффективность маркетинга и рекламных кампаний, о конкурентных преимуществах, которые помогут привлечь клиентов, а также об изменениях в поведении интернет-пользователей, выбирающих автомобиль, и о том, как к этому адаптироваться производителям и дилерам.
В режиме реального времени в чате трансляции вы сможете задавать вопросы экспертам.
Узнать подробности, расписание выступлений спикеров и зарегистрироваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие — бесплатное!