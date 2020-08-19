Онлайн-конференция Callday.Auto 10 сентября: почему нужно в ней поучаствовать
10 сентября 2020 года состоится ежегодная практическая конференция для представителей автобизнеса, организованная командами Авто.ру и Calltouch — Callday.Auto 2020. Главными темами мероприятия станут digital-технологии в автобизнесе, сквозная аналитика и эффективный маркетинг в автомобильной сфере.
В числе экспертов конференции — Виктория Курчанова, руководитель сектора регионального развития Авто.ру. Она расскажет о том, как увеличить эффективность в работе с классифайдом:
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важные цифры — как меняется интерес к разным маркам и моделям на классифайде, отношение россиян к разным видам транспорта и как это повлияет на автобизнес;
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эффективность без бюджета — как дилеры могут бесплатно в 2 раза увеличивать просмотры своих объявлений на Авто.ру;
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выкуп автомобилей — что делать в условиях дефицита автомобилей;
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новые сервисы Авто.ру, которые помогут дилерам эффективнее продавать на классифайде.
Также своим опытом на конференции поделятся представители Яндекса, Google, Inchcape, Mail.ru, Mazda Motor Rus, Tapir Group, TradeDealer, РОЛЬФ и других компаний. Они расскажут о том, как события этого года повлияли на автомобильную отрасль и какие шаги нужно сделать сейчас, чтобы вернуть клиентов и увеличить продажи.
Узнать подробности и зарегистрироваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие — бесплатное!