Онлайн-конференция Callday.Auto 10 сентября: почему нужно в ней поучаствовать

10 сентября 2020 года состоится ежегодная практическая конференция для пред­ставителей авто­бизнеса, организо­ванная командами Авто.ру и Calltouch — Callday.Auto 2020. Главными темами меро­приятия станут digital-технологии в автобизнесе, сквозная аналитика и эффективный маркетинг в автомобильной сфере.

В числе экспертов конференции — Виктория Курчанова, руководитель сектора регионального развития Авто.ру. Она расскажет о том, как увеличить эффектив­ность в работе с классифайдом:

важные цифры — как меняется интерес к разным маркам и моделям на класси­файде, отношение россиян к разным видам транспорта и как это повлияет на автобизнес;

эффективность без бюджета — как дилеры могут бесплатно в 2 раза увеличивать просмотры своих объявлений на Авто.ру;

выкуп автомобилей — что делать в условиях дефицита автомобилей;

новые сервисы Авто.ру, которые помогут дилерам эффективнее продавать на классифайде.

Также своим опытом на конференции поделятся предста­вители Яндекса, Google, Inchcape, Mail.ru, Mazda Motor Rus, Tapir Group, TradeDealer, РОЛЬФ и других компаний. Они расскажут о том, как события этого года повлияли на авто­мобильную отрасль и какие шаги нужно сделать сейчас, чтобы вернуть клиентов и увеличить продажи.

Узнать подробности и зарегистриро­ваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие — бесплатное!