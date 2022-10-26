Авто.ру проведет вебинар для профессиональных продавцов: о чём расскажут 25 октября

Callday.Auto-2022: о чём будут говорить на конференции 10 ноября
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Авто.ру и Calltouch 10 ноября 2022 года проведут совместную конференцию Callday.Auto 2022. Главные темы: современный маркетинг в автобизнесе, перемены и трудности, с которыми столкнулась индустрия, новые способы продвижения и аналитика результатов. 

Один из спикер-экспертов встречи — Анатолий Орленко, менеджер Авто.ру по работе с дилерами. Он расскажет про стратегии привлечения трафика, которые помогут дилерам увеличить число лидов и оптимизировать маркетинговый бюджет, а значит — и зарабатывать больше. Ещё Анатолий поделится свежими новостями сервиса и актуальной аналитикой рынка.

В числе спикеров: Дарья Медведева, менеджер Яндекса по развитию отношений с клиентами автомобильной индустрии, представители Calltouch, digital-агентства VBI, «Автопассаж», «ВКонтакте», «Комос-Авто», «Рольф». Эксперты поделятся ценными кейсами, которые пригодятся в бизнесе автомобилей с пробегом или работе в условиях форс-мажора, расскажут о последних изменениях и трендах автоиндустрии, интересах и поведении пользователей и потенциальных клиентах, полезных инструментах аналитики и продвижения и о многом другом.

Конференция пройдёт в смешанном формате. Участников, которые ценят живое общение и присоединятся к мероприятию в офисе Calltouch, по окончании деловой части программы ждёт нетворкинг. Все желающие смогут подключаться к онлайн-трансляции, задать вопросы экспертам и получить ответы в прямом эфире, а также пообщаться с коллегами в чате и завести новые полезные знакомства. Участие бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.

Узнать подробности, расписание выступлений спикеров и зареги­стрироваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие бесплатное!

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