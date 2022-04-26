Онлайн-конференция Callday.Auto 2022 26 мая: почему к ней стоит присоединиться

26 мая 2022 года пройдёт совместная онлайн-конференция Авто.ру и Calltouch — Callday Auto. Главные темы меро­приятия: маркетинг в автобизнесе, перемены, с которыми столкнулись дилеры, новые способы продвижения и аналитика показателей.

На мероприятии выступит Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с партнёрами Авто.ру. Он расскажет, как с помощью инструментов и сервисов классифайда эффективно и выгодно привлекать целевой трафик в дилерский центр даже в период нестабильного спроса и ограниченного склада. Плюс свежие новости Авто.ру и актуальная аналитика по изменению спроса и предложения на рынке.

Полезной информацией и ценными кейсами поделятся также Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнер индустрии Авто Яндекса, представители Calltouch, MGCom, мотоцентра Super Marine, digital-агентства VBI, «Автодом», «ВКонтакте», «МБ-Беляево». Они расскажут о трансформациях авторынка и перестроении бизнеса в текущих реалиях, интересах и поведении пользователей, которые планируют купить автомобиль, свежих трендах и о многом другом.

Во время мероприятия можно будет задать вопросы экспертам и получить ответы в прямом эфире. Чат конференции — отличное место, чтобы познакомиться с представителями автоиндустрии, обменяться контактами и пообщаться с коллегами.

Узнать подробности, расписание выступлений спикеров и зареги­стрироваться на конференцию можно по этой ссылке. Участие бесплатное!