В Калифорнии снова разрешили «неприличные» автономера

Дело, по которому вынесено решение, было заведено в марте. Сразу пять калифор­нийцев, которым отказали в выдаче номерных знаков с выбранными ими символами, пожало­вались на транспортный департамент штата в целом и лично на его начальника Стива Гордона.

К примеру, один из заявителей, поклонник рок-группы Slayer, не смог повесить на свой автомобиль номерной знак SLAAYRR — его сочли «агрессивным или враждебным». Другому не разрешили использовать слово QUEER, служащее для обозначе­ния сексуальных мень­шинств. Прочие комбинации также были расценены как агрессивные, оскорби­тельные или носящие сексуальный подтекст.

В итоге Федеральный суд США отменил постановление калифор­нийского департамента, которое утверж­дало, что номерные знаки не могут нести на себе сочетания букв, «оскорбитель­ные для приличия или хорошего вкуса». Судья заявил, что такие номера служат формой само­выражения личности и регулиру­ющие нормы в этом случае должны быть максимально нейтральными. Однако департаменту транспорта всё же разрешили отклонять заявки на номера, символы на которых не подпадают под действие Первой поправки к Конституции США — она в том числе защищает и свободу слова.