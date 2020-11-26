В Калифорнии снова разрешили «неприличные» автономера
Дмитрий Елизаров
Федеральные власти США отменили постановление Калифорнийского транспортного департамента о запрете применения номерных знаков с сочетаниями символов, которые могли бы считаться оскорбительными. Как передаёт Fox News, окружной судья решил, что это нарушает свободу слова.
Дело, по которому вынесено решение, было заведено в марте. Сразу пять калифорнийцев, которым отказали в выдаче номерных знаков с выбранными ими символами, пожаловались на транспортный департамент штата в целом и лично на его начальника Стива Гордона.
К примеру, один из заявителей, поклонник рок-группы Slayer, не смог повесить на свой автомобиль номерной знак SLAAYRR — его сочли «агрессивным или враждебным». Другому не разрешили использовать слово QUEER, служащее для обозначения сексуальных меньшинств. Прочие комбинации также были расценены как агрессивные, оскорбительные или носящие сексуальный подтекст.
В итоге Федеральный суд США отменил постановление калифорнийского департамента, которое утверждало, что номерные знаки не могут нести на себе сочетания букв, «оскорбительные для приличия или хорошего вкуса». Судья заявил, что такие номера служат формой самовыражения личности и регулирующие нормы в этом случае должны быть максимально нейтральными. Однако департаменту транспорта всё же разрешили отклонять заявки на номера, символы на которых не подпадают под действие Первой поправки к Конституции США — она в том числе защищает и свободу слова.
В феврале прошлого года стало известно о том, что жителю США — эмигранту из России — запретили использовать на своём электромобиле Tesla Model 3 номерной знак с надписью XYESLA. Как сообщал Motor1, власти распознали нецензурный русскоязычный намёк в этом буквосочетании и обязали владельца электрокара сдать номера.