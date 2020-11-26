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В Калифорнии снова разрешили «неприличные» автономера

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Дмитрий Елизаров

Федеральные власти США отменили постановление Калифор­нийского транс­портного департа­мента о запрете применения номерных знаков с сочета­ниями символов, которые могли бы считаться оскорби­тель­ными. Как передаёт Fox News, окружной судья решил, что это нарушает свободу слова.

  • Дело, по которому вынесено решение, было заведено в марте. Сразу пять калифор­нийцев, которым отказали в выдаче номерных знаков с выбранными ими символами, пожало­вались на транспортный департамент штата в целом и лично на его начальника Стива Гордона.

  • К примеру, один из заявителей, поклонник рок-группы Slayer, не смог повесить на свой автомобиль номерной знак SLAAYRR — его сочли «агрессивным или враждебным». Другому не разрешили использовать слово QUEER, служащее для обозначе­ния сексуальных мень­шинств. Прочие комбинации также были расценены как агрессивные, оскорби­тельные или носящие сексуальный подтекст.

  • В итоге Федеральный суд США отменил постановление калифор­нийского департамента, которое утверж­дало, что номерные знаки не могут нести на себе сочетания букв, «оскорбитель­ные для приличия или хорошего вкуса». Судья заявил, что такие номера служат формой само­выражения личности и регулиру­ющие нормы в этом случае должны быть максимально нейтральными. Однако департаменту транспорта всё же разрешили отклонять заявки на номера, символы на которых не подпадают под действие Первой поправки к Конституции США — она в том числе защищает и свободу слова.

  • В феврале прошлого года стало известно о том, что жителю США — эмигранту из России — запретили использовать на своём электро­мобиле Tesla Model 3 номерной знак с надписью XYESLA. Как сообщал Motor1, власти распознали нецензур­ный русско­язычный намёк в этом букво­сочетании и обязали владельца электрокара сдать номера.

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