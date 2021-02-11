Компания Porsche анонсировала премьеру нового 911 GT3 и показала его на видео

Посмотрите на необычный автомобиль для Микки-Мауса — он полностью съедобный

Новости

Дмитрий Елизаров

Пекарь из Великобритании Лара Мейсон говорит о себе, что способна испечь торт в виде чего угодно. И регулярно доказывает это наглядно: на её аккаунт в соцсети TikTok подписано более 10 миллионов человек. Есть в творческой биографии Лары и торты в виде автомо­билей — причём поистине гигантские.

  • Ещё в 2015 году Лара Мейсон прославилась благодаря торту в виде Land Rover Defender. Компания заказала кулинарный шедевр в человече­ский рост для меро­приятия, посвящённого выпуску двух­миллионного экзем­пляра внедорожника. Сладкий Дефендер смогли в прямом смысле попробовать на вкус две тысячи человек. Сама Лара позже выложила подробное видео с рассказом о том, как она мастерила огромный автоторт.

  • Через некоторое время после этого компания сделала ей ещё один необычный заказ — торт в виде двигателя в натуральную величину по случаю открытия нового завода Jaguar Land Rover.

  • Последней работой Мейсон на эту тему стал десерт в виде авто­мобиля Микки-Мауса. Судя по опублико­ванному ей видео, скромными размерами он тоже не отличается. В авто­мобиль аналогичного размера вполне смог бы усесться взрослый человек. Как уточняет The Drive, Лара регулярно воспроиз­водит в муке, глазури и сиропе ещё и частные авто­мобили и мотоциклы по частным же заказам.

  • Тематический торт стал в конце декабря прошлого года главным героем официаль­ного видео­тизера Hyundai, посвящённого особо мощной версии кроссовера Kona. Размеры он имел вполне привычные, но зато был выкрашен в фирменные цвета подразде­ления Hyundai N.

Признавайтесь, любите сладкое?

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