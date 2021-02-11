Посмотрите на необычный автомобиль для Микки-Мауса — он полностью съедобный
Дмитрий Елизаров
Пекарь из Великобритании Лара Мейсон говорит о себе, что способна испечь торт в виде чего угодно. И регулярно доказывает это наглядно: на её аккаунт в соцсети TikTok подписано более 10 миллионов человек. Есть в творческой биографии Лары и торты в виде автомобилей — причём поистине гигантские.
Ещё в 2015 году Лара Мейсон прославилась благодаря торту в виде Land Rover Defender. Компания заказала кулинарный шедевр в человеческий рост для мероприятия, посвящённого выпуску двухмиллионного экземпляра внедорожника. Сладкий Дефендер смогли в прямом смысле попробовать на вкус две тысячи человек. Сама Лара позже выложила подробное видео с рассказом о том, как она мастерила огромный автоторт.
Через некоторое время после этого компания сделала ей ещё один необычный заказ — торт в виде двигателя в натуральную величину по случаю открытия нового завода Jaguar Land Rover.
Последней работой Мейсон на эту тему стал десерт в виде автомобиля Микки-Мауса. Судя по опубликованному ей видео, скромными размерами он тоже не отличается. В автомобиль аналогичного размера вполне смог бы усесться взрослый человек. Как уточняет The Drive, Лара регулярно воспроизводит в муке, глазури и сиропе ещё и частные автомобили и мотоциклы по частным же заказам.
Тематический торт стал в конце декабря прошлого года главным героем официального видеотизера Hyundai, посвящённого особо мощной версии кроссовера Kona. Размеры он имел вполне привычные, но зато был выкрашен в фирменные цвета подразделения Hyundai N.