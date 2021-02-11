Посмотрите на необычный автомобиль для Микки-Мауса — он полностью съедобный

Ещё в 2015 году Лара Мейсон прославилась благодаря торту в виде Land Rover Defender. Компания заказала кулинарный шедевр в человече­ский рост для меро­приятия, посвящённого выпуску двух­миллионного экзем­пляра внедорожника. Сладкий Дефендер смогли в прямом смысле попробовать на вкус две тысячи человек. Сама Лара позже выложила подробное видео с рассказом о том, как она мастерила огромный автоторт.

Через некоторое время после этого компания сделала ей ещё один необычный заказ — торт в виде двигателя в натуральную величину по случаю открытия нового завода Jaguar Land Rover.

Последней работой Мейсон на эту тему стал десерт в виде авто­мобиля Микки-Мауса. Судя по опублико­ванному ей видео, скромными размерами он тоже не отличается. В авто­мобиль аналогичного размера вполне смог бы усесться взрослый человек. Как уточняет The Drive, Лара регулярно воспроиз­водит в муке, глазури и сиропе ещё и частные авто­мобили и мотоциклы по частным же заказам.