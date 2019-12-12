Favorit Motors открыл ещё одну кофейню в дилерском центре
Дмитрий Савостьянчик
Группа компаний Favorit Motors вместе с Kia и Coffeeshop Company продолжила развитие коллабораций автомобильных брендов с крупными компаниями. Новым проектом стал запуск дополнительного шоу-рума, представленного в виде кофейни австрийской сети. Он открылся в салоне корейского бренда в Москве на Ленинском проспекте.
Здесь клиенты смогут самостоятельно познакомиться с модельным рядом компании и выбрать подходящий автомобиль с помощью фирменной цифровой платформы. При этом, по задумке, потенциальный покупатель будет чувствовать себя комфортнее, находясь в кофейне, а не в стенах дилерского центра. Это поможет привлечь новых клиентов, а также поспособствует повышению лояльности к бренду.
Инвестиции в проект составили 25 миллионов рублей. К этому добавились затраты на обеспечение стандартов производителя и создание сервисной зоны. Кроме кофейни, в салоне организованы экспозиция автомобилей и зона тест-драйва.
В феврале 2019 года ГК Favorit Motors открыла совместный проект после коллаборации марки Skoda и сети кофеен «Шоколадница». Кофейня уже вышла на положительную рентабельность. В планах авторитейлера на 2020 год — открытие новых проектов с различными брендами.