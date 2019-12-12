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Favorit Motors открыл ещё одну кофейню в дилерском центре

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Группа компаний Favorit Motors вместе с Kia и Coffeeshop Company продолжила развитие коллабораций автомо­бильных брендов с крупными компаниями. Новым проектом стал запуск дополни­тельного шоу-рума, представ­ленного в виде кофейни австрийской сети. Он открылся в салоне корейского бренда в Москве на Ленин­ском проспекте.

Здесь клиенты смогут самостоятельно познако­миться с модельным рядом компании и выбрать подходящий автомо­биль с помощью фирменной цифровой платформы. При этом, по задумке, потенци­альный покупатель будет чувство­вать себя комфортнее, находясь в кофейне, а не в стенах дилерского центра. Это поможет привлечь новых клиентов, а также поспособ­ствует повышению лояльности к бренду.

Инвестиции в проект составили 25 миллионов рублей. К этому добавились затраты на обеспече­ние стандартов произво­дителя и создание сервисной зоны. Кроме кофейни, в салоне организо­ваны экспозиция автомо­билей и зона тест-драйва.

В феврале 2019 года ГК Favorit Motors открыла совместный проект после колла­борации марки Skoda и сети кофеен «Шоколадница». Кофейня уже вышла на положи­тельную рентабель­ность. В планах автори­тейлера на 2020 год — открытие новых проектов с различными брендами.

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