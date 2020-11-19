Вид на жительство: Cadillac XT6 против Lexus RX350L

Семиместный кроссовер премиального сегмента — штука на нашем рынке пока довольно редкая, хотя у больших семей с высоким доходом такой автомобиль должен быть востребован. И Cadillac XT6 попадает в этот сегмент предельно точно, но бороться за покупателя ему приходится, в первую очередь, с моделями «немецкой тройки», отношение к которым у нас всегда было более лояльным. Или с японскими кроссоверами — всегда слегка архаичными, но с имиджем надёжных и востребо­ванных на вторичном рынке.

Стильный Cadillac в этой компании — как глоток свежего воздуха в мире одно­образных моделей, которые отличаются между собой лишь размерами и размером ценника в прайс-листах. Он здорово выглядит и кажется идеальным вариантом для большой семьи — габаритный и внушитель­ный, но явно более удобный для города, чем, например, монстру­озный Escalade. А вопрос о том, почему этих машин почти нет на дорогах, лежит исключи­тельно в плоскости квот: американские заводы снизили объёмы произ­водства в пандемию и теперь едва успевают насытить американский и китайские рынки. Так что желающим купить XT6 придётся встать в очередь. Что, впрочем, прямо сейчас обычное дело и для большинства других марок.