Вид на жительство: Cadillac XT6 против Lexus RX350L
Иван Ананьев
Семиместный кроссовер премиального сегмента — штука на нашем рынке пока довольно редкая, хотя у больших семей с высоким доходом такой автомобиль должен быть востребован. И Cadillac XT6 попадает в этот сегмент предельно точно, но бороться за покупателя ему приходится, в первую очередь, с моделями «немецкой тройки», отношение к которым у нас всегда было более лояльным. Или с японскими кроссоверами — всегда слегка архаичными, но с имиджем надёжных и востребованных на вторичном рынке.
Стильный Cadillac в этой компании — как глоток свежего воздуха в мире однообразных моделей, которые отличаются между собой лишь размерами и размером ценника в прайс-листах. Он здорово выглядит и кажется идеальным вариантом для большой семьи — габаритный и внушительный, но явно более удобный для города, чем, например, монструозный Escalade. А вопрос о том, почему этих машин почти нет на дорогах, лежит исключительно в плоскости квот: американские заводы снизили объёмы производства в пандемию и теперь едва успевают насытить американский и китайские рынки. Так что желающим купить XT6 придётся встать в очередь. Что, впрочем, прямо сейчас обычное дело и для большинства других марок.
А есть ли вообще повод идти к дилеру и страдать от отсутствия живых машин? Если посмотреть на цены, то да: полностью укомплектованный XT6 стоит около 5 миллионов рублей, за которые можно взять разве что базовый BMW X5 меньших габаритов, и в нём придётся доплачивать за всё, включая третий ряд сидений.
Но есть и более корректная альтернатива — удлинённый Lexus RX с тремя рядами сидений. Он тоже пока не распробован рынком, но перспектива есть — уже хотя бы потому, что стандартный RX в России статистически является самым продаваемым премиальным кроссовером сегмента D и едва ли не самым продаваемым премиальным автомобилем вообще. Но длиннобазный вариант берут крайне редко, а потому и везут его в Россию только под заказ. И тоже с томительным ожиданием в несколько месяцев.
Визуально Lexus RXL кажется ещё и более сбалансированным, чем стандартный. При той же колёсной базе у машины на 11 см длиннее задний свес и ровнее крыша. Но заднее стекло так же сильно скошено, а салон выше подоконной линии визуально заметно ниже, чем у XT6. Поэтому на фоне почти прямоугольного Cadillac пятиметровый Lexus при сходных габаритах воспринимается машиной чуть ли не классом ниже. Да и по стилистике оба они словно с разных планет. Ломаные линии кузова и «веретено» фальшрадиаторной решётки Лексуса ещё не устарели и по-прежнему выглядят немного гротескно, но серьёзными уже не кажутся. А Cadillac, напротив, намеренно давит монументальностью форм — на дороге такому скорее уступят левый ряд.
Впечатлившись внешней основательностью XT6, внутри увидишь примерно то же: массивные панели, большие кожаные кресла и простор минивэна.
Однако водительское место организовано по-легковому, даже с учётом высоко установленного кресла, эргономика совершенно привычна, а обилие мягких поверхностей (кожей обито почти всё, до чего можно дотянуться) создаёт приятную атмосферу, в которой оказываются уместными и лак псевдокарбоновой отделки (никакого дерева!), и цветастая графика приборов, медиасистемы и климатической установки.
Lexus внутри принципиально другой и больше напоминает комнату психологической разгрузки, которую попытались осовременить дизайнерскими штучками и плоским телевизором. С одной стороны, тут кресла диванного кроя, обитые мягкой светло-коричневой кожей в тон пластикового дерева (японцы!), слот для компакт-диска, классические приборы и круглые часики. А с другой — площадка беспроводной зарядки, «планшет» медиасистемы и сенсорный тачпад, увы, довольно бестолковый. Графика экранов не очень современная, разрешение камеры заднего вида слабое, а недавно анонсированное компанией обновление мультимедийной системы с поддержкой Apple Carplay и Android Auto пока не добралось до Lexus RX. Так что действительно современного у этой машины немного, но цепляет она другим — всепоглощающим уютом.
Неплохо и сзади, хотя посадка низковата. Части дивана можно сдвигать, а спинки меняют угол наклона, но удобно здесь будет только двоим. Среднему пассажиру оставлен лишь куцый кусочек дивана, а кнопки подогрева и USB-зарядки упрятаны в откидной подлокотник — ещё один намёк на то, что третьему тут не слишком рады. А вот отсутствие отдельной зоны «климата» удивляет уже всерьёз: вместо неё — простые дефлекторы.
При этом трёхзонная климатическая установка у длиннобазного Лексуса всё-таки есть, но третья зона предусмотрена для пассажиров третьего ряда, где имеются и отдельные дефлекторы, и свой пульт управления. И это странно, потому что третий ряд в Лексусе совершенно условный. Ученик начальных классов тут ещё устроится, а чтобы разместить взрослого пассажира, потребуется сдвинуть вперёд кресла второго ряда. Но и в этом случае сидеть сзади придётся, поджав колени и упёршись головой в потолок.
Тестовый Cadillac, впрочем, и вовсе оказался не семи-, а шестиместным кроссовером с двумя раздельными креслами вместо цельного дивана. Они ставятся по заказу, но без дополнительной оплаты, и не дают особых преимуществ, кроме индивидуальных подлокотников и более выраженного профиля спинки. И если вам не обязательны ровно семь мест, то такой вариант будет более удобным для пассажиров... третьего ряда. Которые смогут без труда проходить на свои места между креслами.
Но главное, чем удивляет салон XT6 после Лексуса, — это простор. Отличная обзорность, высокий потолок и возможность положить ногу на ногу, которая у пассажиров второго ряда останется даже в том случае, если спереди вальяжно сядут высокие люди. На галёрке — удобные сиденья для людей среднего роста. С небольшим, но всё-таки запасом места для коленей и над головой. Тут есть и подлокотники с подстаканниками, и зарядные розетки — не хватает разве что личной климатической установки. Складываются и раскладываются кресла третьего ряда с помощью электроприводов — как и у Лексуса.
Забавно — обе эти машины носят индекс 350, но смысл в эти цифры вложен совершенно разный. Если Lexus подразумевает мотор V6 3.5, то Cadillac оснащается всего-навсего двухлитровой «турбочетвёркой»!
Это не ошибка: у скромного с виду Lexus RXL под капотом классическая атмосферная «шестёрка» мощностью 294 л.с. (и других у длиннобазной машины нет), а под капотом массивного XT6 — двухлитровый турбомотор с отдачей 200 сил. И это тоже единственный возможный вариант. А в шильдике американцы с недавних пор шифруют крутящий момент — те самые 350 Ньютон-метров.
Понятно, что для двухтонного Кадиллака двухсот сил маловато, но турбомотор старается изо всех сил — и, в принципе, у него получается. Помогает ему неплохо настроенный
При напряжённых обгонах раздражённый голос двухлитрового мотора нет-нет да проникнет в салон, но в целом ХТ6 очень тихий: многослойные стёкла и система активного шумоподавления качественно купируют почти все внешние шумы.
Атмосферная «шестёрка» Лексуса и звучит, и везёт лучше, хотя полуторакратного превосходства в мощности, пожалуй, не ощущается. Свежий
Но даже несмотря на спокойные настройки силовой установки, RXL кажется более драйверским автомобилем. И налитый не слишком натуральным, но плотным усилием руль только подчёркивает это ощущение. На повороты баранки машина откликается без особого рвения, да ещё и заметно кренится в поворотах, однако быстро ехать в виражах этот Lexus умеет, на прямой стоит почти идеально, а любое скольжение система стабилизации гасит очень аккуратно и корректно.
Образ комфортного в целом автомобиля слегка размывается на плохом асфальте, где подвеска работает плотнее, чем ждёшь от премиального кроссовера. В салон проникает мелкая рябь дорожных стыков, а на грунтовке вообще хочется притормозить. Но если надо ехать быстрее, то за подвеску можно не переживать — даже солидные с виду неровности она отрабатывает без грубых ударов и пробоев.
Cadillac чуть острее реагирует на небольшие отклонения руля, отчего в серии крутых поворотов поначалу кажется более азартным, чем Lexus. Но удовольствия от него всё равно не получаешь, потому что крены тут ещё сильнее, из-за чего XT6 воспринимается медлительным и тяжёлым. На хорошем асфальте машина едет приятно, но скоростные повороты тоже не для неё: крены, малоинформативный руль — и беззубое скольжение передней осью. И всё это — в исполнении Sport, у которого стоит более жёсткая адаптивная подвеска.
Не исключено, что стандартный вариант шасси окажется совсем вялым при быстрой езде, но зато более комфортным на плохих дорогах. Потому что условно «спортивная» подвеска на разбитой дороге вообще не радует. Вроде бы машина не замечает дорожных мелочей и солидно покачивает кузовом на волнах, но на более крупных неровностях неприятно вздрагивает всем телом, а на дачной грунтовке вообще норовит растрясти пассажиров. И если Lexus в такой ситуации всё-таки позволяет поддерживать высокую скорость, то на XT6 ехать хочется совсем медленно.
С тормозами у обеих машин тоже что-то не то. Нет, замедляется XT6 отменно и останавливается лучше некоторых легковушек, но педаль тормоза даже при штатных замедлениях требует таких усилий, что хочется свозить машину в сервис. Дело привычки? Возможно. У RXL педаль более легковая, но есть другая проблема — длинный ход и малая информативность. К тому же при торможении с одинаковой скорости Лексусу требуется для остановки лишняя пара метров, хотя по ощущениям всё должно быть наоборот — потому что в повседневной жизни RXL оставляет впечатление более лёгкой машины. Но это иллюзия: оба кроссовера весят под 2,2 тонны.
А как вам полноприводник, шлифующий асфальт передними колёсами на влажном покрытии при разгоне? Знакомьтесь — это XT6, который в обычном режиме передвигается в переднеприводном режиме! Привод на задние колёса нужно подключать принудительно, причём сделать это одновременно с включением одного из трёх режимов: стандартного, спортивного или внедорожного. Тех, кто уже знаком с кроссоверами марки, такая схема не удивит, а для новичков она может стать неприятным сюрпризом. Например, когда машина будет крепко сидеть на брюхе в сугробе, раскопав ямы под передними колёсами, и уже никак не отреагирует на подключение задней оси.
Конструкция полного привода у XT6 отличается в зависимости от версии. Она может быть либо с одной муфтой, либо с двумя (по одной на каждое заднее колесо) — и именно последняя ставится на комплектацию Sport. По идее, такой вариант сулит более интересную управляемость и лучше работает на бездорожье — при диагональном вывешивании XT6 не подтормаживает буксующее колесо, а сразу передаёт момент на то, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью. Лексус в похожей ситуации скорее перегреет муфту длительной пробуксовкой, чем вывезет машину с помощью тормозов. Но у него есть другое преимущество — более удачная геометрическая проходимость. Мало того, что клиренс у него выше (200 мм против 181 мм), так ещё и свесы меньше. А низкий передний бампер Кадиллака вообще страшно вывозить на бездорожье.
Если езда на пределе или по плохим дорогам легче даётся водителю Lexus, то по набору бытовых способностей вперёд выходит Cadillac. Который оказывается ещё и более доступным.
Удлинённый Lexus RX продаётся только с мотором V6 3.5 в двух богатых комплектациях. Первая — Premium — стоит
Рекомендованная розничная стоимость Cadillac XT6 без учёта дилерских акций — это
При этом любая комплектация XT6 подразумевает набор оборудования ничуть не хуже, чем у Lexus RX350 L Premium, — есть и акустика Bose с системой активного шумоподавления, и дистанционный пуск двигателя, а также системы контроля трафика, пешеходов и полосы движения. Раздельные кресла второго ряда можно заказать без доплаты, а все остальные опции предлагают в составе пакетов. За приборы с более крупным дисплеем, камеры кругового обзора, зеркало-дисплей и автопарковщик придётся отдать 170 000 рублей, а ещё за 80 000 рублей к пакету добавят адаптивный круиз-контроль и системы предотвращения столкновений. За полный комплект, который также включает кожу Nappa, замшевый потолок, адаптивное шасси (для версии Premium Luxury), навигацию и более крутой звук, придётся выложить уже 600 000 рублей. Отдельно можно купить только систему ночного видения — за 80 000 рублей.
Получается, что Cadillac XT6 не только практичнее и вместительнее, чем самый популярный премиальный кроссовер российского рынка, но и дешевле его даже с самым богатым набором опций. Именно американский кроссовер в этой паре имеет почти полноценные кресла третьего ряда, на которых можно возить людей, а значит, лучше подходит на роль машины для большой семьи.
Третий ряд Lexus RXL кажется номинальным, отчего покупка удлинённой версии выглядит не слишком логичной — понятно, почему доля длиннобазных машин слишком мала. С другой стороны, доплата за галёрку сравнительно невелика, и для перевозки детей такая машина отлично подойдёт. При этом за рулём Lexus RXL вполне можно представить и обеспеченную домохозяйку, и главу семьи, которому по нраву классическая конструкция и голос
Но внешней харизмы у длинного Лексуса маловато — и за ней точно придётся идти к дилеру Cadillac. Если, конечно, по пути не возникнет непреодолимого желания заплатить в полтора раза больше за BMW или Mercedes-Benz.
Готовы отдать много денег за премиальный семейный кроссовер?
Cadillac XT6
- — Внешность и харизма
- — Просторный салон
- — Симпатичный интерьер
- — Слабый двигатель
- — Дискомфорт на плохой дороге
- — Плохая геометрическая проходимость
Комплектация2.0 AT (200 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 200 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива9.1
Разгон до 100 км/ч9.9
Цена, ₽4 350 000
Lexus RXL
- — Мощный двигатель
- — Понятная управляемость
- — Уютный салон
- — Номинальный третий ряд сидений
- — Скромный багажник
- — Архаичная медиасистема
Комплектация350L 3.5 AT (294 л.с.) 4WD
Двигатель3.5 / 294 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв. L
Расход топлива10.2
Разгон до 100 км/ч8.1
Цена, ₽5 581 000