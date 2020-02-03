Семейный кроссовер Cadillac приехал в Россию с внушительной ценой
Николай Андреев
Компания Cadillac открыла приём предзаказов на кроссовер XT6, построенный на переднеприводной платформе и оснащённый тремя рядами сидений. В России он предлагается только с двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 200 л.с. (350 Н·м). Двигатель умеет отключать два цилиндра при малых нагрузках и работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
В России Cadillac XT6 будет доступен в трёх комплектациях: Premium Luxury, Sport и Platinum. Пока известна стоимость первых двух исполнений: она одинакова и составляет 3 970 000 ₽. Между собой версии различаются дизайном решётки радиатора и фонарей, отделкой интерьера (у Premium Luxury — деревянные вставки, у Sport — карбоновые), настройками подвески, рулевого управления, а также системами полного привода: у исполнения Sport две электронноуправляемые муфты на задней оси (для более точного распределения крутящего момента) вместо одной.
Все версии Cadillac XT6 имеют светодиодную оптику, систему предупреждения о фронтальном столкновении, функцию контроля слепых зон, мониторинг выезда из занимаемой полосы, трёхзонный климат-контроль, отделку салона кожей, деревом, металлом и карбоном.
В топ-версии Platinum добавляются камера ночного видения, система кругового обзора с шестью камерами, аудиосистема Bose, обивка потолка замшей и зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на которое выводится изображение с широкоугольной камеры заднего вида.
У российских дилеров Cadillac первые XT6 появятся в конце февраля 2020 года. В Россию кроссоверы поставляются с американского завода GM в штате Теннесси.
Для сравнения: премиальный Infiniti QX60 в России стоит от 3,45 до 4,05 миллиона рублей, а VW Teramont в топовой комплектации обойдётся в 3,899 миллиона рублей. Семи- и восьмиместные кроссоверы массовых марок Hyundai и Kia ещё дешевле.