Семейный кроссовер Cadillac приехал в Россию с внушительной ценой

Компания Cadillac открыла приём предзаказов на крос­совер XT6, построен­ный на передне­приводной платформе и оснащённый тремя рядами сидений. В России он предлага­ется только с двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой» мощностью 200 л.с. (350 Н·м). Двигатель умеет отключать два цилиндра при малых нагрузках и работает в паре с девяти­­­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

В России Cadillac XT6 будет доступен в трёх комп­лектациях: Premium Luxury, Sport и Platinum. Пока известна стоимость первых двух испол­нений: она одинакова и состав­ляет 3 970 000 ₽. Между собой версии различа­ются дизайном решётки радиатора и фонарей, отделкой интерьера (у Premium Luxury — деревян­ные вставки, у Sport — карбоновые), настройками подвески, рулевого управ­ления, а также системами полного привода: у испол­нения Sport две электронно­управ­ляемые муфты на задней оси (для более точного рас­пре­деления крутящего момента) вместо одной.

Все версии Cadillac XT6 имеют светодиодную оптику, систему преду­преждения о фронтальном столкно­вении, функцию контроля слепых зон, монито­ринг выезда из зани­маемой полосы, трёх­зонный климат-контроль, отделку салона кожей, деревом, металлом и карбоном.

В топ-версии Platinum добавляются камера ночного видения, система кругового обзора с шестью камерами, аудио­система Bose, обивка потолка замшей и зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на которое выводится изобра­жение с широко­угольной камеры заднего вида.

У российских дилеров Cadillac первые XT6 появятся в конце февраля 2020 года. В Россию крос­соверы поставля­ются с американ­ского завода GM в штате Теннесси.