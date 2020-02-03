Объявлены все цены на Kia Seltos: теперь официально

Семейный кроссовер Cadillac приехал в Россию с внушительной ценой

Новости

Николай Андреев

  • Компания Cadillac открыла приём предзаказов на крос­совер XT6, построен­ный на передне­приводной платформе и оснащённый тремя рядами сидений. В России он предлага­ется только с двух­литровой бензиновой «турбо­четвёркой» мощностью 200 л.с. (350 Н·м). Двигатель умеет отключать два цилиндра при малых нагрузках и работает в паре с девяти­­­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

  • В России Cadillac XT6 будет доступен в трёх комп­лектациях: Premium Luxury, Sport и Platinum. Пока известна стоимость первых двух испол­нений: она одинакова и состав­ляет 3 970 000 ₽. Между собой версии различа­ются дизайном решётки радиатора и фонарей, отделкой интерьера (у Premium Luxury — деревян­ные вставки, у Sport — карбоновые), настройками подвески, рулевого управ­ления, а также системами полного привода: у испол­нения Sport две электронно­управ­ляемые муфты на задней оси (для более точного рас­пре­деления крутящего момента) вместо одной.

  • Все версии Cadillac XT6 имеют светодиодную оптику, систему преду­преждения о фронтальном столкно­вении, функцию контроля слепых зон, монито­ринг выезда из зани­маемой полосы, трёх­зонный климат-контроль, отделку салона кожей, деревом, металлом и карбоном.

  • В топ-версии Platinum добавляются камера ночного видения, система кругового обзора с шестью камерами, аудио­система Bose, обивка потолка замшей и зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на которое выводится изобра­жение с широко­угольной камеры заднего вида.

  • У российских дилеров Cadillac первые XT6 появятся в конце февраля 2020 года. В Россию крос­соверы поставля­ются с американ­ского завода GM в штате Теннесси.

  • Для сравнения: премиальный Infiniti QX60 в России стоит от 3,45 до 4,05 миллиона рублей, а VW Teramont в топовой комп­лектации обойдётся в 3,899 миллиона рублей. Семи- и восьми­местные кроссоверы массовых марок Hyundai и Kia ещё дешевле.

Пойдёте смотреть на Cadillac XT6 к дилеру?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение