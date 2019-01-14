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Cadillac показал семиместный кроссовер XT6

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Марка Cadillac представила большой семиместный кроссовер XT6 – это вторая в линейке модель, после рамного Escalade, у которой может быть три ряда сидений.

Cadillac XT6 Luxury
Cadillac XT6 Luxury
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Cadillac XT6 Luxury

Cadillac XT6 построен на той же платформе C1XX, что используется на XT5 – с поперечным расположением двигателя, передним приводом в базе, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Длина машины – 5050 миллиметров, ширина – 1964 мм, высота – 1784 мм, колёсная база – 2863 мм.

Внешность XT6 выполнена в новом фирменном стиле, который был впервые представлен на концерте Escala в 2016 году – вместо привычных вертикальных фар у кроссовера узкая горизонтальная оптика, но ходовые огни расположены по-старому, вертикально. XT6 представлен сразу в двух модификациях – Luxury и Sport – последняя отличается «сетчатой» решёткой радиатора, другими бамперами, отделкой салона «под углепластик» и более острыми настройками подвески и рулевого механизма.

Под капотом – бензиновый атмосферник V6 3.6 мощностью 314 л.с (373 Н·м) c системой отключения двух цилиндров, а трансмиссия – девятиступенчатый «автомат» GM Hydramatic, (соплатформенный XT5 оснащается 8-ступенчатым автоматом Aisin). Опционально доступен полный привод с двумя многодисковыми муфтами GKN в приводе задних колес. Дорожный просвет новинки составляет 169 миллиметров.

Салон XT6 почти почти полностью повторяет XT5. Ключевое отличие, за исключением дополнительного ряда, расположенная на центральном тоннеле шайба-джойстик, которой можно управлять медиасистемой. Объём багажника семиместного кроссовера (или шестиместного – с двумя отдельными сиденьями на среднем ряду) составляет 356 литров, со сложенным третьим рядом кресел – 1220 литров, а если сложить и второй – 2228 литров.

В базовое оснащение XT6 входят контроль слепых зон зеркал и трафика сзади, электропривод складывания третьего ряда сидений и по два USB-порта для всех рядов. Опционально доступны адаптивный круиз-контроль, отделка салона полуанилиновой кожей, аудиосистема Bose с четырнадцатью динамиками, система ночного видения и адаптивные фары.

Приём заказов на домашнем рынке Cadillac XT6 начнётся весной 2019 года, а продажи стартуют летом. Собирать кроссовер будут на том же заводе в Спринг-Хилле (штат Теннесси), где делают кроссоверы XT5. 

  • Раннее стало известно, что начало предзаказов на XT6 в России запланировано на четвёртый квартал 2019 года.

XT6 или Escalade?

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