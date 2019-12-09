В Россию приехал обновлённый Cadillac XT5. По пути он потерял два цилиндра и 110 сил
Николай Андреев
При обновлении Cadillac XT5 лишился безальтернативного 310-сильного атмосферника 3.6 V6 и теперь предлагается только с двухлитровой «турбочетвёркой», умеющей работать на двух цилиндрах при малых нагрузках. В США и Китае двигатель развивает 241 л.с. (350 Н·м), но для нашего рынка мощность уменьшили до 199,9 силы.
Новый двигатель сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки General Motors, тогда как раньше на кроссовер ставился «автомат» Aisin с восемью передачами. Привод — только полный с двумя индивидуальными муфтами подключения задних колёс.
Обновлённый Cadillac XT5 доступен в комплектациях Premium Luxury, Sport и Platinum, однако пока известна цена начальной версии (3 090 000 ₽). В неё входят система предупреждения о фронтальном столкновении, функция контроля слепых зон, мониторинг выезда из занимаемой полосы, отделка салона кожей, деревом, металлом и карбоном.
В топ-версии кроссовера есть система кругового обзора, камера ночного видения, аудиосистема Bose с 14 динамиками, обивка потолка замшей и зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на которое выводится изображение с широкоугольной камеры заднего вида.
Для сравнения: 184-сильный BMW X3 стоит минимум 3 310 000 ₽, а 200-сильный Land Rover Discovery Sport — 2 930 000 ₽.