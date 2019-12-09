В Россию приехал обновлённый Cadillac XT5. По пути он потерял два цилиндра и 110 сил

При обновлении Cadillac XT5 лишился безальтер­нативного 310-сильного атмосферника 3.6 V6 и теперь предлага­ется только с двух­литровой «турбочетвёркой», умеющей работать на двух цилин­драх при малых нагрузках. В США и Китае двигатель развивает 241 л.с. (350 Н·м), но для нашего рынка мощность уменьшили до 199,9 силы.

Новый двигатель сочетается с девяти­­ступенчатой автомати­ческой коробкой передач собствен­ной разработки General Motors, тогда как раньше на кроссовер ставился «автомат» Aisin с восемью передачами. Привод — только полный с двумя индивиду­альными муфтами подключения задних колёс.

Обновлённый Cadillac XT5 доступен в комп­лектациях Premium Luxury, Sport и Platinum, однако пока известна цена начальной версии (3 090 000 ₽). В неё входят система предупреж­дения о фронтальном столкно­вении, функция контроля слепых зон, мониторинг выезда из занимаемой полосы, отделка салона кожей, деревом, металлом и карбоном.