Новую Lada Granta построят на базе Renault Logan

В Россию приехал обновлённый Cadillac XT5. По пути он потерял два цилиндра и 110 сил

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Николай Андреев

  • При обновлении Cadillac XT5 лишился безальтер­нативного 310-сильного атмосферника 3.6 V6 и теперь предлага­ется только с двух­литровой «турбочетвёркой», умеющей работать на двух цилин­драх при малых нагрузках. В США и Китае двигатель развивает 241 л.с. (350 Н·м), но для нашего рынка мощность уменьшили до 199,9 силы.

  • Новый двигатель сочетается с девяти­­ступенчатой автомати­ческой коробкой передач собствен­ной разработки General Motors, тогда как раньше на кроссовер ставился «автомат» Aisin с восемью передачами. Привод — только полный с двумя индивиду­альными муфтами подключения задних колёс.

  • Обновлённый Cadillac XT5 доступен в комп­лектациях Premium Luxury, Sport и Platinum, однако пока известна цена начальной версии (3 090 000 ₽). В неё входят система предупреж­дения о фронтальном столкно­вении, функция контроля слепых зон, мониторинг выезда из занимаемой полосы, отделка салона кожей, деревом, металлом и карбоном.

  • В топ-версии кроссовера есть система кругового обзора, камера ночного видения, аудиосистема Bose с 14 динамиками, обивка потолка замшей и зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на которое выводится изображе­ние с широко­угольной камеры заднего вида.

Для сравнения: 184-сильный BMW X3 стоит минимум 3 310 000 ₽, а 200-сильный Land Rover Discovery Sport — 2 930 000 ₽.

Будете скучать по Cadillac XT5 с 310-сильным V6?

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