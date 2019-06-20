Обновлённый Cadillac XT5 научился ездить на двух цилиндрах
Николай Андреев
Компания Cadillac представила обновлённый кроссовер XT5. Модель дебютировала на крупнейшем для марки рынке – в Китае. Здесь она поступит в продажу уже в третьем квартале, а до родной Америки доберётся в конце года.
Обновлённый Cadillac XT5 получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 241 л.с. (350 Н·м) от младшей модели XT4. «Турбочетвёрка» оснащена системой отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Она заменила двигатель с тем же рабочим объёмом, выдающий 261 л.с. и 400 Н·м, который предлагался только в Китае. Новый двухлитровый мотор станет глобальным.
Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin уступила место девятиступенчатому «автомату» собственной разработки General Motors. Полноприводная трансмиссия с индивидуальными муфтами подключения задних колёс не изменилась.
Внешне кроссовер преобразился минимально. Решётка радиатора получила новый узор, а модернизированные зеркала заднего вида и спойлер должны уменьшить аэродинамические шумы. XT5 будет доступен в исполнениях Luxury, Premium Luxury и Sport. В «спортивной» версии внешний декор выполнен не в хроме, а в чёрном глянце.
В салоне на центральном тоннеле появилась шайба-контролер для управления новой мультимедийной системой Cue третьего поколения. Зеркало заднего вида стало безрамочным и увеличилось, а встроенный в него дисплей обладает более высоким разрешением.
В России дорестайлинговый Cadillac XT5 доступен только с атмосферным