Обновлённый Cadillac XT5 научился ездить на двух цилиндрах

Обновлённый Cadillac XT5 получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 241 л.с. (350 Н·м) от младшей модели XT4. «Турбочетвёрка» оснащена системой отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Она заменила двигатель с тем же рабочим объёмом, выдающий 261 л.с. и 400 Н·м, который предлагался только в Китае. Новый двухлитровый мотор станет глобальным.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin уступила место девяти­ступенчатому «автомату» собственной разработки General Motors. Полноприводная трансмиссия с индивидуальными муфтами подключения задних колёс не изменилась.

Внешне кроссовер преобразился минимально. Решётка радиатора получила новый узор, а модернизированные зеркала заднего вида и спойлер должны уменьшить аэродинамические шумы. XT5 будет доступен в исполнениях Luxury, Premium Luxury и Sport. В «спортивной» версии внешний декор выполнен не в хроме, а в чёрном глянце.