Разрушители легенд: Cadillac XT4 или Audi Q3 Sportback?
Валерий Арутин
Что в современной России помогает тому или иному автомобилю лучше продаваться? Рискну утверждать, что вовсе не мощность двигателя, настройки шасси, мультимедиа с навигацией или литры, записанные в графе «объём багажника». Сегодня машины «продают» дизайн и выгодная цена. А ещё — репутация марки. Не только в понимании фактов, обстоятельств и слухов о надёжности её моделей, но и в значении, которое отвечает за формирование ожиданий покупателей. Но герои нашего нового теста — Cadillac XT4 и Audi Q3 Sportback — способны удивить своих покупателей. Каждый на свой лад.
Прикройте глаза и представьте себе Cadillac. Что это будет? Наверняка Escalade — с громадным, квадратным кузовом, обильно политым хромом, большущими колёсами (тоже лучше хромированными), кочергой «автомата» в салоне и мягкими кожаными креслами. Либо старый седан, но тоже большой, сундукообразный, с бабушкиным диваном на месте передних сидений. И оба — с утробно ворчащей «восьмёркой» под капотом.
А теперь давайте вместе обойдём новый Cadillac XT4. Его сундуком уже не обзовут, хотя он старается выглядеть солидно. Высокие капот и линия окон, большие зеркала на толстых ножках, сдвоенная труба выхлопа немаленького диаметра и аж 20-дюймовые колёса. Однако хрома минимум, задний свес неожиданно короткий, а для фар XT4 в геометрии ещё не придумали терминов.
При этом в длину он — как Toyota RAV4, а по высоте даже немного меньше японского кроссовера. Понятно, что никаким V8 тут уже не пахнет. Нет, из выхлопной трубы машины тянет сладковатым запахом, а под капотом на холостых оборотах раздаётся негромкое, но легко узнаваемое тарахтение.
Этот baby-Caddy — дизельный! Признайтесь, не ожидали такого от американской марки?
У двигателя, работающего на солярке, всего четыре цилиндра общим объёмом два литра, которые выдают 174 л.с. мощности и 381 Нм момента. Он установлен в моторный отсек поперечно и соответствует строгим европейским эконормам Euro 6 — с помощью мочевины AdBlue, которую нужно доливать в среднем каждые 5000 километров. Собственно, ради Европы Cadillac и придумал всю эту историю с дизелем — как единственный шанс продать более-менее приличное количество машин в Старом Свете. Америку это потрясение устоев не коснулось — там XT4 педлагается только с бензиновым турбомотором, пусть и тоже
C любым из агрегатов в паре трудится
Но если маленький Cadillac рвёт шаблон «американской классики», то в случае с Audi Q3 Sportback привычный образ «квадратиш.практиш.гут» выглядит разве что слегка помятым. Казалось бы, чем может удивить немецкий кроссовер, кроме редкого цвета конкретного тестового экземпляра? К силуэтам с ниспадающей крышей и сильно заваленным задним стеклом мы давно привыкли – хотя Q3 стал первым Audi с приставкой Sportback, большие Q5 и
Двухлитровый турбомотор серии ЕА888, развивающий на Q3 180 л.с., давно и во всех смыслах разобран до последнего винтика. Всеми — от механиков на специализированных сервисах до блогеров в Ютубе. Как и
Настоящие сюрпризы у Q3 спрятаны внутри. Первый — яркие вставки из искусственной замши в цвет кузова на передней панели и дверях. Для марки Audi это смело. Да, они непрактичны — только из-за них химчистку салона придётся делать вдвое-втрое чаще обычного. Зато очень симпатичные.
Второй «неформатный» элемент интерьера — селектор коробки. В мире премиума, где уже давно правят бал джойстики, «настоящий» рычаг с фиксированными положениями режимов становится приятной неожиданностью. Удобно же одним движением, не глядя и не приноравливаясь, перевести коробку в Drive или в Parking!
И в целом эргономика в Audi отличная. Кресло — по-немецки жёсткое, но с хорошим профилем и плотной боковой поддержкой. Взаимное расположение руля, сиденья, педалей и второстепенных кнопок — всё то, что объединяет в себе понятие «рабочее место водителя» —тоже близко к идеальному. Щиток приборов, наверное, лучший из ныне выпускающихся виртуальных (другие, кстати, на Q3 Sportback не ставятся).
Конечно, есть и на оранжевом солнышке пятна. Экран мультимедиа бликует и заляпывается пальцами, рычаг коробки в «паркинге» затрудняет доступ к полочке для смартфона с беспроводной зарядкой, а к ручке регулировки громкости водителю нужно тянуться — если он вдруг не хочет сделать то же самое удобным барабанчиком на руле.
Но главное, чем Audi удивит потенциальных покупателей, — это второй ряд, хотя само понятие «компактный купе-кроссовер» не подразумевает особых удобств для пассажиров сзади.
Sportback на три сантиметра ниже, чем обычный Q3, однако под покатой крышей магическим образом хватает места и сдвижному люку, и голове человека ростом выше среднего. Тому даже не приходится откидываться, сползать по сиденью вперёд или сидеть с задранными коленями — посадка на втором ряду строгая, почти вертикальная и довольно высокая.
Задний диван двигается по частям вперёд-назад — чтобы можно было увеличить и без того пристойных размеров багажник. Не Tiguan, конечно, с которым Q3 в близком родстве, но пара наших тестовых чемоданов укладывается внутрь свободно. А своему «некупейному» собрату Sportback проигрывает только в пространстве над жёсткой шторкой, ограничивающему перевозку «негабарита».
Cadillac XT4 внутри тоже необычен — у него несвойственный свежим моделям американской марки «аналоговый» интерьер. Более того, компактный американский кроссовер явно идёт наперекор мировым трендам. Нет, селектор «автомата» не торчит у него из рулевой колонки – коробкой управляет симпатичный и удобный джойстик с логично расположенными кнопками. Однако экран мультимедийной системы тут не стоит торчком, а, скорее, лежит на отлогой панели в максимальной доступности для руки водителя. Впрочем, управление у системы двойное — хочешь, оперируй шайбой на центральном тоннеле, а нет — тыкай пальцами в тачскрин с крупными и информативными иконками. И это единственная сенсорная поверхность в автомобиле! А вокруг полно клавиш с мягкими и приятными откликами, которые заведуют всем, от режимов трансмиссии до настроек проекционного дисплея и рулевой колонки.
Нет у XT4 и нарисованных приборов. Только цветной дисплей по центру и живые стрелки тахометра со спидометром. И Cadillac несколько проигрывает Audi по эргономике: водительское кресло тут не такое плотное и отличается высокой посадкой даже в самой нижней позиции, а расположение некоторых кнопок не очень логично. Зато он рождает у водителя ощущение уюта и тепла. Ещё и потому, что подогревы сидений и руля жарят здесь так, как Q3 и не снилось. У того, кстати, обогрев заднего дивана вообще не предусмотрен.
Cadillac согреет и пассажиров, но в остальном… Если компоновщики Q3 Sportback были магами, то XT4 создавали колдуны. Иначе не объяснить, как при его габаритах американский кроссовер получился таким маленьким внутри. Перед коленями пассажиров места всего на сантиметр-другой больше, чем в Audi, и это при 10-сантиметровом преимуществе в колёсной базе. Но головами те уже откровенно упираются в потолок. Так что панорамная крыша тут лишняя. Благо это опция.
А вот отсутствующие в принципе регулировки заднего дивана не помешали бы — просто чтобы слегка откинуть спинку. Иначе упираешься головой в потолок и приходится сползать вперёд по подушке, оставляя без опоры поясницу. И для перевозки грузов была бы польза — потому что багажник у Кадиллака по меркам класса просто крохотный. Пару наших тестовых чемоданов пришлось в него буквально запихивать! Чем-то подобным мы до этого занимались только в компактных китайских кроссоверах.
Возможно, все эти компоновочные огрехи — и не огрехи вовсе, а просто американский подход к автомобилям вообще?
Ведь Cadillac XT4 не единичный случай. Тебе слишком мал багажник? Так купи себе машину побольше, ковбой, в чём проблема! Да и у нас, повторюсь, скромный грузовой отсек вряд ли станет решающим аргументом при выборе машины. Но рачительные европейцы вполне могут проголосовать
рублём евро против американских взглядов на то, как должен быть устроен кроссовер.
Зато дизельный двигатель вполне сойдёт в Европе за своего. Тем более, что у него самого европейские корни. Мотор и вправду неплох. Да, он ощутимо вибрирует на холостых — это чувствуется в салоне. Но стоит чуть прибавить газу, и все ассоциации с трактором или грузовиком пропадают. Дизель тянет кроссовер вперёд уверенно, но без металлических нот в голосе, который едва пробивается в салон сквозь толстые слои шумоизоляции и систему активного шумоподавления.
Девять ступеней автомата успешно скрывают от водителя, что у дизеля по определению узкий рабочий диапазон — только в первый момент разгона можно почувствовать полусекундную заминку, которая нужна коробке для переключения вниз, а мотору — для набора 1600–1700
Официальные характеристики Audi обещают нам куда более оптимистичные 7,4 секунды до
Конечно, прям вот так получить всё удовольствие от динамики немецкого купе-кроссовера не выйдет. Это Cadillac, что в нём не включай, разгоняется почти одинаково — разве что в положении Offroad его отклики на акселератор становятся чуть плавнее. А Sportback, как всякий автомобиль концерна Volkswagen, требует правильных настроек. У него, кстати, тоже есть «внедорожный» режим, однако реакции силового агрегата на педаль газа в нём меняются намного сильнее. Efficiency традиционно вял, Comfort в принципе подходит для повседневной езды, но в нём вылазит та же проблема, которой нас удивил VW Passat. DSG настолько любит повышенные ступени, что роняет обороты мотора почти до холостых. И в первые секунду-другую разгона, пока не заработала турбина, двигатель вибрирует от нехватки крутящего момента. Или от обиды на водителя.
Тому лучше перевести автомобиль в режим Dynamic, благо это можно сделать один раз — система запоминает настройки. А дальше регулировать отзывчивость кроссовера движением селектора коробки, переводя её по настроению в Drive или Sport. В спортивном режиме передачи будут ниже, обороты выше, реакции на газ острее, а звук мотора громче. Всё вышеперечисленное остаётся в рамках приличий и не заставляет тянуться рукой к рычагу сразу по завершении обгона, хотя для равномерного движения Drive приятнее — прежде всего из-за голоса двигателя, негромкого, но бесцветного.
Как управляется маленький кроссовер Audi, построенный на платформе MQB, мы уже подробно описывали в тесте обычного Q3. Sportback едет также — точно и понятно, но порой излишне строго относится к изъянам дороги, будь то ямы или лежачие полицейские, которые заставляют подвеску рано срабатывать на отбой. Неудивительно, ведь и шасси у купе-кроссовера то же самое — разве что рулевая рейка по умолчанию прогрессивная. Она же даёт единственный повод для придирок к управляемости: кажется, будто руль слегка зажат в околонулевом положении, особенно в спортрежиме. Зато всего два оборота от упора до упора позволяют даже в крутых поворотах обходиться без перехватов.
Дополнительных красок к оценкам шасси в этот раз добавили зима и полный привод. О, Audi Q3 Sportback очень любит скользить — и умеет это делать!
Надо только дать ему свободу, переведя систему стабилизации в «спортивный» режим. Тогда под сброс тяги кроссовер легко уходит в занос, подхватив который рулём и газом, можно красиво прописать поворот в скольжении задних или всех четырёх колёс. Делать это даже проще, чем на Audi A4 с продольным расположением двигателя и приводом quattro ultra — Sportback подвижнее и послушнее седана. И меньше него склонен к сносу передней оси. Полное отключение ESC уже баловство, но случись оно — автомобиль можно будет вытянуть газом и из заноса, близкого к 90-градусному. В общем, кайф для опытного водителя.
После Audi Cadillac… просто едет. С менее информативным и чувствительным рулём, более плавными реакциями на его команды и задемпфированным акселератором ХТ4 тем не менее всё делает правильно — и на разгоне, и в поворотах. Но склонность к сносу передней оси, нагруженной тяжёлым дизелем, у него явно выше. А помощь продвинутого полного привода, способного перебрасывать тягу между задними колёсами, не слишком заметна на скользкой дороге. Его ещё надо не забыть включить, ведь после запуска двигателя Cadillac по умолчанию переднеприводный! И надо каждый раз нажимать кнопку на центральном тоннеле, перебирая режимы трансмиссии.
Нет, американский кроссовер тоже можно пустить по дуге боком — но для этого его надо спровоцировать на входе, а потом держать «в угле» точными и своевременными коррекциями рулём и тягой. И устроить себе такую тренировку получится только в медленных поворотах — потому что на
Однако забывать про соответствующую кнопку водителю XT4 не стоит — она пригодится на бездорожье. Например, по снежной целине без ESP Cadillac проезжает заметно увереннее, хотя всё равно не так легко, как Audi. Виной тому и скромная геометрическая проходимость автомобиля — «американец» раньше начинает садиться на днище или сгребать, как бульдозер, снег низким бампером.
А на расчищенных улицах быстро становится понятным, что 20 дюймов — это красиво, но непрактично. Из-за тяжёлых колёс Cadillac потряхивает на мелких, казалось бы, неровностях, он жёстче ожидаемого проезжает стыки. Впрочем, если поступиться собственным комфортом, можно особо не сбавлять ход. Энергоёмкость подвески у XT4 получше, чем у Q3, и с 18-дюймовыми колёсами оценка за комфорт наверняка была бы выше.
Тем более, что доплачивать за два лишних дюйма нужно 50 000 рублей — хотя эта опция почему-то доступна только покупателям дизельной версии. А ведь маленький Cadillac и так недёшев. Самый простой XT4 с бензиновым мотором в комплектации Luxury стоит 3 250 000 рублей. Но это и правда уже близко к «люксу»: у такой машины длинный список электронных ассистентов, круиз-контроль, бесключевой доступ и дистанционный запуск, электрорегулировки кресел, система активного шумоподавления, камера заднего вида с парктрониками по кругу, светодиодные фары, электропривод багажной двери. А из экономии разве что тканевая обивка сидений. За такой же Cadillac с дизелем нужно отдать 3 330 000 рублей.
Ещё за 140 000 рублей можно сделать шаг к следующей комплектации — это будет либо Premium Luxury, либо Sport. При равной цене они отличаются внешней и внутренней отделкой — уже с кожей, фоновой подсветкой и дополнительными регулировками сидений. Но куда существенней прибавка за несколько пакетов доступных опций, в которых значатся камеры, вентиляция и массаж, проекционный дисплей, панорамная крыша, аудиосистема Bose. C ними тестовый Cadillac XT4 оценивается уже в 3 980 000 рублей.
Внушает? Это вы ещё не видели цены на Audi! На первый взгляд, немецкий кросс дешевле — за 180-сильную версию 40 TFSI quattro просят от 3 195 000 рублей, а переднеприводный Q3 Sportback 35 TFSI стоит и вовсе от 2 850 000 рублей. Вот только список оборудования у такого автомобиля будет коротким и далеко не премиальным. В машине не окажется даже климат-контроля! Стоит сразу перейти к следующей комплектации Advance (+ 120 тысяч), а лучше — Sport (+308 тысяч). И уже от такой «печки» набирать опции по вкусу. Цифры там в большинстве своём скромнее, чем в конфигураторе американского автомобиля, но их намного больше — доплачивать нужно почти за всё. Если просуммировать всё оснащение, цена на тестовый Audi Q3 Sportback возрастает до
Цены, конечно, вызывают некоторую оторопь даже на фоне общего сумасшествия российского рынка. Но главная проблема XT4 и Q3 Sportback в том, что за эти суммы доступны модели побольше и посолиднее. Например, в четыре миллиона можно уложиться, купив 200-сильный бензиновый Cadillac XT5 в комплектации Sport с несколькими пакетами опций — и по оснащению он будет лишь немногим скромнее тестового XT4. Зато просторнее и престижнее.
И вместо Q3 вполне можно подобрать более «взрослый» Audi Q5 с мотором мощностью 249 л.с. — в ожидании рестайлинговых машин даже самую богатую его комплектацию Premium S сейчас оценивают дешевле четырёх миллионов.
Поэтому рекордов продаж от участников нашего теста не ждём. Как и не готовы дать однозначный ответ, кто из них лучший — Cadillac или Audi. У каждого будут свои, пусть редкие покупатели, которые не столкнутся в дверях одного дилерского центра — слишком уж разные эти автомобили. И каждый по-своему гребёт и против общего рыночного потока, и против давно сложившихся образов и ожиданий.
Готовы купить кроссовер, выпадающий из строя себе подобных?
Audi Q3 Sportback
- — Азартная управляемость
- — Яркий дизайн
- — Неплохая вместимость
- — Дорогое оснащение
- — Высокий расход топлива
- — Слабый зимний пакет
Комплектация40 TFSI 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 180 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч7.4
Цена, ₽3 308 000
Cadillac XT4
- — Экономичный мотор
- — Удобная мультимедийка
- — Богатое оснащение
- — Тесные салон и багажник
- — Не очень комфортная подвеска
- — Посредственная проходимость
Комплектация2.0d AT (174 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 174 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.7
Разгон до 100 км/ч10.6
Цена, ₽3 470 000