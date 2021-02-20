Разрушители легенд: Cadillac XT4 или Audi Q3 Sportback?

Что в современной России помогает тому или иному автомобилю лучше продаваться? Рискну утверждать, что вовсе не мощность двигателя, настройки шасси, мульти­медиа с навигацией или литры, записанные в графе «объём багажника». Сегодня машины «продают» дизайн и выгодная цена. А ещё — репутация марки. Не только в понимании фактов, обстоя­тельств и слухов о надёжности её моделей, но и в значении, которое отвечает за формиро­вание ожиданий покупателей. Но герои нашего нового теста — Cadillac XT4 и Audi Q3 Sportback — способны удивить своих покупателей. Каждый на свой лад.

Прикройте глаза и представьте себе Cadillac. Что это будет? Наверняка Escalade — с громадным, квадратным кузовом, обильно политым хромом, большу­щими колёсами (тоже лучше хромиро­ванными), кочергой «автомата» в салоне и мягкими кожаными креслами. Либо старый седан, но тоже большой, сундуко­образный, с бабушкиным диваном на месте передних сидений. И оба — с утробно ворчащей «восьмёркой» под капотом.