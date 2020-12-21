Тарахтя по-американски: тест первого в России Кадиллака с дизелем — XT4

Где-то там, далеко в Америке, Cadillac — это красиво, дорого, престижно и востребовано. У нас же продажи Кадиллаков сопо­ставимы с резуль­татами брендов, выходящих или возвраща­ющихся на российский рынок, а также с марками, присут­ствие которых едва-едва уловимо. Харизмы Escalade для масштабного успеха не хватило, и все старания Морген­штерна, кажется, направлены мимо целевой аудитории. Остаётся прибегать к проверенным практикам и кейсам. Например, выпуску модели подешевле. Встречайте, XT4!

Что ещё за XT4?

Перед вами — самый маленький (и, соответ­ственно, самый доступный, но о ценах чуть позже) кроссовер Cadillac. Причём не только в России, но и на родине бренда, в США. Габаритная длина модели — 4593 милли­метра, а колёсная база — 2779 милли­метров.

