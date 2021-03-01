В пакет упаковать? Все плюсы и минусы Cadillac XT4: подробный тест

Да и эффектные кадры, где кроссовер идёт в силовом скольжении по льду, вышли не с первого дубля: не всегда понятно, что у ХТ4 на уме. То он послушно пускает в скольжение заднюю ось, то плужит передней наружу виража. Скажем, Audi Q3 Sportback в этом смысле более однозначен. А в сугубо гражданских режимах есть вопросы к настройкам рулевого: усилие на руле при отклонении от нуля нарастает слабо, при этом «баранка» как будто всё время зажата, из-за чего возникает недостаток обратной связи. Особой остротой руль не блещет: от упора до упора он проходит без четверти три оборота.

Устойчивость? Тут без претензий и без восторгов: дорогу XT4 держит достойно, а в быстрых поворотах не сильно кренится и стоит на траектории до тех пор, пока шины держатся за дорогу. В пределе он склонен выскользнуть мордой, а поведение под тягой зависит от того, подключен полный привод или нет. Если подключен — получите приятную склонность к заносу (муфты дают больше тяги на внешнее колесо). Впрочем, оценить все нюансы на зимних шинах Pirelli Scorpion Winter и мёрзлом асфальте было нереально. Можно лишь предположить, что летом XT4 покажется более цельным.