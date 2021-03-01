В пакет упаковать? Все плюсы и минусы Cadillac XT4: подробный тест
КИРИЛЛ БРЕВДО
Сегодня в автомобильном мире осталось совсем мало премиальных брендов, в портфеле которых до сих пор нет компактного кроссовера. Свеженький Cadillac XT4 своим появлением решительно вычеркнул американскую марку из этого списка. Правда, по меркам класса, новый «Кэдди» вышел акселератом, превосходящим габаритами всех одноклассников, — но, может быть, именно это поможет ему выделиться на фоне конкурентов?
- Нетривиальная внешность
- Экономичный дизель
- Благородная отделка интерьера
- Низко висящий передний бампер
- Неудачные настройки подвески
- Маленький багажник
Чёрная машина на фотографиях — это дизельный XT4 в комплектации Premium Luxury с полным набором опций, значительная часть которых доступна только пакетами. Дополнительное оборудование, установленное на нашу машину, добавило к изначальной цене в
Интерьер
Лишённый вычурности интерьер XT4 кажется породистым не только на вид, но и на ощупь. Материалы отделки первоклассные: повсюду мягко, везде прошито ниточками. Модного глянцевого пластика нет совсем, а немногочисленные деревянные вставки столь убедительны на вид, что невольно жалеешь об их незначительном количестве. Инкрустация декором под полированный алюминий сдержанна. В общем, внутреннее обустройство Кадиллака свидетельствует о хорошем вкусе его создателей.
Практичность
Никто не требует от компактного кроссовера выдающейся функциональности, и Cadillac XT4 этим бессовестно пользуется, не стремясь превзойти ничьи ожидания. Откровенно говоря, среди его одноклассников есть и машины попрактичнее — даже будучи более компактными, Audi Q3 и BMW X1 лучше подходят для грузоперевозок. Не говоря уже о потенциально семиместном Mercedes-Benz GLB.
Техника и надёжность
Платформа E2XX, на которой построен Cadillaс XT4, представляет собой дальнейшее развитие «тележки» GM Epsilon II. В ближайших родственниках Кадиллака — например, Opel Insignia последнего поколения. Характерные особенности шасси таковы: спереди используются стойки McPherson, сзади — многорычажка; в рулевом задействован электрический усилитель, а в приводе тормозов — электрогидравлический.
Двухлитровый турбодизель 2.0 LSQ, разработанный итальянским подразделением General Motors, вышел родом из фиатовского семейства MultiJet II. Благодаря турбонаддуву с изменяемой геометрией, отдача мотора составляет 174 силы и 381 Нм. Бензиновый турбомотор 2.0 LSY, также доступный в России для XT4, мощнее (199 сил), но уступает дизелю по крутящему моменту (350 Нм).
Девятиступенчатый «автомат» у GM свой собственный: это относительно свежий агрегат Hydra Matic 9T60. В Европе и Америке XT4 бывает и переднеприводным, однако в России альтернативы полному приводу нет. Схема трансмиссии аналогична той, что используется на большом кроссовере XT6 в версии Sport: задний дифференциал отсутствует в принципе, а распределением момента между колёсами задней оси заведует пара фрикционов с электронным управлением — по одному на каждое колесо. Ещё одна муфта установлена в раздатке. При одновременном размыкании всех муфт карданный вал не вращается, экономя топливо.
Пока что судить о надёжности силовых агрегатов XT4 сложно: по ним слишком мало статистики. «Автомат» вроде бы проблем не доставляет, но эта коробка достаточно чувствительна к качеству масла и периодичности его замены. Если каждые 80 000 км менять масло и фильтры, то и 250 тысяч пробега для коробки не предел.
Для двигателя межсервисного интервала как такового нет — решение о необходимости пройти ТО принимает бортовой компьютер. По опыту эксплуатации машин из пресс-парка в городских условиях, Cadillac может попроситься в сервис дважды в течение года. А владельцам дизельного XT4 нужно ещё и следить за уровнем жидкости AdBlue — он отображается в одной из вкладок меню бортового компьютера. Заливать её придётся где-то раз в 7–10 тысяч километров.
Езда
Штатный дистанционный пуск на XT4 удобен в морозы, причём открытие центрального замка не глушит мотор, как на автомобилях Renault. Руль греется вместе с двигателем, а вот кресла — нет. И снова нажать кнопку пуска, сев в салон, всё-таки придётся, чтобы включить основное электрооборудование.
Дизель разгоняет кроссовер бодро, но не залихватски. А вот тяги много, это чувствуешь при каждом нажатии на акселератор. И управлять ей удобно: «автомат» с мелко нарезанными передачами перебирает их весьма ловко. Заминки могут быть лишь в момент активного ускорения, когда срабатывает кикдаун, однако общее впечатление от этого не страдает. Хороший, ровный характер у силового агрегата!
Вот только шумноват четырёхцилиндровый дизель. Его стрёкот — главный и почти единственный возмутитель акустического спокойствия. Голос двигателя слишком отчётливо прослушивается во всём диапазоне оборотов, а ближе к красной зоне и вовсе начинает раздражать. Это особенно досадно на фоне того, что с шумоизоляцией американцы явно заморочились, истребив в салоне все прочие звуки и вибрации. На холостом ходу на руль и педали приходит лишь незначительный зуд, с которым легко смириться.
Именно в силу акустической развязности дизеля мы бы предпочли ХТ4 с бензиновым мотором. Во-первых, он существенно дешевле. Во-вторых, работает сдержаннее — по крайней мере, на других моделях Кадиллака этот же двигатель кажется тихоней. А в-третьих, с ним и динамика разгона лучше: если даже более крупный и тяжёлый Cadillac XT5 с этим турбомотором даёт жару — что уж тогда говорить про компактный «икс-ти-фо»?
Самый раздражающий момент, связанный с зимней ездой на XT4, — это необходимость всякий раз после запуска двигателя обращаться к кнопке выбора режимов движения. Если не переключиться из режима «Тур» в AWD или «Спорт», то кроссовер останется переднеприводным. К слову, этим же прежде грешила старшая модель XT5, однако после недавнего обновления инженеры перепрограммировали электронику.
Да и эффектные кадры, где кроссовер идёт в силовом скольжении по льду, вышли не с первого дубля: не всегда понятно, что у ХТ4 на уме. То он послушно пускает в скольжение заднюю ось, то плужит передней наружу виража. Скажем, Audi Q3 Sportback в этом смысле более однозначен. А в сугубо гражданских режимах есть вопросы к настройкам рулевого: усилие на руле при отклонении от нуля нарастает слабо, при этом «баранка» как будто всё время зажата, из-за чего возникает недостаток обратной связи. Особой остротой руль не блещет: от упора до упора он проходит без четверти три оборота.
Устойчивость? Тут без претензий и без восторгов: дорогу XT4 держит достойно, а в быстрых поворотах не сильно кренится и стоит на траектории до тех пор, пока шины держатся за дорогу. В пределе он склонен выскользнуть мордой, а поведение под тягой зависит от того, подключен полный привод или нет. Если подключен — получите приятную склонность к заносу (муфты дают больше тяги на внешнее колесо). Впрочем, оценить все нюансы на зимних шинах Pirelli Scorpion Winter и мёрзлом асфальте было нереально. Можно лишь предположить, что летом XT4 покажется более цельным.
Подвеска тоже противоречивая. С одной стороны, Cadillac просто изумительно преодолевает подмосковные лежаки даже на приличной скорости. С другой же — старательно собирает всю дорожную мелочь, чтобы поделиться ей с обитателями салона. Ямки с острыми краями «американцу» тоже причиняют дискомфорт — на них он болезненно вздрагивает. И в итоге остаётся ощущение, что подвеска работает как-то дешёво, не по статусу. Но стоит иметь в виду, что для версии Sport можно заказать адаптивные амортизаторы, с которыми повадки машины должны стать интереснее.
А за пределы дорог с твёрдым покрытием на ХТ4 лучше вообще не соваться: геометрически он для этого не приспособлен. Отчаянным можно посоветовать заранее выбрать режим «Бездорожье», в котором зажимаются фрикционы задней оси, имитируя блокировку несуществующего дифференциала. Так вы заедете чуть дальше, но потом всё равно застрянете, поскольку Cadillaс в самой безобидной ситуации не упустит возможность упереться в грунт (или в снег, как в нашем случае) передним бампером. Или же повиснуть на брюхе — при попытке прохватить по снежной целине «американец» просто нагрёб себе сугроб под пузо и улёгся на него отдыхать.
Оснащение
Цены на XT4 стартуют с отметки 3 150 000 рублей за бензиновый кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью 199 сил. Дизель того же объёма выдаёт 174 силы и поднимает цену на 150 000 рублей. Все машины подразумевают полный привод и
Следующая комплектация Premium Luxury стоит 3 290 000 рублей и добавляет к оснащению кожаную отделку салона, память настроек водительского кресла, внутрисалонное зеркало с автозатемнением, электропривод складывания наружных зеркал (причём водительское тоже будет фотохромным), датчик дождя, фоновую подсветку интерьера и шторку в багажник. Кроме того, арсенал систем безопасности дополнит мониторинг мёртвых зон и функция предупреждения о поперечно движущемся объекте при движении задним ходом. Неплохой набор за 140 тысяч, согласитесь.
Версия Sport стоит ровно столько же, сколько и Premium Luxury, но здесь акцент сделан на дизайн. У спортивного XT4 ручки дверей окрашены в цвет кузова, иные задние фонари с прозрачными корпусами, свой рисунок колёсных дисков и красные тормозные машинки; а в салоне другой руль, алюминиевые накладки на педали и декор из карбона. Меж тем салон у такого Кадиллака обшит кожзамом, к тому же здесь отсутствуют некоторые позиции из премиально-люксовой комплектации — поэтому Sport выходит менее выгодным.
Оригинальные комплектации можно улучшить дополнительными плюшками. Некоторые опции вроде панорамной крыши (60 000 рублей) или 20-дюймовых колёс (50 000 рублей) идут отдельно, а некоторые разложены по наборам. Так, например, камеры кругового обзора вместе с монитором в зеркале заднего вида, система предотвращения наезда на пешехода при движении задним ходом и автопарковщик входят в пакет «Улучшенный обзор» за 100 000 рублей.
Конкуренты
Вывод
Приятный в целом автомобиль подпортили три вещи: скромный багажник, совершенно легковой клиренс и не самые удачные настройки подвески. В минусы можно также записать отключение полного привода после каждого рестарта, но это замечание актуально только в зимний период, да и то не всегда.
Впрочем, тем покупателям, которые клюнут на эффектную внешность и пафосный бренд, подобные недостатки вряд ли покажутся существенными. Объективно ничего нового «американец» в сегмент не принёс, однако будь он немного демократичнее по цене, ему было бы куда проще конкурировать с «немцами».
Лучший премиальный компакт-кроссовер — это...
Комплектация2.0d AT (174 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 174 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.7
Разгон до 100 км/ч10.6
Цена, ₽3 470 000