Все модели Cadillac переименуют: им дадут цифровые индексы крутящего момента
Компания Cadillac объявила о переходе на новую систему наименований моделей: теперь все автомобили будут иметь числовые индексы в соответствии с величиной крутящего момента двигателя. Первым новое название опробует кроссовер XT6.
Значения крутящего момента двигателя будут округляться до ближайшего числа, кратного 50. В случае с кроссовером XT6 воспользуются индексом 400: его 3,6-литровая «восьмёрка» выдает 373 Ньютон-метра крутящего момента.
Постепенно переименование затронет и остальной модельный ряд. Исключение сделают только для «заряженного» семейства V – им сохранят особые обозначения.
В компании говорят, что новая система названий позволит покупателям быстрее ориентироваться в иерархии модельного ряда. Параметр крутящего момента был выбран как наиболее важный: по мнению главы Cadillac Стива Карлайла, в современную эпоху наддува и электромоторов именно тяга становится важнейшим из параметров. Интересно, что индекс будут давать по метрическому показателю в ньютон-метрах – он принят в большинстве стран, хотя в самой Америке не используется, там тягу измеряют в фунтах на фут.
По схожей логике новую систему наименований пару лет назад ввела компания Audi: модификации всех моделей теперь обозначаются двухзначными числами, которые не привязаны к какому-то конкретному показателю, а обозначают диапазон мощности мотора. Например, модификация 35 используется для версий мощностью от 150 до 163 л.с., машины помощнее носят индекс 45, а топовые версии мощностью от 333 л.с. получили индекс 55.
Зависимость индекса от параметров двигателей часто применяется в системах обозначения модификаций автомобилей разных марок. Например, у Mercedes-Benz трёхзначный индекс изначально указывал на объём двигателя (например, индекс 180 обозначал двигатель объёмом 1,8 литра). На современных моделях столь чёткого соответствия уже нет. У марки Infiniti прежняя система наименований тоже указывала на объём двигателя: у модели FX37 был мотор объёмом 3,7 литра, а у модели QX56 – 5,6 литра.