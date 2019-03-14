Все модели Cadillac переименуют: им дадут цифровые индексы крутящего момента

Компания Cadillac объявила о переходе на новую систему наименований моделей: теперь все автомобили будут иметь числовые индексы в соответствии с величиной крутящего момента двигателя. Первым новое название опробует кроссовер XT6.

Значения крутящего момента двигателя будут округляться до ближайшего числа, кратного 50. В случае с кроссовером XT6 воспользуются индексом 400: его 3,6-литровая «восьмёрка» выдает 373 Ньютон-метра крутящего момента.