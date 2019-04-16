7 проблем Cadillac SRX I поколения: во что обходится американская роскошь

1. Привод ГРМ

На кроссовер I поколения устанавливались два бензиновых двигателя. Базовый V6 мощностью 255 л.с. был прост по конструкции и в целом надёжен. К сожалению, оказалось, что цепи привода распредвалов могут быстро изнашиваться и на американских моторах — этому узлу ремонт обычно требуется уже через 60–70 тыс. км.

Что делать

Для привода сразу четырёх распредвалов используются три цепи. В некоторых случаях первой сдаётся нижняя, но обычно вытягиваются все сразу. Вместе с ними нужно менять и звёздочки, и аж шесть направляющих планок. Короче говоря, удовольствие недешёвое. А чтобы оно не стало ещё дороже, стоит почаще заливать новое масло — иначе вслед за цепями в утиль отправляются и фазовращатели. Их тут, напомним, четыре…