5 проблем подержанных хэтчбеков Opel Corsa D

7 проблем Cadillac SRX I поколения: во что обходится американская роскошь

Разбор

Валерий Арутин

В начале 2000-х SRX с его «рублеными» формами выглядел гостем из будущего. Новый стиль, которого Cadillac придерживается до сих пор, дополняли мощные моторы и богатое оснащение. Увы, бестселлером в России американский кроссовер не стал и сейчас на вторичном рынке стоит дешевле, чем немецкие конкуренты. Хотя проблем с подержанным «Кэдди» не так уж и много…

1. Привод ГРМ

На кроссовер I поколения устанавливались два бензиновых двигателя. Базовый V6 мощностью 255 л.с. был прост по конструкции и в целом надёжен. К сожалению, оказалось, что цепи привода распредвалов могут быстро изнашиваться и на американских моторах — этому узлу ремонт обычно требуется уже через 60–70 тыс. км.

Что делать

Для привода сразу четырёх распредвалов используются три цепи. В некоторых случаях первой сдаётся нижняя, но обычно вытягиваются все сразу. Вместе с ними нужно менять и звёздочки, и аж шесть направляющих планок. Короче говоря, удовольствие недешёвое. А чтобы оно не стало ещё дороже, стоит почаще заливать новое масло — иначе вслед за цепями в утиль отправляются и фазовращатели. Их тут, напомним, четыре…

2. Охлаждение

Топовый V8, развивающий 324 л.с., конструктивно схож с «шестёркой», однако проблем с цепями у него нет — они спокойно выхаживают и 200 тыс. км. Но этому мотору жарко под капотом SRX и основной причиной неприятностей является перегрев.

Что делать

Внимательно следить за исправностью системы охлаждения. Водяной насос в любой момент может дать течь, случаются и перегревы из-за «глюков» электроники. Причём разобраться с ней электрику, малознакомому с маркой Cadillac, может быть непросто. Наконец, нужно периодически чистить радиаторы — и двигателя, и кондиционера, и АКПП.

3. «Автомат»

Автоматические трансмиссии, которые General Motors производит самостоятельно, часто не отличаются высокой надёжностью. В случае с SRX ситуация осложняется мощными двигателями, наличием полного привода и немалым весом самого автомобиля. В итоге перебирать коробку кроссовера обычно приходится намного раньше, чем двигатель.

Что делать

С двигателем V6 устанавливалась 5-ступенчатая АКПП, с V8 – 6-ступенчатая, но ресурс у них близкий. «Истории болезни» тоже одинаковые: масло в коробке деградирует, из-за этого изнашивается маслонасос, а недостаток давления в системе приканчивает фрикционы и соленоиды. В 6-ступенчатой АКПП давление может упасть и быстрее, из-за неудачных уплотнений насоса. Симптомы — задержки при переходе в Drive и на переключениях.

Рецепт лечения тоже стандартный: почаще менять масло и беречь коробку, не увлекаясь дрэгрейсингом и бездорожьем.

4. Тормоза

Ещё одна жертва высокой мощности и большой массы. Американские инженеры, похоже, не рассчитывали на наш рваный траффик — тормозных колодок кроссоверу редко хватает на 30 тыс. км, дисков — максимум на пару комплектов накладок.

Что делать

Взять комплект от именитого производителя, например Brembo. Выйдет не дороже оригинала, а прослужат такие тормоза, скорее всего, дольше. Да и эффективность замедления с ними может оказаться выше.

5. Ступичные подшипники

Подвеска на премиальном SRX по меркам американских автомобилей продвинутая — с кучей рычагов и адаптивными амортизаторами Magnetic Ride в богатых комплектациях. Которые служат довольно долго, но и стоят ожидаемо дорого. На части машин сзади установлены пневмоэлементы, тоже требующие обслуживания, а порой и замены. Но общая для всех версий беда — ступичные подшипники.

Что делать

Вообще, служат подшипники не меньше, чем у многих конкурентов SRX, — порой более 100 тыс. км. Но рано или поздно их замены не избежать, и покупать подшипник придётся вместе со ступицей, так как оригинальные детали поставляются только комплектом. А неоригинальные в данном случае ставить смысла нет: их ресурс в разы ниже.

6. Оптика

У SRX оригинальная и яркая светотехника — фары ксеноновые, а задние фонари со светодиодами. Вот только на пожилых машинах светодиоды часто гаснут, а передняя оптика теряет герметичность и тоже перестаёт светить.

Что делать

Задние фонари дилеры меняют в сборе, но есть и мастера, которые их ремонтируют, что обходится намного дешевле. А вот с фарами больших расходов не избежать: оригинальная ксеноновая лампа, установленная в них, стоит более 100 долларов! Есть неоригинал, но тоже не копеечный. А блоки розжига, корректора и омывателя интегрированы в фару — при отказе электроники или неудачно отлетевшем камне придётся менять всё целиком.

7. Подогрев

Мы привыкли, что отделка американских машин простая и недорогая. Но это же Cadillac! У него в салоне — светлая или чёрная кожа, мягкий пластик и настоящее дерево. Всё качественно и надёжно. Слабых мест почти нет, разве что сиденья могут перестать греться.

Что делать

По счастью, эта проблема решается относительно просто и недорого: нагревательные элементы меняются отдельно от обшивки и стоят около 10 тысяч рублей.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Cadillac SRX I

Все Cadillac SRX I на Авто.ру

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Анимация: Павел Михеев
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