Надёжен ли Cadillac SRX I поколения: все проблемы подержанного внедорожника

Двигатели

Мотор 3.6 V6 LY7

Относится к серии GM High Feature. Его главная проблема – сложный привод ГРМ с тремя цепями, звёздочками и шестью направ­ляющими (натяжителями и успокоите­лями). У него очень низкий ресурс: цепи (обычно все, реже только нижняя) растяги­ваются уже к 60–70 тыс. км пробега. В любом случае менять привод ГРМ нужно в сборе. В 2006 году цепной привод доработали, но его ресурс это кардинально не увеличило. Кроме того, в ГРМ двигателя LY7 ненадёжны фазо­вращатели, установ­ленные на распредвалах – всего их четыре. Их быстрый износ обычно обусловлен низким качеством масла или слишком долгими интер­валами между его сменами – рекомендуется уменьшить их до 10 тыс. км. В остальном мотор 3.6 достаточно надёжен. У него алюминиевый блок, чугунные гильзы, распределённый впрыск, не склонная к угару масла поршневая группа, а также гидро­компен­саторы в приводе клапанов, не требующие обслуживания.

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Мотор 4.6 V8 LH2

Из семейства Northstar, которое известно с начала 90-х годов. По конструкции он похож на V6 – алюмини­евый блок с чугунными гильзами, привод распред­валов тремя цепями. Однако сами цепи намного надёжнее, служат 200 тыс. км и более. Этот двигатель склонен к расходу масла – небольшая его часть сгорает в цилиндрах даже при исправной поршневой группе, кроме того часты течи масла через прокладку поддона, и более редкий для SRX случай – через уплот­нения головок блока. Всё это требует внимания к уровню масла в двигателе. Слабое место SRX с любым мотором, но в особенности его более мощной версии – недостаточно мощная и ненадёжная система охлаждения. Особенно внима­тельно за температурой двигателя нужно следить летом, в силу кон­структивных особен­ностей авто­мобиля он может пере­греваться. Как правило, этого помогают избежать регулярная чистка и промывка радиаторов – кондиционера, двигателя и АКПП. Нередко причиной перегрева становятся «глюки» электроники, найти и исправить которые удаётся только электрикам, хорошо знакомым с автомобилями Cadillac. При возникно­вении проблем лучше обращаться к дилеру или на сервис, специали­зирующийся на машинах этой марки. Наконец, случаются и течи водяного насоса, поэтому регулярные визуальные проверки двигателя также очень важны.

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