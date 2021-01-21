Надёжен ли Cadillac SRX I поколения: все проблемы подержанного внедорожника
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Cadillac SRX составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Cadillac. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Среднеразмерный внедорожник с бензиновыми V-образными двигателями. Кузов – типа универсал, цельнометаллический. Силовой агрегат установлен спереди, продольно, привод – задний или полный.
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
На этом автомобиле для коррекции пробега требуется демонтаж приборной панели и подключение специального оборудования, изменяющего данныеКриминальная привлекательность: низкая
Cadillac SRX не интересен угонщикам – по статистике, за год происходит всего несколько краж автомобилей всех поколенийСложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть или заднюю часть: у этого автомобиля очень крепкие бамперы, поэтому лёгкие столкновения проходят почти без последствий. Но при более серьёзном ДТП стоимость восстановления будет высокой – если при ударе пострадают дорогие фары, радиаторная решётка, передняя панель, а также радиаторы
Попадание в яму или открытый люк: при попадании в крупную яму может деформироваться или расколоться колёсный диск, также с высокой вероятностью выйдет из строя подшипник ступицы – на этом автомобиле его надёжность невысока
Кузов
Кузов автомобиля очень стойкий к внешней агрессивной среде. Он весь сварен из оцинкованного металла, и даже при появлении сколов на краске или других дефектов ржавчина в этих местах не появляется. Хромированные элементы также не подвержены коррозии, поэтому автомобиль долго сохраняет привлекательный вид.
Салон
Салон отделан высококачественными материалами, благодаря этому даже при долгой эксплуатации не скрипит и не докучает владельцу. Единственная возрастная проблема SRX – стирающиеся символы на кнопках.
Для внедорожника предлагалось два вида кожаной обивки – светлая или чёрная. По надёжности между ними разницы нет, они стойкие к затиранию и более серьёзным повреждениям. Однако у сидений может довольно быстро выйти из строя подогрев, проблема решается заменой нагревательных элементов, это стоит около 10 тыс. рублей.
Шторка люка часто не закрывается до конца. С данной проблемой многие владельцы ездят, не обращая на это внимания.
Двигатели
3.6 V6
Атмосферный 6-цилиндровый бензиновый двигатель LY7. Его конструкция довольно проста – алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск – и поэтому надежна. Наиболее слабое место – привод ГРМ, в котором замена цепей и фазовращателей требуется на пробеге до 100 тыс. км.
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4.6 V8
Атмосферный 8-цилиндровый бензиновый двигатель LH2. Имеет похожую на LY7 конструкцию с алюминиевым блоком и чугунными гильзами. Ресурс привода ГРМ на этом моторе выше, но сам он склонен к повышенному расходу масла и перегреву: система охлаждения у V8 менее надёжная.
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Трансмиссия
SRX оснащался только автоматической коробкой передач, двух моделей – 5-ступенчатой в паре с двигателем V6 или 6-ступенчатой – с V8.
GM 5L40E/5L50 – 5-ступенчатая АКПП не отличается очень высокой надёжностью. Блокировка гидротрансформатора активно загрязняет масло, а эксплуатацию на грязном масле коробка долго не выдерживает. Сначала изнашивается роторный маслонасос, следом выходят из строя соленоиды,
GM 6L50 – 6-ступенчатая АКПП технически сходна с GM 5L/50, и в целом рекомендации те же: частая замена масла и отслеживание его утечек. Кроме того, у этой коробки не очень удачные уплотнительные кольца маслонасоса, которые начинают пропускать масло, отчего падает давление и возникают те же самые неисправности. К счастью, эта проблема обычно хорошо заметна водителю: начинаются задержки при переводе коробки в Drive, а также толчки при переключении со
Привод
Cadillac SRX выпускался с полным или задним приводом, однако в России продавались только версии с четырьмя ведущими колёсами. Полный привод – постоянный, со свободным межосевым и самоблокирующимся задним дифференциалами. Трансмиссия в целом надёжна, только после 150 тыс. км возможны течи сальников приводов, а при езде по тяжёлому бездорожью – повреждение самих приводов. Масло в раздаточной коробке и межколёсных дифференциалах желательно менять хотя бы раз в
Подвеска
Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Ресурс большинства её элементов – на уровне других автомобилей этого класса. Исключение – подшипники ступиц, которые выходят из строя на пробеге 70–80 тыс. км. Основной недостаток SRX – дороговизна деталей подвески, многие из которых меняются в сборе.
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Тормоза
Тормозная система работает надёжно, но большой вес и высокая мощность двигателя внедорожника дают повышенную нагрузку на тормозные механизмы. Передние колодки редко служат
Климатическая система
Компоненты системы в целом надёжны, и климат-контроль у большинства машин работает корректно. Неисправности, как правило, имеют возрастную природу – с годами под действием грязи и реагентов гниёт и теряет герметичность алюминиевый радиатор кондиционера. Также бывали случаи, когда перетирались трубки конденсора, это могло быть следствием неграмотного ремонта автомобиля. Официальные дилеры меняют их вместе с радиатором, но есть сервисы, где их могут восстановить.
Электроника
В электронике двигателей наиболее слабое место – датчик массового расхода воздуха (MAF). Нередко проблемы с ним возникают
У SRX ненадёжная оптика. В задних фонарях перегорают светодиоды – дилеры меняли их в сборе, но на практике фонари поддаются ремонту. Передние фары часто теряют герметичность и запотевают, нередки и перегорания лампочек. На Cadillac устанавливался ксеноновый свет, оригинальная лампа стоит более 100 долларов, неоригинал вдвое дешевле. А для её замены необходимо демонтировать бампер.
Проблема может оказаться и в блоке розжига лампы. Оригинальный блок не продаётся отдельной деталью, он интегрирован в фару вместе с блоками корректора и омывателя!
Двигатели
Мотор 3.6 V6 LY7
Относится к серии GM High Feature. Его главная проблема – сложный привод ГРМ с тремя цепями, звёздочками и шестью направляющими (натяжителями и успокоителями). У него очень низкий ресурс: цепи (обычно все, реже только нижняя) растягиваются уже к 60–70 тыс. км пробега. В любом случае менять привод ГРМ нужно в сборе.
В 2006 году цепной привод доработали, но его ресурс это кардинально не увеличило. Кроме того, в ГРМ двигателя LY7 ненадёжны фазовращатели, установленные на распредвалах – всего их четыре. Их быстрый износ обычно обусловлен низким качеством масла или слишком долгими интервалами между его сменами – рекомендуется уменьшить их до
Мотор 4.6 V8 LH2
Из семейства Northstar, которое известно с начала
Подвеска
Ремонт подвески американского внедорожника обходится недёшево. Например, сайлентблоки в ней меняются вместе с рычагами (оригинальные запчасти по отдельности не продаются), а колёсные подшипники – вместе со ступицами. Адаптивная подвеска с системой Magnetic Ride Control на внедорожниках в богатых комплектациях тоже требует немалых вложений: один её амортизатор стоит 25 000 – 30 000 рублей, а менять их рекомендуется парами. Часто владельцы предпочитают установить вместо них обычные стойки, которые обходятся раза в 3–4 дешевле. На управляемости это кардинально не сказывается, однако «умные» амортизаторы взаимодействуют и с системой стабилизации, которая после такой замены работает некорректно. На части машин в задней подвеске установлены пневмоэлементы, поддерживающие клиренс вне зависимости от нагрузки. Их состояние сильно зависит от возраста автомобиля и тщательности ухода за ним. При редких мойках пневмобаллоны портятся от грязи, также рискует выйти из строя компрессор системы. Восстановление пневмоподвески может стоить около 80 тыс. рублей. Ступичные подшипники SRX служат более 100 тыс. км, но ломаются обычно внезапно и на большинстве машин. При замене ступиц рекомендуется использовать оригинальные детали Cadillac, потому что ни один сторонний производитель пока не в состоянии обеспечить даже половину ресурса фирменных деталей.