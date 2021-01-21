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Надёжен ли Cadillac SRX I поколения: все проблемы подержанного внедорожника

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Cadillac SRX составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Cadillac. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Cadillac SRX, I поколение
Годы выпуска: 2003–2009

Среднеразмерный внедорожник с бензиновыми V-образными двигателями. Кузов – типа универсал, цельнометаллический. Силовой агрегат установлен спереди, продольно, привод – задний или полный.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
3.95/5
SRX 4.6 AT 4WD (324 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Внедорожник
Двигатель
4.6 л / Бензин
Коробка
Автомат
Привод
Полный
Мощность
324 л.с.
Расход
13.1 л
Макс. скорость
225 км/ч
Разгон до 100 км/ч
7.4 секунды
SRX 3.6 AT 4WD (255 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Внедорожник
Двигатель
3.6 л / бензин
Коробка
Автомат
Привод
Полный
Мощность
255 л.с.
Расход
14 л
Макс. скорость
201 км/ч
Разгон до 100 км/ч
8.1 секунды
Возможность скрутки пробега: низкая

На этом автомобиле для коррекции пробега требуется демонтаж приборной панели и подключение специального оборудования, изменяющего данные

Криминальная привлекательность: низкая

Cadillac SRX не интересен угонщикам – по статистике, за год происходит всего несколько краж автомобилей всех поколений

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть или заднюю часть: у этого автомобиля очень крепкие бамперы, поэтому лёгкие столкновения проходят почти без последствий. Но при более серьёзном ДТП стоимость восстановления будет высокой – если при ударе пострадают дорогие фары, радиаторная решётка, передняя панель, а также радиаторы

Попадание в яму или открытый люк: при попадании в крупную яму может деформироваться или расколоться колёсный диск, также с высокой вероятностью выйдет из строя подшипник ступицы – на этом автомобиле его надёжность невысока

1 420 875 ₽
890 000 – 2 600 000 ₽
1/5

Кузов

Кузов автомобиля очень стойкий к внешней агрессивной среде. Он весь сварен из оцинкованного металла, и даже при появлении сколов на краске или других дефектов ржавчина в этих местах не появляется. Хромированные элементы также не подвержены коррозии, поэтому автомобиль долго сохраняет привлекательный вид.

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Салон

Салон отделан высококачественными материалами, благодаря этому даже при долгой эксплу­атации не скрипит и не докучает владельцу. Един­ственная возрастная проблема SRX – стира­ющиеся символы на кнопках.

Для внедорожника предлагалось два вида кожаной обивки – светлая или чёрная. По надёж­ности между ними разницы нет, они стойкие к затиранию и более серьёзным поврежде­ниям. Однако у сидений может довольно быстро выйти из строя подогрев, проблема решается заменой нагрева­тельных элементов, это стоит около 10 тыс. рублей.

Шторка люка часто не закрывается до конца. С данной проблемой многие владельцы ездят, не обращая на это внимания.

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Двигатели

3.6 V6

Атмосферный 6-цилиндровый бензиновый двигатель LY7. Его конструкция довольно проста – алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск – и поэтому надежна. Наиболее слабое место – привод ГРМ, в котором замена цепей и фазовращателей требуется на пробеге до 100 тыс. км.

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4.6 V8

Атмосферный 8-цилиндровый бензиновый двигатель LH2. Имеет похожую на LY7 конструкцию с алюмини­евым блоком и чугунными гильзами. Ресурс привода ГРМ на этом моторе выше, но сам он склонен к повышенному расходу масла и перегреву: система охлаждения у V8 менее надёжная.

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Трансмиссия

SRX оснащался только автоматической коробкой передач, двух моделей – 5-ступенчатой в паре с двигателем V6 или 6-ступенчатой – с V8.

GM 5L40E/5L50 – 5-ступенчатая АКПП не отличается очень высокой надёжностью. Блокировка гидро­транс­форматора активно загрязняет масло, а эксплуатацию на грязном масле коробка долго не выдер­живает. Сначала изнашивается роторный маслонасос, следом выходят из строя соленоиды, из-за недостаточного давления масла страдают фрикционы и прочие узлы КПП. Регулярная замена масла может заметно увеличить срок службы агрегата, но по этому показателю 5-ступен­чатая коробка всё равно уступает аналогам от Aisin или ZF.

GM 6L50 – 6-ступенчатая АКПП технически сходна с GM 5L/50, и в целом рекомендации те же: частая замена масла и отслежи­вание его утечек. Кроме того, у этой коробки не очень удачные уплотни­тель­ные кольца маслонасоса, которые начинают пропускать масло, отчего падает давление и возникают те же самые неисправ­ности. К счастью, эта проблема обычно хорошо заметна водителю: начинаются задержки при переводе коробки в Drive, а также толчки при пере­ключении со 2-й на 3-ю передачу.

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Привод

Cadillac SRX выпускался с полным или задним приводом, однако в России продавались только версии с четырьмя ведущими колёсами. Полный привод – постоянный, со свободным межосевым и самоблоки­рующимся задним дифферен­циалами. Трансмиссия в целом надёжна, только после 150 тыс. км возможны течи сальников приводов, а при езде по тяжёлому бездорожью – повреждение самих приводов. Масло в раздаточной коробке и межколёсных дифферен­циалах желательно менять хотя бы раз в 60 тыс. км.

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Подвеска

Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя – много­рычажная. Ресурс большинства её элементов – на уровне других автомо­билей этого класса. Исключение – подшипники ступиц, которые выходят из строя на пробеге 70–80 тыс. км. Основной недостаток SRX – дорого­визна деталей подвески, многие из которых меняются в сборе.

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Рулевое управление

Не отличается высокой надёжностью – рулевая рейка к пробегу 100 тыс. км уже может стучать. Кроме того, нередки и потёки масла. Узел поддаётся ремонту, а вот насос гидро­усилителя с примерно таким же ресурсом можно заменить только в сборе, и стоит он недёшево.

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Тормоза

Тормозная система работает надёжно, но большой вес и высокая мощность двигателя внедорож­ника дают повышенную нагрузку на тормозные механизмы. Передние колодки редко служат 30 тыс. км, чаще они изнаши­ваются к 20 тысячам, а тормозные диски приходится менять вместе со вторым комплектом колодок. Специ­алисты рекомендуют устанав­ливать более стойкие комплекты от именитых произво­дителей, например Brembo. Тюнинговые детали обойдутся не дороже оригиналь­ных, зато прослужат дольше, и тормоза, скорее всего, станут более эффективными.

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Климатическая система

Компоненты системы в целом надёжны, и климат-контроль у большинства машин работает корректно. Неисправ­ности, как правило, имеют возрастную природу – с годами под действием грязи и реагентов гниёт и теряет герметич­ность алюминиевый радиатор кондиционера. Также бывали случаи, когда пере­тирались трубки конден­сора, это могло быть следствием неграмотного ремонта автомобиля. Официаль­ные дилеры меняют их вместе с радиатором, но есть сервисы, где их могут восстановить.

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Электроника

В электронике двигателей наиболее слабое место – датчик массового расхода воздуха (MAF). Нередко проблемы с ним возникают из-за подсоса воздуха через негерме­тичные соединения – например, между блоком дросселя и впускным коллектором.

У SRX ненадёжная оптика. В задних фонарях перегорают светодиоды – дилеры меняли их в сборе, но на практике фонари поддаются ремонту. Передние фары часто теряют герметич­ность и запотевают, нередки и пере­горания лампочек. На Cadillac устанавли­вался ксеноно­вый свет, оригиналь­ная лампа стоит более 100 долларов, неоригинал вдвое дешевле. А для её замены необходимо демонтировать бампер.

Проблема может оказаться и в блоке розжига лампы. Оригиналь­ный блок не продаётся отдельной деталью, он интегри­рован в фару вместе с блоками корректора и омывателя!

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Двигатели

Мотор 3.6 V6 LY7

Относится к серии GM High Feature. Его главная проблема – сложный привод ГРМ с тремя цепями, звёздочками и шестью направ­ляющими (натяжителями и успокоите­лями). У него очень низкий ресурс: цепи (обычно все, реже только нижняя) растяги­ваются уже к 60–70 тыс. км пробега. В любом случае менять привод ГРМ нужно в сборе. В 2006 году цепной привод доработали, но его ресурс это кардинально не увеличило. Кроме того, в ГРМ двигателя LY7 ненадёжны фазо­вращатели, установ­ленные на распредвалах – всего их четыре. Их быстрый износ обычно обусловлен низким качеством масла или слишком долгими интер­валами между его сменами – рекомендуется уменьшить их до 10 тыс. км. В остальном мотор 3.6 достаточно надёжен. У него алюминиевый блок, чугунные гильзы, распределённый впрыск, не склонная к угару масла поршневая группа, а также гидро­компен­саторы в приводе клапанов, не требующие обслуживания.

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Мотор 4.6 V8 LH2

Из семейства Northstar, которое известно с начала 90-х годов. По конструкции он похож на V6 – алюмини­евый блок с чугунными гильзами, привод распред­валов тремя цепями. Однако сами цепи намного надёжнее, служат 200 тыс. км и более. Этот двигатель склонен к расходу масла – небольшая его часть сгорает в цилиндрах даже при исправной поршневой группе, кроме того часты течи масла через прокладку поддона, и более редкий для SRX случай – через уплот­нения головок блока. Всё это требует внимания к уровню масла в двигателе. Слабое место SRX с любым мотором, но в особенности его более мощной версии – недостаточно мощная и ненадёжная система охлаждения. Особенно внима­тельно за температурой двигателя нужно следить летом, в силу кон­структивных особен­ностей авто­мобиля он может пере­греваться. Как правило, этого помогают избежать регулярная чистка и промывка радиаторов – кондиционера, двигателя и АКПП. Нередко причиной перегрева становятся «глюки» электроники, найти и исправить которые удаётся только электрикам, хорошо знакомым с автомобилями Cadillac. При возникно­вении проблем лучше обращаться к дилеру или на сервис, специали­зирующийся на машинах этой марки. Наконец, случаются и течи водяного насоса, поэтому регулярные визуальные проверки двигателя также очень важны.

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Подвеска

Ремонт подвески американского внедорожника обходится недёшево. Например, сайлент­блоки в ней меняются вместе с рычагами (оригиналь­ные запчасти по отдель­ности не продаются), а колёсные подшипники – вместе со ступицами. Адаптивная подвеска с системой Magnetic Ride Control на внедорож­никах в богатых комп­лектациях тоже требует немалых вложений: один её амортизатор стоит 25 000 – 30 000 рублей, а менять их реко­мендуется парами. Часто владельцы пред­почитают установить вместо них обычные стойки, которые обходятся раза в 3–4 дешевле. На управля­емости это кардинально не сказы­вается, однако «умные» амортиза­торы взаимо­действуют и с системой стабили­зации, которая после такой замены работает некорректно. На части машин в задней подвеске установлены пневмо­элементы, поддер­живающие клиренс вне зави­симости от нагрузки. Их состояние сильно зависит от возраста автомо­биля и тщатель­ности ухода за ним. При редких мойках пневмо­баллоны портятся от грязи, также рискует выйти из строя компрессор системы. Восстанов­ление пневмоподвески может стоить около 80 тыс. рублей. Ступичные подшипники SRX служат более 100 тыс. км, но ломаются обычно внезапно и на большин­стве машин. При замене ступиц реко­мендуется использовать оригиналь­ные детали Cadillac, потому что ни один сторонний произво­дитель пока не в состоянии обеспечить даже половину ресурса фирменных деталей.

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