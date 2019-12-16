5 главных проблем подержанных Renault Logan

8 неисправностей подержанных кроссоверов Cadillac SRX II поколения

Разбор

Валерий Арутин

Во втором поколении Cadillac SRX стал ещё роскошнее, но лишился мотора V8. С другой стороны — шарм американского автомобиля с «рублеными» формами, который не выглядит устаревшим даже спустя десять лет после дебюта, никуда не делся. Лишь узлы и агрегаты большинства машин на вторичном рынке жизнь потрепать успела. И вот проблемы, которые чаще всего преподносит подержанный SRX.

1 205 500 ₽
890 000 – 1 555 000 ₽

1. Привод ГРМ

О проблеме с цепями на моторах V6 мы уже рассказывали в разборе неисправ­ностей I поколения кроссовера. Увы, несмотря на доработки, проблема осталась: цепи стали вытягиваться меньше, но всё равно редко служат более 100–120 тыс. км.

Что делать

При покупке подержанного SRX внимательно слушать, как работает мотор: изношенные цепи выдают себя шумом. Иначе придётся потратить немалую сумму на ремонт привода ГРМ, а в нём три цепи и шесть направляющих планок! И чтобы они служили дольше, рекомендация стандартная — почаще менять масло (в автомобиле, кстати, есть счётчик его ресурса) и не экономить на его качестве.

2. Привод на задние колёса

Важно помнить, что SRX — кроссовер, а не внедорожник. Помимо скромного клиренса (наиболее уязвим передний бампер), у него не самая надёжная трансмиссия. При частой езде по бездорожью могут появиться вибрации, а в самый непод­ходящий момент (обычно зимой) привод на задние колёса способен и вовсе отключиться.

Что делать

Источником вибраций обычно становится карданный вал, у которого выходит из строя проме­жуточная опора. А регламент GM пред­полагает дорого­стоящую замену вала в сборе. Проблемы с полным приводом идут от заднего редуктора, в котором сразу две муфты — одна подключает задний мост, вторая блокирует дифферен­циал. Вернуть полный привод часто удаётся просто перепрошивкой управляющей электроники. Но масло в этом агрегате тоже стоит периодически менять.

3. Ступичные подшипники

На относительно тяжёлом автомобиле подшипники колёс служат в среднем 80–90 тыс. км. А «умирают», как правило, внезапно, не преду­преждая загодя владельца шумом, как у других машин.

Что делать

Подшипники меняются в сборе со ступицами, и рекоменду­ется устанавливать только оригинальные детали. Ресурс даже самых лучших заменителей вполовину ниже.

4. Пневмоподвеска

На машинах в богатой комплектации встречается задняя пневмо­подвеска, поддерживающая клиренс вне зависи­мости от нагрузки. Но встретить исправную «пневму» на автомобилях в возрасте — настоящая удача.

Что делать

Пневмобаллоны трескаются от старости и страдают от грязи. Следом за ними выходит из строя и компрессор, работающий с повышенными нагрузками. Чтобы этого не случилось, при каждом посещении автомойки желательно уделять баллонам особое внимание. И восстанов­ление пневмоподвески возможно — замена основных деталей обходится примерно в 80–90 тыс. рублей.

5. Тормоза

Ещё одна хроническая болезнь SRX. Как и первое поколение кроссоверов Cadillac, машина слишком мощная и тяжёлая для своих тормозов. Из-за этого владельцы жалуются на их эффектив­ность, а также на быстрый износ колодок и дисков.

Что делать

Приходится экспериментировать с деталями сторонних производителей. Главное — выбирать авторитетные бренды, например ATE или Brembo.

6. Аккумулятор

Во втором поколении электроника SRX стала сложнее, и это добавило владельцам головной боли. Например, с аккуму­лятором. Установленный на заводе начинал быстро разряжаться буквально через 1,5–2 года.

Что делать

Первая, самая простая мера — взамен умершей оригинальной батареи поставить мощный аккуму­лятор известного произво­дителя (Bosch, Varta и т.п.). Ну и утечки тока поискать будет не лишним — правда, для этого лучше обращаться в сервис, специализи­рующийся на автомобилях Cadillac. Потому что электрическая система здесь сложная.

7. Мультимедийная система

Этот компонент электроники на SRX вообще часто жил своей жизнью: меняя язык, выдвигая дисплей, а то и вовсе отказываясь работать. Отключа­лись и дисплеи для задних пассажиров.

Что делать

Единого рецепта нет. Кому-то помогало простое отключение аккуму­лятора, «обнуляющее» настройки мульти­медийного комплекса. Другим дилеры меняли блок системы по гарантии. Третьим приходилось обращаться к специ­алистам по электронике. Но окончательно GM справился с проблемой только при рестайлинге 2012 года.

8. Хром

Кузов SRX сделан из хорошего металла и качественно покрашен, с коррозией проблем нет. А вот покрытие хромом подводит — и первыми обычно сдаются дверные ручки.

Что делать

Хром тускнеет как от дорожных реагентов, так и из-за некаче­ственного моющего средства, которое используют на дешёвых автомойках. Так что зимой стоит мыть машину почаще, но только в проверенных местах.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения с помощью формы ниже или в комментариях!

Отзывы реальных владельцев Cadillac SRX II поколения

Анимация: Павел Михеев
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