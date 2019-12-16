8 неисправностей подержанных кроссоверов Cadillac SRX II поколения

1. Привод ГРМ

О проблеме с цепями на моторах V6 мы уже рассказывали в разборе неисправ­ностей I поколения кроссовера. Увы, несмотря на доработки, проблема осталась: цепи стали вытягиваться меньше, но всё равно редко служат более 100– 120 тыс. км.

Что делать

При покупке подержанного SRX внимательно слушать, как работает мотор: изношенные цепи выдают себя шумом. Иначе придётся потратить немалую сумму на ремонт привода ГРМ, а в нём три цепи и шесть направляющих планок! И чтобы они служили дольше, рекомендация стандартная — почаще менять масло (в автомобиле, кстати, есть счётчик его ресурса) и не экономить на его качестве.