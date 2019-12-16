8 неисправностей подержанных кроссоверов Cadillac SRX II поколения
Валерий Арутин
Во втором поколении Cadillac SRX стал ещё роскошнее, но лишился мотора V8. С другой стороны — шарм американского автомобиля с «рублеными» формами, который не выглядит устаревшим даже спустя десять лет после дебюта, никуда не делся. Лишь узлы и агрегаты большинства машин на вторичном рынке жизнь потрепать успела. И вот проблемы, которые чаще всего преподносит подержанный SRX.
1. Привод ГРМ
О проблеме с цепями на моторах V6 мы уже рассказывали в разборе неисправностей I поколения кроссовера. Увы, несмотря на доработки, проблема осталась: цепи стали вытягиваться меньше, но всё равно редко служат более 100–
Что делать
При покупке подержанного SRX внимательно слушать, как работает мотор: изношенные цепи выдают себя шумом. Иначе придётся потратить немалую сумму на ремонт привода ГРМ, а в нём три цепи и шесть направляющих планок! И чтобы они служили дольше, рекомендация стандартная — почаще менять масло (в автомобиле, кстати, есть счётчик его ресурса) и не экономить на его качестве.
2. Привод на задние колёса
Важно помнить, что SRX — кроссовер, а не внедорожник. Помимо скромного клиренса (наиболее уязвим передний бампер), у него не самая надёжная трансмиссия. При частой езде по бездорожью могут появиться вибрации, а в самый неподходящий момент (обычно зимой) привод на задние колёса способен и вовсе отключиться.
Что делать
Источником вибраций обычно становится карданный вал, у которого выходит из строя промежуточная опора. А регламент GM предполагает дорогостоящую замену вала в сборе. Проблемы с полным приводом идут от заднего редуктора, в котором сразу две муфты — одна подключает задний мост, вторая блокирует дифференциал. Вернуть полный привод часто удаётся просто перепрошивкой управляющей электроники. Но масло в этом агрегате тоже стоит периодически менять.
3. Ступичные подшипники
На относительно тяжёлом автомобиле подшипники колёс служат в среднем 80–
Что делать
Подшипники меняются в сборе со ступицами, и рекомендуется устанавливать только оригинальные детали. Ресурс даже самых лучших заменителей вполовину ниже.
4. Пневмоподвеска
На машинах в богатой комплектации встречается задняя пневмоподвеска, поддерживающая клиренс вне зависимости от нагрузки. Но встретить исправную «пневму» на автомобилях в возрасте — настоящая удача.
Что делать
Пневмобаллоны трескаются от старости и страдают от грязи. Следом за ними выходит из строя и компрессор, работающий с повышенными нагрузками. Чтобы этого не случилось, при каждом посещении автомойки желательно уделять баллонам особое внимание. И восстановление пневмоподвески возможно — замена основных деталей обходится примерно в 80–
5. Тормоза
Ещё одна хроническая болезнь SRX. Как и первое поколение кроссоверов Cadillac, машина слишком мощная и тяжёлая для своих тормозов. Из-за этого владельцы жалуются на их эффективность, а также на быстрый износ колодок и дисков.
Что делать
Приходится экспериментировать с деталями сторонних производителей. Главное — выбирать авторитетные бренды, например ATE или Brembo.
6. Аккумулятор
Во втором поколении электроника SRX стала сложнее, и это добавило владельцам головной боли. Например, с аккумулятором. Установленный на заводе начинал быстро разряжаться буквально через 1,5–2 года.
Что делать
Первая, самая простая мера — взамен умершей оригинальной батареи поставить мощный аккумулятор известного производителя (Bosch, Varta и т.п.). Ну и утечки тока поискать будет не лишним — правда, для этого лучше обращаться в сервис, специализирующийся на автомобилях Cadillac. Потому что электрическая система здесь сложная.
7. Мультимедийная система
Этот компонент электроники на SRX вообще часто жил своей жизнью: меняя язык, выдвигая дисплей, а то и вовсе отказываясь работать. Отключались и дисплеи для задних пассажиров.
Что делать
Единого рецепта нет. Кому-то помогало простое отключение аккумулятора, «обнуляющее» настройки мультимедийного комплекса. Другим дилеры меняли блок системы по гарантии. Третьим приходилось обращаться к специалистам по электронике. Но окончательно GM справился с проблемой только при рестайлинге 2012 года.
8. Хром
Кузов SRX сделан из хорошего металла и качественно покрашен, с коррозией проблем нет. А вот покрытие хромом подводит — и первыми обычно сдаются дверные ручки.
Что делать
Хром тускнеет как от дорожных реагентов, так и из-за некачественного моющего средства, которое используют на дешёвых автомойках. Так что зимой стоит мыть машину почаще, но только в проверенных местах.