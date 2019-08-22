Американская роскошь по цене Lada Granta: в чём подвох?

Cadillac SRX первого поколения — это необычный дизайн, мощные моторы, дорогие мате­риалы отделки, пневмо­подвеска, шикарная аудио­система и ещё куча других крутых опций. И всё это может стать вашим менее чем за пол­мил­лиона рублей! Правда, есть несколько неприят­ных нюансов, которые заставят подумать дважды перед покупкой кроссовера. Об этих нюансах мы сегодня и расскажем!