Американская роскошь по цене Lada Granta: в чём подвох?

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Посмотрите на гонку детских машинок с мотоциклетными моторами
Андрей Шульдешов
Cadillac SRX первого поколения — это необычный дизайн, мощные моторы, дорогие материалы отделки, пневмоподвеска, шикарная аудиосистема и ещё куча других крутых опций. И всё это может стать вашим менее чем за полмиллиона рублей! Правда, есть несколько неприятных нюансов, которые заставят подумать дважды перед покупкой кроссовера. Об этих нюансах мы сегодня и расскажем!