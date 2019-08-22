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Американская роскошь по цене Lada Granta: в чём подвох?

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Андрей Шульдешов

Cadillac SRX первого поколения — это необычный дизайн, мощные моторы, дорогие мате­риалы отделки, пневмо­подвеска, шикарная аудио­система и ещё куча других крутых опций. И всё это может стать вашим менее чем за пол­мил­лиона рублей! Правда, есть несколько неприят­ных нюансов, которые заставят подумать дважды перед покупкой кроссовера. Об этих нюансах мы сегодня и расскажем!

– Подробный разбор проблем Cadillac SRX https://autoru.me/HiV8t – Все Cadillac SRX первого поколения на Авто.ру https://autoru.me/HiVoY – Седаны с крутыми V8 дешевле новой Гранты https://youtu.be/JjrEX9INhFA – Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 – Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 Cadillac SRX первого поколения — это необычный дизайн, мощные моторы, дорогие материалы отделки, пневмоподвеска, шикарная аудиосистема и ещё куча других крутых опций. И всё это сегодня может стать вашим менее чем за полмиллиона рублей! Правда, есть несколько неприятных нюансов, которые заставят подумать дважды перед покупкой этого кроссовера. Об этих нюансах мы сегодня и расскажем! #осторожноокрашено

Подробный разбор проблем Cadillac SRX 

Все Cadillac SRX первого поколения на Авто.ру 

Купили бы себе такой Cadillac?

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